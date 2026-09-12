Questo ragazzo indossava scarpe troppo piccole a causa della povertà e viveva in una roulotte — Oggi è una star di Hollywood – Newsitaliane

Partito da umili origini, dove indossava scarpe tre numeri più piccole e viveva in una roulotte insieme alla sua famiglia che lottava per arrivare alla fine del mese, questo attore è passato da piccoli ruoli e da cameriere a protagonista di alcune delle più grandi saghe cinematografiche. Ecco la sua storia.

Nato in una famiglia della classe operaia in una piccola città, questo futuro star ha trascorso i suoi primi anni imparando le dure realtà della vita. I suoi genitori, Kathleen Louise e Daniel Clifton, lavoravano duramente per cercare di far quadrare i conti, ma i soldi erano sempre pochi.





Sua madre lavorava come cassiera in un supermercato, mentre suo padre era un operaio edile — un uomo duro che conosceva il valore del duro lavoro. Nonostante i loro sforzi, la sicurezza finanziaria sembrava sempre sfuggire.

La famiglia si trasferì a Lake Stevens, nello stato di Washington, dove il giovane crebbe insieme ai suoi fratelli maggiori, Cully e Angie. La vita non era facile per la famiglia, che lottava per fornire le necessità di base, tra cui vestiti e scarpe che calzassero.

Non era raro che il ragazzo indossasse scarpe molto troppo piccole, con le dita dei piedi che spuntavano davanti. “Avevamo sempre le scarpe più brutte. E le scarpe erano così importanti da bambini!” ha ricordato.

Vincere 85 dollari in una partita di bingo con sua madre è stato uno dei pochi momenti in cui poté permettersi qualcosa che voleva. “[…] Ho comprato un paio di Reebok Pumps,” ha raccontato.

“Ragazzi, ho indossato quelle scarpe per tre anni. Sono diventate così piccole che dovevo prendere una lametta e tagliare la pompa per fare spazio,” ha aggiunto.

Anche allora, non riusciva a buttarlasene. “Si vedeva ancora il pallone sulla linguetta, ma non c’era più il sistema di pompaggio dentro. Amavo quelle scarpe,” ha rivelato l’attore.

Tuttavia, queste piccole vittorie sono state oscurate da perdite significative. La sua famiglia perse la casa quando era alle scuole superiori, costringendoli a trasferirsi in una casa in affitto. Quando i suoi genitori gli offrirono un loft in un capanno fuori dalla roulotte, lui rifiutò e scelse di vivere con un amico.

La salute in declino di suo padre aggiunse altre difficoltà alla famiglia. Uomo forte per natura, suo padre divenne ancora più ritirato e amareggiato dopo essere stato diagnosticato con sclerosi multipla. “Aveva perso interesse per la vita,” ha ricordato l’attore.

“Si rifiutava di prendere qualsiasi medicinale o fare fisioterapia,” ha condiviso. La malattia ha avuto un impatto anche sul carattere di suo padre. “Era già abbastanza scontroso, e quella situazione l’ha reso ancora più scontroso.”

Man mano che cresceva, il giovane iniziò a prendere lavoretti per contribuire a far quadrare i conti. Ha fatto il cameriere, frequentato per un breve periodo un college locale e persino provato a vendere, andando porta a porta a vendere buoni sconto. “Ero bravissimo a fare quello,” ha detto.

Nonostante questi sforzi, la sua vita sembrava priva di una direzione chiara. Pensò per un breve periodo di entrare nell’esercito, ma suo fratello, che si era arruolato nell’esercito, gli sconsigliò. “Penso che abbia visto qualcosa in me,” ha condiviso l’attore. “Ero un ragazzo particolare. […] Mi vestivo in modo strano e mi sentivo a mio agio con me stesso.”

Sebbene avesse uno spirito indomito, le difficoltà della sua famiglia lasciarono cicatrici emotive. Il metodo di educazione stoico e vecchio stile di suo padre, spesso attraverso quella che lui chiamava “scarificazione emotiva”, plasmò il suo senso dell’umorismo.

