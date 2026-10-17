Quiz dei gatti e dei topi: sembra un conto facile, ma un dettaglio cambia tutto

Tre gatti catturano tre topi in tre minuti. Quanti ne servono per catturarne cento in cento minuti? Scegli una risposta prima di leggere la spiegazione.
Tre gatti, tre topi e tre minuti: bastano questi elementi per costruire un piccolo rompicapo che può far cambiare idea più di una volta. La domanda sembra richiedere un calcolo immediato, ma per risolverla bisogna prestare attenzione a due quantità che cambiano contemporaneamente.
Non servono formule complicate e puoi provare senza calcolatrice. Leggi con calma, scegli una delle quattro risposte e poi confronta il tuo ragionamento con la soluzione che trovi più avanti.
Il quiz dei gatti e dei topi: la domanda
Ecco il problema:
Tre gatti catturano tre topi in tre minuti. Ogni gatto lavora allo stesso ritmo, senza pause. Quanti gatti servono per catturare cento topi in cento minuti?
Le risposte disponibili sono:
- A) 3 gatti
- B) 9 gatti
- C) 33 gatti
- D) 100 gatti
Per affrontare il quesito bisogna rispettare le condizioni indicate: il ritmo rimane costante e tutti i gatti hanno la stessa capacità di cattura. Si tratta di un modello matematico semplificato, nel quale non intervengono stanchezza, tempi di ricerca o altri fattori.
Hai scelto? Prima di scorrere verso la soluzione, prova a spiegare a parole perché la tua risposta dovrebbe funzionare.
Il dettaglio da considerare prima di rispondere
Il numero di topi passa da tre a cento. Guardando soltanto questo cambiamento, si potrebbe pensare che debba aumentare anche il numero di gatti.
Ma nella domanda cambia anche il tempo disponibile: non ci sono più soltanto tre minuti, bensì cento.
È proprio questo il passaggio decisivo. Per capire quanti gatti servono non basta contare i topi: bisogna confrontare il lavoro da svolgere con il tempo concesso.
Un suggerimento utile è partire dal gruppo iniziale. Quanti topi catturano complessivamente i tre gatti in un minuto? Una volta trovata questa quantità, il resto del problema diventa molto più semplice.
Se vuoi riprovare, questo è il momento di fermarti: nel prossimo paragrafo trovi la risposta.
La soluzione: bastano tre gatti
La risposta corretta è A) 3 gatti.
Il gruppo di tre gatti cattura tre topi in tre minuti. Il suo ritmo complessivo è quindi di un topo al minuto.
Mantenendo quel ritmo:
- In 3 minuti cattura 3 topi.
- In 30 minuti cattura 30 topi.
- In 100 minuti cattura 100 topi.
Non occorre aggiungere altri gatti, perché il tempo aumenta nella stessa proporzione del numero di topi da catturare.
Il rapporto rimane identico: all’inizio bisogna catturare tre topi in tre minuti; alla fine cento topi in cento minuti. In entrambi i casi, al gruppo viene richiesto di catturare un topo al minuto.
Perché le altre risposte non funzionano
Nove, trentatré o cento gatti sarebbero più del necessario nelle condizioni del quesito. Con un gruppo più numeroso, infatti, aumenterebbe la capacità complessiva di cattura e i cento topi verrebbero catturati prima del tempo indicato.
L’errore da evitare è aumentare il numero dei gatti considerando soltanto l’aumento dei topi, senza tenere conto dei minuti aggiuntivi.
Questo rompicapo invita a distinguere tre elementi: quanti lavorano, quanto lavoro devono svolgere e quanto tempo hanno a disposizione. Leggerli insieme permette di trovare la risposta senza operazioni difficili.
Tu avevi scelto subito tre gatti oppure hai cambiato risposta durante il ragionamento?
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