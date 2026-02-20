Scandicci sotto shock: un uomo di 30 anni, irregolare in Italia, arrestato per un omicidio efferato con un machete





Un grave omicidio ha scosso la comunità di Scandicci, in provincia di Firenze, dove il cadavere di una donna tedesca di 44 anni è stato rinvenuto decapitato. L’uomo sospettato del delitto è Issam Chlih, un 30enne originario del Marocco, attualmente irregolare in Italia e senza fissa dimora. Attualmente, Issam è ricoverato presso l’ospedale di Torregalli, dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) dopo aver mostrato segni di forte agitazione il 18 febbraio.





La polizia ha scoperto il corpo della vittima nel cascinale abbandonato in cui Issam viveva abusivamente. Durante le indagini, sono stati sequestrati un machete e un coltello insanguinati, trovati vicino al cadavere. Le forze dell’ordine hanno iniziato a indagare su Issam dopo che era stato avvistato in uno stato di agitazione poco prima del ritrovamento del corpo. I carabinieri hanno notato che i suoi vestiti presentavano numerose macchie di sangue, ma l’uomo non ha saputo fornire spiegazioni plausibili.

Le indagini, coordinate dalla procura di Firenze, hanno rivelato dettagli inquietanti riguardo alla vita di Issam. Con precedenti per reati legati alla droga, era attualmente sottoposto a obbligo di firma. Inoltre, è emerso che era noto ai residenti della zona per il suo comportamento molesto, specialmente nei pressi dell’area cani comunale, dove il 17 febbraio aveva infastidito altri passanti.

La scoperta del cadavere è avvenuta grazie a un altro senzatetto, che ha avvisato le autorità nella tarda mattinata del 18 febbraio. Gli inquirenti hanno subito avviato una serie di accertamenti scientifici sugli oggetti sequestrati. Il machete, in particolare, è considerato compatibile con l’arma utilizzata per commettere l’omicidio.

Il luogo del delitto è situato in una zona residenziale, a pochi passi da due scuole, una media superiore e un ITS, e si trova a soli 200 metri dal Comune di Scandicci. Questa vicinanza a istituti scolastici ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che ora temono per la sicurezza della loro comunità.

Issam è stato arrestato e la notifica del fermo è stata effettuata dai carabinieri non appena le sue condizioni cliniche lo hanno permesso. La situazione ha generato un notevole allarme pubblico, e le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’omicidio e il possibile movente. Gli investigatori continuano a raccogliere prove e testimonianze per ricostruire gli eventi che hanno portato a questo tragico epilogo.

La comunità di Scandicci è rimasta scioccata dalla brutalità del crimine, e le indagini sono destinate a proseguire per fare luce su questa vicenda inquietante. Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio che possa aiutare a comprendere le motivazioni di Issam e il contesto in cui è avvenuto l’omicidio.



