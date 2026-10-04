Roberto Benigni illumina il Cantico delle Creature in uno speciale dedicato a San Francesco su Rai 1





La televisione pubblica ha scelto di dedicare una serata di approfondimento a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, con una doppia proposta che prende il via domenica 4 ottobre. Rai 1 si prepara a trasmettere Francesco Il Cantico, uno speciale in onda in access prime time, che per l’occasione sostituisce il consueto game show Affari Tuoi.





Al centro della scena c’è Roberto Benigni, uno dei volti più amati della cultura italiana, tornato sulla rete ammiraglia dopo il successo dello scorso anno con Pietro Un Uomo nel Vento. Anche questa volta l’attore e regista premio Oscar dedica la sua arte a un grande simbolo italiano, ma con un taglio originale e profondo.

Il programma prende il via alle 20:40, subito dopo l’edizione serale del TG1, coprendo poco meno di un’ora di trasmissione. Chi lo desidera può seguire lo speciale anche in streaming, grazie a RaiPlay, dove è disponibile sia in diretta sia on demand.

Francesco Il Cantico si concentra sul Cantico delle Creature, un’opera fondamentale non solo per la spiritualità legata a San Francesco, ma anche per la storia della letteratura italiana. Considerato il testo più antico redatto da un autore noto, questo poema nacque intorno al 1220 come una vibrante lode alla bellezza della natura, vista come riflesso della divinità.

Roberto Benigni si cimenta in un racconto che va oltre gli aspetti più noti della leggenda del Santo. Parte dall’infanzia, sospesa tra due mondi: da un lato la figura del padre Pietro Di Bernardone, mercante influente, dall’altro la madre, Madonna Pica de Boulermont, donna di nobili origini. Francesco, inizialmente, segue le orme paterne nel commercio, ma presto la sua esistenza prende una piega inaspettata e radicale.

Il racconto si focalizza in particolare sul momento cruciale della sua conversione spirituale. Benigni descrive i due momenti rivelatori vissuti a Spoleto, dove Francesco era diretto per partecipare come cavaliere alla quarta crociata. Questi eventi gli cambiano la prospettiva sulla vita e lo conducono a tornare ad Assisi, dove abbandona progressivamente gli affari per dedicarsi alla preghiera e all’assistenza ai bisognosi.

La serata prosegue dalle 21:55 con Francesco Il Santo di tutti, uno spettacolo che si svolge dall’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia. La conduzione è affidata a Giorgia Cardinaletti, giornalista e volto del TG1, che accompagna il pubblico in un viaggio nel presente, evidenziando come il messaggio francescano continui a essere attuale e potente.

Il varietà prevede alcuni collegamenti con la Basilica Superiore di Assisi, per mettere in luce l’universalità e la forza del pensiero di San Francesco, abbattendo distanze temporali e geografiche.

Molto ricco il parterre degli ospiti che, alternandosi sul palco, offre diversi punti di vista su questo personaggio storico e spirituale. Tra loro spiccano nomi noti come Roberto Vecchioni, Virna Toppi accompagnata da Nicola Del Freo, la astronauta Samantha Cristoforetti, l’attore Sayf, Giorgio Pasotti, Gianni Morandi, il giovane compositore Jacopo Veneziani, il conduttore Ettore Pagano, il cantautore Angelo Branduardi e lo scrittore Alessandro Baricco insieme alla pianista Gloria Campaner.

Questo doppio appuntamento televisivo mira a valorizzare la figura di San Francesco da un’angolazione tanto poetica quanto umana, riportandone i valori fondanti sotto i riflettori della contemporaneità. Roberto Benigni, con il suo stile inconfondibile, fa da filo conduttore a questa narrazione intensa che si snoda tra la storia antica del Cantico e la modernità interpretativa di uno degli artisti italiani più apprezzati nel mondo.

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