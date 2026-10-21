“Pagheremo noi italiani”: Vannacci contro i finanziamenti all’Ucraina e il nodo dei 90 miliardi Ue

Roberto Vannacci critica su Facebook nuovi aiuti a Kiev e cita caro carburanti e proteste al Sud: i dettagli e le precisazioni sul piano Ue.





Nel post Facebook il generale collega caro carburanti e proteste al Sud alla critica contro nuovi fondi a Kiev e al “13° pacchetto” italiano; nel testo le precisazioni sul piano Ue da 90 miliardi.





«Altri soldi all’Ucraina mentre gli italiani non arrivano a fine mese». Con queste parole Roberto Vannacci affida a un post sulla sua pagina Facebook una nuova presa di posizione contro il sostegno economico e militare a Kiev, chiamando in causa anche l’indirizzo del governo italiano. Il generale lega la sua critica alle difficoltà che, a suo giudizio, incidono su famiglie e imprese, chiedendo che la priorità vada alla situazione interna.

Roberto Vannacci: Il post e il richiamo alle proteste nel Sud

L’intervento social parte dalle mobilitazioni che, secondo quanto scritto da Vannacci, coinvolgono agricoltori e autotrasportatori nel Sud Italia. Il generale descrive proteste definite “pacifiche” e attribuisce la spinta della contestazione all’aumento dei costi, in particolare quelli legati all’energia e ai carburanti, con ricadute sui settori produttivi e sul prezzo finale dei beni.

Nel post vengono riportati alcuni valori a sostegno del ragionamento: «gasolio a 2,3 Euro, elettricità ai massimi da anni, pomodori a 4,5 euro al Kg». Sono numeri indicati dallo stesso Vannacci e, come precisato nel materiale di partenza, non vanno letti automaticamente come medie nazionali o come dati ufficiali: rappresentano le cifre usate dal generale per rafforzare la sua tesi sulle priorità di spesa.

Su questa base, Vannacci collega il tema del caro-carburanti e delle difficoltà economiche all’impegno europeo e italiano verso l’Ucraina, contestando la scelta di destinare ulteriori risorse a Kiev mentre, sostiene, una parte della popolazione fatica a sostenere le spese quotidiane.

Le cifre citate da Vannacci e cosa prevede il piano Ue

La parte centrale della critica riguarda l’entità dei finanziamenti evocati nel post e la quota che, secondo Vannacci, graverebbe sull’Italia. Il generale scrive: «Zelensky chiede altri 70 miliardi dopo averne richiesto 27 per il 2026, 32 per il 2027 oltre ai 90 già concessi dall’Europa», aggiungendo che al nostro Paese spetterebbe una percentuale del 13%.

Nel materiale fornito viene però chiarito che gli stanziamenti e le richieste vanno distinti. Il finanziamento da 90 miliardi di euro viene descritto come effettivamente approvato dall’Unione europea per il biennio 2026-2027, con una ripartizione indicata: 60 miliardi destinati al sostegno delle capacità di difesa ucraine e 30 miliardi per le necessità economiche e di bilancio del Paese.

È un passaggio rilevante anche per la natura dello strumento: si parla infatti di un prestito legato a emissioni di debito dell’Unione europea e garantito dal bilancio comunitario. Il meccanismo di rimborso, viene specificato, è connesso alle riparazioni di guerra dovute dalla Russia. Questo significa che, secondo la ricostruzione contenuta nella fonte, non si tratterebbe di un trasferimento immediato di 90 miliardi dai singoli Stati membri verso Kiev come se fosse un pagamento diretto in un’unica soluzione.

Di conseguenza, sempre stando alle precisazioni riportate, l’ulteriore cifra menzionata da Vannacci (le nuove richieste attribuite al presidente ucraino Volodymyr Zelensky) non va sovrapposta automaticamente agli stanziamenti già approvati. E la percentuale del 13% citata nel post, viene sottolineato, non può essere applicata in modo meccanico all’intero importo “come se fosse una fattura” direttamente a carico dell’Italia.

