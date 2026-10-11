Rosanna Lambertucci marito: l’amore ritrovato a 77 anni





Rosanna Lambertucci marito: Il matrimonio a 77 anni di Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci marito è da tempo Mario Di Cosmo, imprenditore con cui ha consolidato una relazione durata circa otto anni prima di convolare a nozze. Il matrimonio si è svolto il 7 luglio 2023 nel suggestivo Santuario Madonna della Sorresca, a Sabaudia, rappresentando un momento significativo per la conduttrice e nutrizionista, conosciuta anche per il suo impegno televisivo e letterario nei temi del benessere e della salute. La scelta del luogo delle nozze, immerso nella natura, ha rispecchiato la dimensione intima e profonda di questo legame. Mario Di Cosmo è più giovane di Rosanna di quindici anni, un dettaglio che ha destato interesse mediale e che la stessa Lambertucci ha affrontato pubblicamente, raccontando la gradualità con cui è nato questo sentimento. La nuova unione rappresenta per Rosanna un nuovo capitolo di serenità dopo la perdita per malattia del suo primo marito, Alberto Amodei. L’amore ritrovato e consolidato con Mario Di Cosmo testimonia come la felicità non abbia età, valorizzando un percorso di vita e di affetti maturi e profondi.





Chi è Mario Di Cosmo, il marito di Rosanna Lambertucci

Mario Di Cosmo è il marito di Rosanna Lambertucci, che ha sposato nel luglio 2023 dopo circa otto anni di relazione. Imprenditore ed ex assistente parlamentare di Emiddio Novi, Di Cosmo ha cinque anni meno rispetto all’età di 77 anni della conduttrice. La loro differenza d’età di quindici anni è stata più volte raccontata dalla coppia, mostrando un rapporto solido basato sulla complicità e sull’affetto, nonostante qualche iniziale timore dovuto al divario anagrafico.

Originario di un ambiente legato alla politica per il suo passato da assistente parlamentare, Mario Di Cosmo ha vissuto la storia con Rosanna Lambertucci con discrezione, preferendo concentrarsi sulla vita privata che li unisce da tempo. Il loro amore è nato e si è consolidato lentamente, fino a culminare con un matrimonio celebrato nel Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia, suggellando un legame che ha superato le differenze anagrafiche e le difficoltà del passato.

La scelta di convolare a nozze ha rappresentato per la coppia un segno evidente della loro serenità e della voglia di condividere un percorso di vita insieme, dimostrando che l’amore può fiorire a qualsiasi età con rispetto e dedizione reciproci.

La differenza d’età e come è stata vissuta

La differenza d’età tra Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo, pari a quindici anni, è stata una delle prime sfide da affrontare nella loro relazione. Rosanna, all’inizio, ha confessato di provare un certo imbarazzo nel vivere questa distanza generazionale, specialmente nel momento di doverla condividere con la figlia Angelica. Questo timore è nato dalla consapevolezza delle diverse percezioni sociali legate all’età in un rapporto di coppia, oltre che dal naturale rispetto verso i propri cari.

Tuttavia, col passare del tempo, tale timore è stato superato grazie alla profondità e alla forza del loro sentimento. Rosanna ha più volte sottolineato come la passione e il rispetto reciproco abbiano annullato ogni barriera anagrafica, consentendo loro di vivere pienamente la relazione. Mario, dal canto suo, è descritto come un “gigante buono” che ha saputo accompagnarla con dolcezza e maturità in questo percorso, dimostrando che l’amore può superare convenzioni e pregiudizi.

La loro unione, suggellata da un matrimonio celebrato dopo otto anni d’amore, rappresenta oggi una testimonianza concreta di come la differenza di età possa essere vissuta come una ricchezza anziché un ostacolo, soprattutto quando fondata su stima e complicità.

L’amore che segue una storia di dolore

Rosanna Lambertucci ha attraversato un periodo di profondo dolore dopo la perdita del suo ex marito Alberto Amodei, scomparso alcuni anni fa a causa di un tumore all’esofago. Questa dolorosa esperienza ha segnato un capitolo importante nella sua vita personale, ma non ha spento la sua voglia di amare e di ricominciare. Dopo diversi anni dal lutto, la conduttrice ha incontrato Mario Di Cosmo, imprenditore più giovane di quindici anni, con cui ha lentamente costruito un rapporto solido e significativo.

La loro relazione è cresciuta nel tempo, coltivata con rispetto e delicatezza, fino a culminare nel matrimonio celebrato nel 2023 al Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia. L’unione tra Rosanna e Mario ha rappresentato per entrambi un nuovo inizio, un’opportunità per riscoprire la gioia e la passione nonostante le differenze di età e le difficoltà attraversate. Rosanna ha più volte espresso come il suo ex marito avrebbe accolto con felicità questa nuova fase della sua vita, sottolineando che la felicità non ha limiti temporali né età.

La consacrazione dell’amore in bianco

La consacrazione dell’amore tra Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo si è svolta in una cornice carica di significato emotivo e simbolico. La cerimonia, celebrata nel Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia, ha visto la conduttrice e nutrizionista indossare un abito bianco, scelta che ha inteso rappresentare un nuovo inizio e una rinascita sentimentale a 77 anni, un’età in cui molti reputano impossibile riscoprire la felicità d’amore. Il rituale nuziale, dopo otto anni di relazione, non è stato solo un momento di festa, ma un gesto di coraggio e di speranza, che ha messo in luce la normalità e la bellezza di un legame prosperato nel tempo tra due persone con una differenza d’età significativa.

