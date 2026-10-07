Roberta Morise chi è: età, figli, partner, dove vive e carriera





Un viaggio nella vita e nella carriera della conduttrice televisiva e showgirl italiana





Roberta Morise chi è: ecco le informazioni disponibili sulla sua biografia, la vita privata e il percorso professionale.

Roberta Morise chi è: biografia e vita privata

Roberta Morise è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana, conosciuta per il suo ruolo in numerosi programmi di successo della televisione italiana. La sua esperienza professionale si estende dalla partecipazione in concorsi di bellezza fino alla conduzione di trasmissioni di rilievo nazionale, consolidando il proprio ruolo come uno dei volti più noti e apprezzati dello spettacolo italiano degli ultimi anni.

Identità e Nascita

Roberta Morise nasce il 13 marzo 1986 a Cariati, in provincia di Cosenza. Cresce a Cirò Marina, piccolo comune calabrese affacciato sul Mar Ionio, dove inizia a coltivare la passione per la musica e lo spettacolo sin da giovanissima. Spinta dal vivo interesse per arte, canto e moda, partecipa fin dai suoi primi anni a manifestazioni locali e appuntamenti artistici, che la porteranno progressivamente verso i primi passi nel mondo della televisione.

Età e Altezza

Nel 2026, Roberta Morise compie 40 anni. Dotata di un’eleganza naturale e di una figura slanciata, alta 1,75 metri, queste qualità hanno avuto un ruolo centrale nel favorire il suo successo agli esordi nei concorsi di bellezza e nel suo successivo percorso come modella professionista e volto televisivo.

Famiglia e Relazioni

Roberta Morise ha una sorella, Mariana, alla quale è molto legata. La sua vita sentimentale è stata spesso al centro dell’attenzione dei media. Dal 2004 al 2010 ha avuto una relazione con il conduttore televisivo Carlo Conti, una presenza importante anche nella sua vita professionale. Successivamente, dal 2012 al 2016, Roberta ha avuto una relazione con l’ex tennista Potito Starace e, dal 2017 al 2019, con l’imprenditore Luca Tognola. Nel 2024 Roberta Morise ha sposato lo chef Enrico Bartolini, noto protagonista della ristorazione italiana. Dal matrimonio sono nati due figli: Gianmaria, nel 2025, e Geremia, nel 2026. Tuttavia, secondo notizie recenti, la coppia si è separata, scegliendo di mantenere private le ragioni della loro decisione e limitando la diffusione di dettagli sulla loro situazione familiare.

Residenza

Non sono disponibili informazioni pubbliche specifiche riguardo la residenza attuale di Roberta Morise.

Carriera

La carriera artistica di Roberta Morise inizia con la sua partecipazione nel 2004 al concorso di bellezza Miss Italia, dove ottiene il quinto posto. Questo risultato rappresenta il trampolino di lancio per la sua carriera televisiva. Nello stesso periodo entra a far parte del programma “I raccomandati”, dove lavora come corista sotto la conduzione di Carlo Conti, con il quale instaura anche una relazione personale e professionale importante.

Dal 2006 al 2009 ricopre il ruolo di valletta nel popolare programma preserale “L’eredità”, sempre condotto da Carlo Conti sulla Rai: questa esperienza le permette di farsi conoscere dal grande pubblico televisivo grazie alla sua eleganza, presenza scenica e simpatia. Parallelamente, dal 2009 al 2011 diventa madrina e presenza fissa a “I migliori anni”, programma di successo che celebra la musica e gli artisti italiani del passato.

Roberta Morise coltiva una forte passione per il canto, che la porta nel 2011 a pubblicare il suo primo album musicale, “È soltanto una favola”, avvicinandosi così anche al mondo discografico e confermando la sua poliedricità artistica.

Dal 2013 al 2017 è co-conduttrice del programma automobilistico “Easy Driver”, nel quale mostra competenza, padronanza del mezzo televisivo e capacità di coinvolgimento anche su tematiche tecniche e di viaggio. Successivamente, dal 2018 al 2020, entra a far parte della squadra de “I fatti vostri”, altro format longevo e popolare del daytime di Rai 2.

Nel 2022 partecipa come concorrente al reality show “L’isola dei famosi”, esperienza che ne mette in luce tenacia e spirito di adattamento, e ottiene la conduzione del programma “Camper” su Rai 1, in onda nel periodo estivo, dove ha l’occasione di mostrare ulteriormente le sue doti comunicative.

Curiosità

Roberta Morise nutre una passione profonda per la musica, elemento che si riflette sia nella pubblicazione del suo album sia nelle molteplici occasioni in cui si è esibita come cantante nei programmi televisivi, mostrando versatilità e sensibilità artistica.

È particolarmente attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove condivide episodi della sua carriera televisiva, progetti musicali e alcuni brevi scorci della propria quotidianità familiare e privata con una vasta schiera di follower.

Sebbene la sua vita privata sia spesso oggetto di interesse mediatico e di frequenti speculazioni, Roberta Morise ha sempre dimostrato una forte riservatezza nella gestione dei dettagli più intimi relativi alla propria famiglia e alle relazioni personali.

Per comprendere Roberta Morise chi è, è utile ricostruire le tappe principali del suo percorso professionale e personale, distinguendo i fatti confermati dalle notizie non documentate.

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