Resta il dato politico: Vannacci concentra il messaggio sull’idea che l’esposizione finanziaria europea, qualunque sia la sua forma tecnica, finisca comunque per tradursi in costi che ricadono sui cittadini, e utilizza questo argomento per ribadire la contrarietà alla prosecuzione del sostegno economico e militare all’Ucraina.

Il riferimento al “13° pacchetto” e la critica al governo italiano

Nel post il generale sposta poi l’attenzione sull’Italia, contestando l’ipotesi di un nuovo provvedimento nazionale di assistenza militare. Il passaggio citato è diretto: «E il governo pensa al 13° pacchetto di aiuti a Kiev da varare entro la fine dell’anno. Tutti soldi che pagheremo noi italiani».

L’affondo si inserisce nella linea già espressa da Vannacci in altre occasioni: mettere in relazione l’impegno verso l’Ucraina con l’andamento dei prezzi e con le difficoltà del tessuto economico interno. Anche qui il ragionamento resta ancorato ai temi richiamati all’inizio del post — caro carburanti, costi dell’energia, filiere agricole e trasporti — per sostenere che le scelte di spesa dovrebbero concentrarsi prima sulla tenuta sociale ed economica del Paese.

Va inoltre notato che, nella formulazione del messaggio, la critica è politica e di indirizzo: non vengono forniti dettagli tecnici sul contenuto del “13° pacchetto” oltre al riferimento alla finestra temporale (“entro la fine dell’anno”), né vengono presentate nel materiale informazioni aggiuntive su importi o misure specifiche. Il fulcro è la contestazione della prosecuzione dell’assistenza a Kiev mentre, secondo il generale, i rincari incidono in modo crescente su famiglie e imprese.

Stati Uniti, Russia e il richiamo a Meloni

Nella parte finale del post Vannacci introduce un confronto internazionale, chiamando in causa le decisioni dell’amministrazione americana e contrapponendole alla linea europea. La frase riportata è: «Nel frattempo gli USA comprano gasolio da Mosca e congelano ogni sanzione nei confronti della Russia».

Il riferimento, secondo quanto riportato nella fonte, riguarda un accordo sulle forniture di gasolio russo sostenuto dall’amministrazione di Donald Trump e la scelta di sospendere l’applicazione di ulteriori misure sanzionatorie contro Mosca. Nello stesso contesto viene precisato che queste decisioni non avrebbero comportato l’eliminazione di tutte le sanzioni già in vigore.

Nel materiale è citata anche la reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, legata alla valutazione sull’accordo energetico: il 14 ottobre lo avrebbe definito una scelta «molto rischiosa», ritenendola potenzialmente in grado di indebolire la pressione internazionale nei confronti della Russia. È un passaggio che inserisce nella vicenda anche il punto di vista della premier, senza che vengano riportati altri commenti o sviluppi oltre a quelli presenti nel dossier.

“Meglio una brutta pace”: l’appello conclusivo di Vannacci

Il post si chiude con un invito a privilegiare l’opzione diplomatica rispetto alla prosecuzione dell’assistenza finanziaria e militare. Vannacci riassume la posizione in una serie di frasi nette: «Basta guerra. Meglio una brutta pace di una brutta guerra. Basta soldi all’Ucraina. Prima gli italiani».

Nel complesso, l’intervento social intreccia tre livelli: la fotografia di un disagio economico collegato a carburanti ed energia, la critica alle scelte di finanziamento europee verso Kiev e la contestazione di un ulteriore pacchetto di aiuti italiano. Su ciascuno di questi punti, i contenuti restano quelli del post e delle precisazioni riportate nel materiale, che distinguono tra affermazioni politiche, cifre citate dall’autore e caratteristiche tecniche dei programmi europei menzionati.

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