L’abito bianco di Rosanna, tradizionale segno di purezza e rifiorire, ha così assunto un duplice valore: quello di celebrare l’unione con Mario Di Cosmo, 15 anni più giovane, ma anche di testimoniare il potere dell’amore che non conosce stagioni, ne limiti imposti dall’età. La loro storia conferma che la felicità e la passione possono fiorire anche in fase matura, con la consapevolezza di chi ha vissuto profondi dolori e ora si apre alla rinascita emozionale.

Il rapporto con la figlia e la famiglia

Rosanna Lambertucci ha parlato apertamente del rapporto con sua figlia Angelica in relazione al suo nuovo matrimonio a 77 anni con Mario Di Cosmo, più giovane di lei di quindici anni. Inizialmente la conduttrice ha confessato di essere stata in imbarazzo nel raccontare alla figlia la differenza d’età tra lei e il compagno, un sentimento legato anche al contesto familiare e alla delicatezza del momento dopo la morte del marito precedente, Alberto Amodei, padre di Angelica. La presenza della figlia al fianco di Rosanna durante le apparizioni pubbliche, come nel programma “Verissimo”, ha dimostrato un sostegno solido e un’intesa famigliare cresciuta nel tempo. Angelica, avuta dall’ex marito scomparso per malattia, ha condiviso momenti di confidenza con la madre, accettando e rispettando la nuova relazione. Questo dialogo aperto ha contribuito a rafforzare il legame tra madre e figlia, permettendo a Rosanna di vivere il nuovo amore con serenità e senza rinunciare al confronto con la famiglia originaria.

La passione e la complicità di una coppia matura

Rosanna Lambertucci, sposatasi a 77 anni con l’imprenditore Mario Di Cosmo, ha espresso apertamente la presenza di una passione viva e di una forte complicità nella loro relazione, nonostante la differenza d’età di 15 anni. Il loro amore, coltivato per oltre otto anni prima delle nozze celebrate nel Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia, si fonda su una maturità emotiva che ha superato le paure iniziali relative all’età e alle aspettative sociali. Rosanna ha confidato che la passione all’interno del loro legame resta intensa, elemento che ha contribuito a rafforzare la loro unione e a rinnovare la felicità in età adulta, complice anche il supporto reciproco e la naturalezza con cui entrambi vivono il loro rapporto.

Mario Di Cosmo, definito da Rosanna come un “gigante buono”, ha anch’egli riconosciuto la profondità e l’autenticità del sentimento condiviso, sottolineando come la differenza d’età sia stata inizialmente un motivo di riflessione ma mai un ostacolo. Questa unione dimostra quindi che la passione e la complicità possono prosperare anche a età avanzata, rendendo la loro storia d’amore un esempio di equilibrio e intimità matura.

Il matrimonio celebrato tra segretezza e gioia

Il matrimonio tra Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo si è svolto in un clima di discrezione, lontano dai clamori mediatici. La cerimonia ha avuto luogo nel Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia, luogo scelto con cura dalla coppia per suggellare un amore consolidato in otto anni di relazione. Nonostante la riservatezza con cui è stato organizzato l’evento, la gioia dei neo-sposi è stata condivisa attraverso alcune immagini pubblicate sui social network, che mostrano momenti significativi del loro giorno speciale.

Le poche fotografie diffuse mostrano Rosanna, elegante nella tradizionale veste bianca, e Mario mentre esprimono la felicità di aver rinnovato il loro legame con un rito solenne e intimo. Questo gesto ha rappresentato per entrambi non solo un atto formale, ma anche un’affermazione di felicità e rinascita, a dimostrazione che l’amore può manifestarsi con forza in ogni fase della vita, anche a 77 anni.

La scelta di una celebrazione raccolta evidenzia il desiderio della coppia di vivere il momento senza eccessive esposizioni, privilegiando la condivisione autentica con le persone a loro più care. Attraverso il discreto racconto visivo offerto dai social, hanno comunque voluto testimoniare la loro gioia, ricevendo l’affetto di amici e ammiratori.

Il messaggio di felicità senza età

Rosanna Lambertucci, conduttrice e saggista italiana, ha dimostrato con il suo matrimonio a 77 anni con Mario Di Cosmo che la felicità e l’amore non conoscono età. Dopo molti anni di relazione, la loro unione ufficiale nel Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia ha rappresentato per lei un messaggio di speranza e rinnovamento. Lambertucci, che ha attraversato momenti difficili come la perdita del suo primo marito, l’architetto Alberto Amodei, segnato da una lunga malattia, ha trovato con Mario un compagno di vita e di passione che vive con serenità la differenza d’età di quindici anni tra loro.

In più occasioni, anche nel programma Verissimo, la giornalista ha sottolineato come questa nuova fase della sua vita sia ricca di emozioni profonde e di una felicità sincera, auspicando che ogni persona possa vivere pienamente ogni momento, indipendentemente dall’età. Mario Di Cosmo, imprenditore e uomo riservato, ha sempre supportato Rosanna in questo percorso, mostrando rispetto e dedizione che contribuiscono a rendere speciale il loro legame.

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