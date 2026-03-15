Referendum giustizia, Meloni attacca la sinistra: l’appello dell’ex parlamentare Pd

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, invita i cittadini a superare le appartenenze politiche e le contrapposizioni ideologiche, focalizzandosi esclusivamente sul merito del quesito referendario in programma il 22 e 23 marzo. A conferma della distinzione tra voto referendario e voto politico, la Premier ha diffuso online un video di Stefano Ceccanti, esponente di Sinistra per il Sì. Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, non può essere considerato un sostenitore o elettore della Meloni.
Nel video, Ceccanti illustra, in modo conciso, le ragioni per cui la riforma dell’ordinamento giudiziario merita il sostegno degli elettori.
Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perché votare Sì al referendum.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 14, 2026
Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni… pic.twitter.com/MFmgrMmVij
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