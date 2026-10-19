“Era così amata”: la famiglia annuncia la morte di Sahara Ray, ex legata a Justin Bieber

Sahara Ray è morta a 34 anni: la famiglia annuncia il decesso in ospedale. Due anni fa il racconto della sindrome di Guillain-Barré e dell’incidente.





La modella e imprenditrice del beachwear era seguita sui social e aveva raccontato due anni fa la sindrome di Guillain-Barré. La famiglia: morta in ospedale circondata dai parenti, cause non confermate.





È morta a 34 anni Sahara Ray, modella e imprenditrice nel settore beachwear nota anche per essere stata legata in passato a Justin Bieber. Secondo quanto riferito dai familiari, Sahara Ray è deceduta in ospedale circondata dai parenti; la causa della morte, nel materiale disponibile, non viene indicata.

In un messaggio attribuito alla famiglia si legge: “She passed away last night surrounded by family at the hospital. She was so loved”. L’aggiornamento arriva a distanza di due anni da quando la modella aveva raccontato sui social di convivere con la sindrome di Guillain-Barré, descrivendo anche una condizione di paralisi parziale.

Sahara Ray: Il messaggio della famiglia e cosa si sa finora

La notizia della morte di Sahara Ray viene accompagnata da un breve ricordo pubblicato dai familiari. Nel testo, i parenti riferiscono che la 34enne è morta in ospedale, “circondata dalla famiglia”, e che “era così amata”.

Al momento, però, nel materiale fornito non sono presenti dettagli ulteriori: non viene indicata una data precisa del decesso (oltre al riferimento a “last night”) e non è confermata una causa. Per questo, qualunque ricostruzione sulle circostanze resterebbe un’ipotesi e non un fatto verificato.

Il caso, anche per la notorietà della protagonista, si intreccia con un tema ormai frequente nella cronaca legata ai personaggi pubblici: l’annuncio affidato ai social o a comunicazioni brevi, con informazioni spesso limitate e con il rispetto della riservatezza della famiglia al centro della scena.

Una popolarità nata tra moda, social e un brand di costumi

Sahara Ray era diventata un volto conosciuto grazie alla carriera nella moda e alla forte presenza online. Il materiale la descrive come una celebrity cresciuta attraverso una combinazione di lavori da modella e seguito social: sul suo profilo Instagram, viene indicata una platea di circa 900.000 follower.

La piattaforma era anche lo spazio dove promuoveva il suo marchio di costumi, Sahara Ray Swim. In questo contesto, la sua figura pubblica non si limitava alle campagne o agli scatti: il racconto della vita personale, tra maternità e salute, risultava parte integrante della comunicazione con il pubblico.

Un elemento che aveva amplificato ulteriormente l’attenzione mediatica, sempre secondo il dossier, era stato l’episodio in cui venne fotografata mentre faceva skinny dipping con Justin Bieber. È un dettaglio che appartiene alla dimensione “pop” della sua notorietà, ma che oggi torna citato soprattutto come cornice di un profilo seguito e discusso per anni.

Le tappe biografiche: tra Australia, California e Hawaii

Nel materiale viene indicato che Sahara Ray era figlia di Tony Ray e che avrebbe trascorso la giovinezza spostandosi tra Australia, California e Hawaii. Sono riferimenti sintetici, ma utili a collocare un percorso personale che poi si è riflesso nell’immagine pubblica: spiagge, surf culture e moda mare come elementi ricorrenti nella sua identità professionale.

Il dossier aggiunge anche un dettaglio familiare: Sahara Ray aveva una figlia di nome Snow. Viene citato, in particolare, un video condiviso “in April” in cui la modella giocava con la bambina, mentre in sottofondo si ascoltava la canzone di Bieber Everything Hallelujah. Non è un elemento che spiega la morte, ma aiuta a comprendere perché la notizia sia stata percepita come un evento improvviso da chi la seguiva: negli ultimi mesi, almeno in parte, la sua presenza social risultava ancora legata a momenti domestici e quotidiani.

La sindrome di Guillain-Barré e il racconto dell’incidente

Due anni fa, sempre secondo quanto riportato nel materiale, Sahara Ray aveva condiviso con i follower la diagnosi di sindrome di Guillain-Barré, definita come un raro disturbo neurologico. Nel racconto, la modella collegava l’inizio della sua condizione a un incidente stradale: diceva di essere stata investita da un guidatore ubriaco e di essere rimasta paralizzata “dalla parte alta delle cosce in giù”.

Il dossier include anche un dettaglio numerico sull’impatto: l’auto l’avrebbe colpita a circa 80 mph e viene indicata la data di April 8 (senza specificare l’anno). Inoltre, viene precisato che aveva partorito il primo figlio solo pochi mesi prima, informazione che serve a inquadrare un periodo di cambiamento personale già intenso, reso poi più complesso dall’emergenza sanitaria.

Nel racconto condiviso online, Sahara Ray descriveva così lo spartiacque: “My whole life changed in an instant”. E spiegava che lo shock avrebbe innescato una fase di malessere molto forte, con giorni in cui faticava ad alimentarsi e si sentiva indebolita. Sono parole presentate come parte della sua testimonianza social e non come un referto medico; tuttavia, restituiscono la dimensione concreta di una battaglia che, per due anni, sarebbe rimasta sullo sfondo della sua vita pubblica.

In termini generali, la sindrome di Guillain-Barré è spesso descritta come una condizione rara che coinvolge il sistema nervoso periferico e può portare a debolezza muscolare fino a forme di paralisi. Il materiale a disposizione non permette però di collegare direttamente questa diagnosi alle cause del decesso: la fonte, infatti, specifica che la causa della morte non è stata confermata.

Resta quindi un dato essenziale: la morte di Sahara Ray viene comunicata dai familiari con un messaggio di cordoglio e affetto, mentre ogni altro elemento — dai tempi precisi alle circostanze cliniche — non è documentato nel dossier fornito.

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