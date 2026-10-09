



Santo del giorno 9 ottobre 2026: chi si festeggia oggi

Oggi, 9 ottobre 2026, il calendario liturgico ricorda soprattutto San Dionigi (Denis) vescovo e martire di Parigi, San Giovanni Leonardi, sacerdote e fondatore, e, in alcune tradizioni, il patriarca Abramo: tre figure che, per motivi diversi, segnano la memoria cristiana di questa giornata. Questo è il santo del giorno 9 ottobre 2026 e le ragioni della loro commemorazione.





San Dionigi di Parigi: la storia e la memoria

San Dionigi (Dionysius), ricordato il 9 ottobre, è tradizionalmente considerato il primo vescovo di Parigi. Secondo la tradizione agiografica, sarebbe stato inviato in Gallia nel III secolo e martirizzato insieme ai compagni Rustico ed Eleuterio; la sua tomba divenne, nei secoli, il nucleo della celebre abbazia poi trasformata nella basilica di Saint‑Denis, luogo di sepoltura dei re di Francia. La figura di Dionigi è spesso avvolta da elementi leggendari ma il suo culto è attestato già nei primi martyrologi e si è consolidato nella devozione popolare e nelle istituzioni della diocesi di Parigi.

La ricorrenza del 9 ottobre è tuttora celebrata con funzioni liturgiche locali: nella basilica‑cattedrale di Saint‑Denis e nelle parrocchie dedicate al santo si svolgono messe solenni e, in alcune comunità, processioni o feste patronali legate al nome del santo. A Parigi e in diverse cittadine francofone il giorno è occasione per eventi religiosi e manifestazioni civiche collegate all’identità locale.

San Giovanni Leonardi: il fondatore e la memoria liturgica

San Giovanni Leonardi (Diecimo, Lucca, 1541 circa – Roma, 9 ottobre 1609) è commemorato anch’egli il 9 ottobre. Presbitero e uomo di riflessione pastorale, Leonardi fondò a Lucca la congregazione dei Chierici Regolari della Madre di Dio (i cosiddetti leonardini) con finalità di riforma ecclesiale, formazione catechistica e impegno missionario. La sua opera si inserisce nel più ampio contesto della riforma cattolica del XVI secolo; fu canonizzato e rimane oggetto di devozione in particolare nelle località legate alla sua vita e all’istituto da lui fondato.

Liturgicamente la sua memoria è registrata nei calendari locali e negli ordini religiosi che hanno ereditato la sua opera; nelle comunità leonardine la giornata è occasione di celebrazioni conventuali e di ricordo storico‑spirituale.

Sant’Abramo, patriarca: una commemorazione biblica

Nel Martirologio e in alcune tradizioni liturgiche la figura del patriarca Abramo è ricordata il 9 ottobre come modello del credente “chiamato” e della fede che si affida alle promesse. Questa commemorazione non ha lo stesso carattere di festa patronale popolare, ma trova spazio nelle letture e nelle memorie liturgiche che valorizzano la continuità tra Antico e Nuovo Testamento nella tradizione cristiana.

Il significato dei nomi: Dionigi e Giovanni

Il nome Dionigi (italiano di Dionysius/Dionisio) ha origine greca e significa letteralmente “consacrato a Dioniso” o “appartenente a Dioniso”, richiamando l’antico nome del dio greco; la forma cristiana del nome ha poi assunto piena identità in relazione ai santi che lo portarono.

Giovanni deriva dall’ebraico Yochanan (poi greco Ioannes e latino Joannes) e porta il significato teologico‑onomastico di “Yahweh è misericordioso” o “Dio è misericordioso”: una radice che ha contribuito alla larga fortuna del nome nella cristianità occidentale. Entrambi i significati etimologici sono consolidati dalla letteratura onomastica ed etimologica.

Come si celebra l’onomastico e le tradizioni popolari

Per i fedeli che portano questi nomi, l’onomastico ricorre tradizionalmente il 9 ottobre: Dionigi e Giovanni sono tra i nomi festeggiati in questa data. Le pratiche variano: a Parigi e nei centri francesi legati al culto di San Denys si tengono messe solenni e, in alcuni casi, processioni o manifestazioni civiche; nelle comunità italiane con istituzioni leonardine o parrocchie dedicate a San Giovanni Leonardi si svolgono celebrazioni liturgiche e appuntamenti di carattere devozionale e culturale.

In alcune località la festa del santo patrono si combina con sagre, eventi culturali o convegni storici che ricordano la figura venerata; a Montmartre, per esempio, le feste delle vendemmie si tengono tradizionalmente nei primi giorni di ottobre in un periodo che spesso sfiora la festa di San Dionigi, intrecciando ritualità civiche e religiose.

Se oggi, 9 ottobre 2026, desiderate partecipare a una celebrazione pubblica a Parigi, il programma diocesano segnala una messa solenne alla basilica‑cattedrale di Saint‑Denis; nella prassi locale è comune trovare funzioni festive nel giorno della ricorrenza.

Nota pratica per l’onomastico

Per chi porta i nomi Dionigi o Giovanni, l’onomastico del 9 ottobre 2026 offre dunque sia l’occasione religiosa della Messa e della preghiera, sia motivi di incontro nelle comunità che celebrano il proprio santo protettore. In molte diocesi la giornata è segnata da celebrazioni liturgiche specifiche; a Parigi, in particolare, la festa di San Dionigi conserva un valore rituale e civico ben radicato.

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