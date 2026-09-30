Renato Zero compie 76 anni: età, nome vero, carriera e perché si chiama così





Renato Zero festeggia oggi 76 anni. Nato a Roma il 30 settembre 1950 come Renato Fiacchini, ha attraversato oltre mezzo secolo di musica italiana diventando un’icona per generazioni.





Oggi, 30 settembre 2026, Renato Zero compie 76 anni. Una ricorrenza importante per uno degli artisti più riconoscibili e longevi della musica italiana. Il cantante è nato infatti a Roma il 30 settembre 1950 e il suo vero nome è Renato Fiacchini.

Cantautore, interprete e autentico uomo di spettacolo, Zero ha costruito una carriera che attraversa generazioni, mode e trasformazioni della televisione e della discografia italiana. Dalle provocazioni degli esordi ai grandi concerti, il rapporto con il pubblico è diventato uno degli elementi centrali della sua storia artistica.

Quanti anni ha Renato Zero

Renato Zero ha 76 anni. È nato il 30 settembre 1950 a Roma, figlio di Domenico Fiacchini e Ada Pica.

Roma è fondamentale nella costruzione della sua identità artistica. Negli anni Sessanta frequenta il Piper, uno dei locali simbolo della capitale, entrando in contatto con giovani artisti destinati a diventare famosissimi, tra cui Loredana Bertè, Mia Martini, Patty Pravo e Mita Medici.

È in quell’ambiente che il giovane Renato comincia progressivamente a costruire un personaggio destinato a rompere molte delle convenzioni dell’epoca.

Qual è il vero nome di Renato Zero

Il vero nome del cantante è Renato Fiacchini.

Il cognome Zero non appartiene quindi alla sua famiglia: è un nome d’arte che nel tempo è diventato talmente famoso da aver quasi sostituito quello anagrafico nell’immaginario collettivo.

Dietro la scelta c’è anche un curioso aneddoto. Lo stesso cantante ha raccontato che, quando gli venne suggerito di trovare un nome artisticamente più efficace di Fiacchini, giocò sul significato del cognome: «Fiacchini è fiacco, vale poco, vale zero». Da lì sarebbe arrivato Renato Zero.

Un nome semplicissimo che sarebbe diventato uno dei più riconoscibili della musica italiana.

Gli inizi della carriera di Renato Zero

Renato mostra fin da giovanissimo interesse per musica, danza, recitazione e spettacolo.

Prima del grande successo affronta però una lunga gavetta.

Frequenta gli ambienti artistici romani e il Piper e partecipa a spettacoli, programmi televisivi, musical e produzioni cinematografiche.

In quegli anni il suo modo di presentarsi è già completamente fuori dagli schemi.

Costumi vistosi, trucco, piume, paillettes e una forte teatralità diventano parte integrante del personaggio.

Non è soltanto una questione estetica. Attraverso quella provocazione, Renato Zero costruisce un linguaggio artistico basato sulla libertà di essere diversi e sulla possibilità di rifiutare le etichette.

Quando è diventato famoso Renato Zero

La vera esplosione arriva durante gli anni Settanta.

Album come Trapezio, Zerofobia, Zerolandia ed EroZero contribuiscono a trasformarlo in uno dei protagonisti assoluti della musica italiana.

Sono gli anni di brani destinati a diventare parte della cultura popolare italiana.

Mi vendo, Il cielo, Triangolo, Madame e molte altre canzoni conquistano il pubblico.

Renato non è soltanto un cantante.

Ogni apparizione diventa uno spettacolo: vestiti, gestualità, scenografie e rapporto con il pubblico fanno parte della stessa rappresentazione.

Perché i fan di Renato Zero si chiamano “sorcini”

Anche il rapporto con i fan assume caratteristiche uniche.

Gli ammiratori di Renato Zero diventano infatti famosi come “sorcini”, un nome entrato stabilmente nel linguaggio legato all’artista.

Quella comunità di pubblico lo ha accompagnato per decenni, seguendolo nei concerti e nelle diverse fasi della sua carriera.

Il rapporto tra Zero e i suoi fan è diventato qualcosa di molto più profondo del normale rapporto tra cantante e spettatore.

Per molti, le sue canzoni hanno rappresentato un invito ad accettare la propria diversità, a non nascondersi e a difendere la propria identità.

Il successo negli anni Ottanta

All’inizio degli anni Ottanta Renato Zero è ormai una star nazionale.

Pubblica lavori come Tregua, Icaro e Via Tagliamento 1965/1970. Nel 1982 partecipa inoltre a Fantastico, dove presenta anche Viva la Rai.

La sua immagine cambia progressivamente.

La componente più provocatoria degli anni Settanta lascia spazio a un artista maggiormente concentrato sull’interpretazione e sulla scrittura.

Arriveranno anche periodi professionalmente più difficili, ma Renato Zero riuscirà ancora una volta a reinventarsi.

Il grande ritorno

Alla fine degli anni Ottanta arriva una nuova fase.

L’album Voyeur, pubblicato nel 1989, segna una ripresa importante, seguita negli anni Novanta da lavori come Passaporto per Fonopoli, L’imperfetto, Sulle tracce dell’imperfetto e soprattutto Amore dopo amore.

Renato Zero riesce così in qualcosa che pochi artisti possono vantare: conquistare nuove generazioni senza perdere il pubblico storico.

La sua carriera prosegue anche nel nuovo millennio con album, tournée e grandi eventi.

Oltre mezzo secolo di musica

La longevità artistica di Renato Zero è uno degli aspetti più impressionanti della sua storia.

Secondo le ricostruzioni pubblicate in occasione del suo 76esimo compleanno, ha superato 55 milioni di dischi venduti in Italia ed è riuscito a raggiungere il primo posto della classifica degli album in sei decenni consecutivi.

Numeri che raccontano soltanto una parte del fenomeno.

Renato Zero è riuscito infatti a costruire un universo artistico riconoscibile attraverso musica, teatro, televisione, moda e grandi spettacoli dal vivo.

Le canzoni più famose di Renato Zero

Ridurre oltre mezzo secolo di carriera a pochi titoli è quasi impossibile.

Tra i brani maggiormente associati alla sua storia troviamo Il cielo, Mi vendo, Triangolo, Madame, I migliori anni della nostra vita, Cercami, Più su, Amico, Spiagge, Magari e Nei giardini che nessuno sa.

Canzoni molto diverse tra loro, ma spesso unite da temi ricorrenti: amore, solitudine, diversità, amicizia, fragilità e bisogno di essere accettati.

Renato Zero oggi: 76 anni e una carriera diventata storia

Il compleanno del 30 settembre 2026 non celebra quindi soltanto i 76 anni di Renato Fiacchini.

Celebra più di mezzo secolo di storia dello spettacolo italiano.

Il ragazzo romano che frequentava il Piper insieme ad altri giovani artisti è diventato Renato Zero, costruendo un’identità scenica che all’inizio poteva apparire provocatoria e che con il passare degli anni è diventata immediatamente riconoscibile.

Rai Teche ha descritto proprio la sua capacità di unire canzone d’autore, performance teatrale e provocazione come uno degli elementi che hanno trasformato il panorama musicale e televisivo italiano degli anni Settanta.

Oggi Renato Zero compie 76 anni, ma per i suoi “sorcini” resta semplicemente Renato: un artista che ha fatto della libertà di essere se stessi uno dei fili conduttori di tutta la propria carriera.

Visualizzazioni: 2