“Fin da giovane, sviluppai l’umorismo come meccanismo di difesa — in realtà sviluppai Andy,” ha spiegato, riferendosi al personaggio amato che lo avrebbe reso famoso.

Tuttavia, l’influenza di suo padre rimase forte, anche quando la sua salute peggiorò. Il ragazzo ammirava la durezza di suo padre, anche se ciò ebbe un prezzo. “Io e mio fratello ne parliamo,” ha detto. “Parte di noi apprezza che ci abbia resi duri […].”

Alla fine, un amico gli mandò un biglietto aereo per Maui, dove iniziò a vivere in una furgone sulla spiaggia. Trascorse gran parte dei suoi vent’anni in bilico, passando da un lavoro all’altro, senza sapere quale direzione prendere.

Fu durante questo periodo di smarrimento che trovò la religione. Ma all’epoca, nessuno avrebbe potuto prevedere il suo futuro successo.

Nonostante le sfide, questo giovane non perse mai il suo senso di individualità o di umorismo — qualità che lo avrebbero distinto in un’industria conosciuta per il rifiuto e l’imprevedibilità. Non sapeva ancora che la vita lo stava portando verso una carriera che avrebbe cambiato tutto.

Da vivere in un furgone a protagonizzare i blockbuster di Hollywood

Il momento cruciale che lanciò la carriera di Chris Pratt arrivò quando viveva a Maui, lavorando come cameriere alla Bubba Gump Shrimp Co., e dormiva in un furgone sulla spiaggia.

Chris Pratt alla festa estiva della WB Network nel 2002 a Hollywood, California. | Fonte: Getty Images

Ottenne il ruolo principale in un film horror a basso budget, “Cursed: Part III”. Anche se il film non lo mise sotto i riflettori, gli fruttò 700 dollari.

“Quei 700 dollari mi durarono un anno,” ha rivelato. Determinato a sfondare a Hollywood, Pratt si trasferì a Los Angeles e lavorò duramente per ogni ruolo che potesse ottenere.

Viveva a basso costo, faceva il cameriere e prendeva piccoli ruoli in grandi film o ruoli da protagonista in produzioni piccole. “Ero un outsider, senza connessioni, senza raccomandazioni, niente. Un completo estraneo a Hollywood,” ha detto.

La sua grande occasione arrivò con il dramma televisivo “Everwood“, dove interpretò Bright Abbott. La serie andò in onda per quattro stagioni, e Pratt la considera il suo primo ruolo che gli cambiò la vita.

“È stato allora che sono diventato un attore, ed è stato la prima volta che ho visto soldi veri,” ha raccontato. La sua carisma naturale gli permise di ottenere altri ruoli televisivi, tra cui una parte come Ché in “The O.C.”, ma fu quando entrò nel cast di “Parks and Recreation” nel 2009 che Pratt divenne una star.

Amy Poehler nei panni di Leslie Knope, Justin Theroux come Justin, e Chris Pratt nei panni di Andy Dwyer durante le riprese di “Parks and Recreation” nel 2009. | Fonte: Getty Images

Inizialmente scelto per un ruolo temporaneo come l’adorabile goffo Andy Dwyer, il personaggio divenne presto uno dei preferiti dal pubblico. La sua interpretazione del simpatico fannullone risuonò con gli spettatori, e gli sceneggiatori decisero di mantenerlo come personaggio fisso.

“Andy in ‘Parks and Rec’ era il mio clown che avevo affinato per tutta la vita,” ha detto Pratt. “Un ragazzo affabile, un’intelligente persona che interpreta un idiota.”

In quel periodo incontrò l’attrice Anna Faris mentre giravano la commedia romantica “Take Me Home Tonight”. I due si innamorarono, si sposarono e accolsero il loro figlio Jack, e sembrava che la vita personale e professionale di Pratt si fosse sistemata.

Il suo passaggio dalla televisione al cinema segnò una svolta significativa. Nel 2014, la sua carriera prese il volo quando ottenne il ruolo di Peter Quill, alias Star-Lord, in “Guardians of the Galaxy” della Marvel.

