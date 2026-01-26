Renato Zero interrompe il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti: “Quest’uomo mi ha rubato il cuore”





Durante la seconda tappa del suo tour ‘L’Orazero’, tenutasi la sera di domenica 25 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha interrotto la sua esibizione per scendere in platea e abbracciare la conduttrice e amica Enrica Bonaccorti. Questo gesto affettuoso ha colpito il pubblico presente, che ha assistito a un momento di grande emozione. Rivolgendosi ai fan, Zero ha dichiarato: “Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché”.





Enrica Bonaccorti, che era presente al concerto insieme alla sua figlia Verdiana, ha accolto con gioia l’amico, che l’ha avvolta in un forte abbraccio. Dopo il gesto, ha affermato: “Questo uomo mi ha rubato il cuore per sempre”. La conduttrice, un volto noto della televisione italiana, sta affrontando un periodo particolarmente difficile nella sua vita, essendo in cura per un tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. Durante un’apparizione nell’ultima puntata di Verissimo, Bonaccorti ha spiegato che, dopo i controlli effettuati a dicembre, ha dovuto riprendere i cicli di chemioterapia, affermando: “Ecco perché oggi sto così così”.

Il legame tra Renato Zero e Enrica Bonaccorti affonda le radici negli anni ’70. Inizialmente uniti da una intensa storia d’amore, il loro rapporto si è evoluto in una profonda e sincera amicizia. Il cantante romano ha dedicato un omaggio speciale alla sua amica durante il concerto, dopo aver tenuto un discorso toccante sul tema della forza delle donne e sul silenzio imposto a molte di esse, in riferimento al recente femminicidio di Federica Torzullo.

Dopo il suo intervento, Zero ha eseguito il brano ‘Libera’, accompagnato da un’ovazione del pubblico. Durante la performance, ha dedicato una frase significativa: “Dio ha creato un sacco vuoto, è l’uomo, e poi ha fatto Eva”, sottolineando l’importanza della figura femminile e il rispetto che merita.

Il concerto di Renato Zero ha rappresentato non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione di riflessione su temi sociali attuali. La presenza di Enrica Bonaccorti, con la sua battaglia personale contro la malattia, ha reso l’evento ancora più significativo. Il pubblico ha dimostrato il proprio supporto, applaudendo calorosamente e condividendo l’emozione di un momento così intimo e sincero tra due amici di lunga data.

La lotta di Bonaccorti contro il tumore al pancreas ha attirato l’attenzione dei media e dei suoi fan, che la sostengono con affetto. La sua determinazione e il suo spirito combattivo sono fonte di ispirazione per molti, e il gesto di Renato Zero durante il concerto ha ulteriormente evidenziato il forte legame che li unisce.

In un periodo in cui la salute mentale e fisica è al centro dell’attenzione pubblica, la storia di Enrica Bonaccorti e Renato Zero rappresenta un esempio di amicizia sincera e supporto reciproco. Mentre Bonaccorti continua la sua battaglia, il sostegno di amici e fan rimane cruciale per affrontare le sfide che la vita presenta.



