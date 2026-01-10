Sara Carbonero lascia la terapia intensiva: Casillas rassicura, “Sta bene e tornerà presto”





La giornalista Sara Carbonero, ricoverata d’urgenza a Lanzarote il 2 gennaio a causa di forti dolori addominali mentre festeggiava il nuovo anno, ha lasciato la terapia intensiva ed è stata trasferita in un reparto normale. Sebbene non sia ancora il momento di ricevere le dimissioni, la sua condizione è migliorata e i medici hanno confermato che ora è fuori pericolo.





La notizia del miglioramento di Carbonero è stata annunciata dal giornalista Alex Alvarez, durante il programma televisivo El tiempo justo. In diretta, ha dichiarato: “Abbiamo ottime notizie, si respira un’atmosfera serena nella vita di Sara”. Ha poi aggiunto che è “probabile che venga dimessa nei prossimi giorni”, portando così un senso di sollievo alla famiglia della giornalista, che si trovava in vacanza sull’isola spagnola per godere delle festività natalizie insieme ai propri cari.

Un collega di Telecinco, Joaquin Prat, ha espresso la sua gioia per il miglioramento di Carbonero, affermando: “Siamo così felici per lei, per la sua famiglia, i suoi amici e tutti i parenti che le vogliono bene”. Anche la giornalista Sandra Alado ha sottolineato l’ansia e l’attesa dei familiari per ricevere notizie rassicuranti sulla salute di Sara.

Anche Iker Casillas, ex marito di Carbonero e noto portiere spagnolo, ha commentato la situazione. Intercettato dai media iberici, ha affermato: “Sta bene. Per fortuna non c’è motivo di preoccuparsi. Tornerà il prima possibile. Tenete presente che è stato un periodo dell’anno molto intenso, quindi è più complicato. Tornerà presto”. Le sue parole hanno contribuito a rassicurare i fan e i sostenitori della giornalista, che hanno seguito con apprensione gli sviluppi della sua salute.

Il ricovero di Sara Carbonero ha suscitato una forte reazione da parte del pubblico e dei media, con molti che hanno espresso la loro preoccupazione e supporto attraverso i social network. La giornalista, nota per il suo lavoro e per la sua presenza nel panorama mediatico spagnolo, ha ricevuto numerosi messaggi di incoraggiamento da parte di colleghi e fan, tutti uniti nel desiderio di vederla tornare in forma.

Il suo ricovero d’urgenza è avvenuto in un momento in cui molti si aspettavano di festeggiare il nuovo anno con gioia e serenità. La notizia dei suoi dolori addominali ha colto di sorpresa non solo i suoi cari, ma anche i suoi follower, che hanno immediatamente iniziato a chiedere aggiornamenti sulle sue condizioni.

Mentre Sara continua il suo percorso di recupero, ci si aspetta che nei prossimi giorni possa tornare a casa, dove potrà riprendersi completamente. La sua esperienza ha messo in evidenza l’importanza di prestare attenzione alla propria salute, specialmente durante i periodi di festa, quando le persone tendono a trascurare i segnali del proprio corpo.

La comunità mediatica e i fan di Carbonero rimangono in attesa di ulteriori notizie e sperano di vederla presto tornare al lavoro e alla vita quotidiana. La sua resilienza e il supporto dei suoi cari saranno fondamentali per affrontare questo momento difficile.