Il film fu un enorme successo, trasformandolo in una vera star del cinema. Lo stesso anno, prestò la voce a Emmet nel blockbuster animato “The Lego Movie”, un altro enorme successo che consolidò la sua posizione a Hollywood.

L’anno successivo, Pratt divenne il volto della rinascita della saga di Jurassic Park con “Jurassic World”. Il film divenne uno dei film più redditizi di tutti i tempi, consolidando Pratt come protagonista principale.

Il suo successo continuò con ruoli in “The Magnificent Seven” accanto a Denzel Washington ed Ethan Hawke, e in “Passengers”, dove recitò insieme a Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence e Chris Pratt alla premiere di “Passengers” il 14 dicembre 2016 a Westwood, California. | Fonte: Getty Images

Nonostante la sua nuova fama, Pratt non ha mai dimenticato le sue origini umili. Nel 2019, tornò al ristorante Bubba Gump dove aveva lavorato come cameriere e condivise un post riflessivo su Instagram.

“Vent’anni fa ero un cameriere alla Bubba Gump Shrimp Company. Ogni volta che ci torno, mi ricordo delle migliaia di gamberi che ho mangiato dai piatti delle persone sulla strada verso la cucina. Per favore, date una mancia al vostro cameriere. Lasciate almeno il 20%. E lasciate anche qualche gambero,” recitava la didascalia.

Quando gli è stato chiesto del suo sogno, Pratt ha ammesso che i suoi obiettivi sono cambiati nel tempo. “Inizialmente, il sogno era pagare le bollette facendo solo recitazione. Ci sono arrivato ed è stato fantastico. Poi è stato bello estenderlo sempre di più,” ha detto.

“Poi è diventato: pagare le bollette facendo solo recitazione, ma anche fare ruoli che sono più di quello che ero solito fare,” ha aggiunto l’attore. “Poi è diventato fare ruoli da spalla, e poi fare commedie e pagare le bollette facendo questo. Ora sono arrivato a un punto in cui effettivamente rifiuto le cose. Non avrei mai pensato di rifiutare un ruolo retribuito,” ha continuato.

Chris Pratt alla grande apertura di “Jurassic World -The Ride” il 22 luglio 2019 a Universal City, California. | Fonte: Getty Images

Nel corso degli anni, anche la vita personale di Pratt ha preso una nuova direzione. Dopo essersi separato da Faris, ha sposato la scrittrice Katherine Schwarzenegger, figlia della leggenda di Hollywood Arnold Schwarzenegger. La coppia ha accolto il loro secondo figlio, Eloise, nel 2020.

Quando gli è stato chiesto del suo famoso suocero, Pratt ha offerto uno sguardo dolce sul suo lato riflessivo, “Fare regali è assolutamente uno dei suoi linguaggi d’amore. I regali più pensierosi che si possano immaginare, come coperte con tutte le foto del bambino sopra.”

Nonostante il suo successo, la star di “Parks and Recreation” rimane profondamente legata alle sue radici. Riflette spesso su suo padre, la cui morte nel 2014 ha avuto un impatto duraturo.

Pratt vede dei tratti di suo padre in se stesso, sia nell’aspetto che nei comportamenti. “Fisicamente, ci somigliamo, credo. E a volte sento la sua voce che esce dalla mia bocca — alcune delle cose che diceva, alcune delle cose che direi io,” ha detto.

Un oggetto che Pratt ancora tiene caro è una bussola che gli ha regalato suo padre. Per lui, è un simbolo della presenza incrollabile e della guida di suo padre. “È davvero come un simbolo di chi lui era nella mia vita. Sarà sempre lì per guidarmi,” ha condiviso.

Oggi, Chris Pratt è una delle star più grandi di Hollywood, protagonista di due delle saghe più amate dell’industria cinematografica. La sua storia, che va dal vivere in un furgone con scarpe bucate a diventare un attore di A-list, è una storia di resilienza, fede e determinazione incrollabile.