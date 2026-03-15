Raccolta di asparagi finisce in tragedia: uomo incornato da un toro a Taranto





Un tragico incidente si è verificato venerdì scorso in una zona rurale di Crispiano, comune situato nella provincia di Taranto, dove un uomo di 80 anni ha perso la vita a causa di un attacco improvviso da parte di un toro. L’animale, che era appena uscito dalla stalla, ha colpito l’anziano alle spalle mentre quest’ultimo stava raccogliendo asparagi vicino a una mandria di mucche. L’aggressione è stata violenta e ha causato gravi lesioni che si sono rivelate fatali.





Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, un agricoltore ormai in pensione, si trovava nei pressi della mandria quando è stato preso di sorpresa dal toro. L’animale lo ha caricato con forza, provocando ferite multiple e lasciandolo a terra in condizioni critiche. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi e il personale del 118 è intervenuto prontamente per stabilizzare la vittima. L’anziano è stato trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove i medici hanno cercato in ogni modo di salvargli la vita.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il pensionato è deceduto sabato 14 marzo, dopo aver trascorso 24 ore in agonia nel reparto di Rianimazione. L’uomo non ha mai ripreso conoscenza e le gravi lesioni interne riportate durante l’incidente si sono rivelate irreversibili. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’attacco del toro avrebbe causato la perforazione di diversi organi vitali e numerose fratture.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità legate al mancato controllo dell’animale. I carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica, stanno esaminando tutti gli elementi disponibili per ricostruire la dinamica esatta della tragedia. Al momento, il fascicolo aperto dalla Procura è contro ignoti, ma non si esclude la possibilità che emergano responsabilità specifiche nelle prossime fasi dell’inchiesta.

La salma dell’80enne rimane a disposizione del pubblico ministero per un’eventuale autopsia, che potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle cause del decesso e sulle modalità dell’aggressione. Questo esame potrebbe essere determinante per comprendere meglio l’entità delle ferite riportate e il ruolo che hanno avuto nella morte dell’uomo.

Purtroppo, episodi simili non sono isolati. In un caso recente avvenuto nel Potentino, un altro uomo è stato vittima di un attacco da parte di un toro nella sua azienda agricola. La vittima, un 57enne, è deceduta in seguito alle gravi ferite riportate. Questi tragici eventi sottolineano l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per prevenire incidenti legati agli animali da allevamento.

L’intera comunità di Crispiano è sotto shock per quanto accaduto e si stringe intorno alla famiglia della vittima in questo momento di dolore. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione degli animali nelle aziende agricole e sulla necessità di garantire un controllo più rigoroso per evitare situazioni simili in futuro.

La sicurezza nelle aree rurali e negli allevamenti rimane un tema cruciale che richiede attenzione da parte delle autorità competenti e degli operatori del settore agricolo. Incidenti come quello avvenuto a Crispiano mettono in evidenza l’importanza di investire in sistemi di protezione e controllo degli animali per tutelare sia gli allevatori che le persone che vivono o lavorano nelle vicinanze.



