Scontro tv tra Barbareschi e Ranucci: il conduttore di Allegro ma non troppo contesta il collega dopo Report





La mancata menzione del programma successivo a Report ha offerto a Luca Barbareschi l’opportunità di effettuare una precisazione. Barbareschi ha affermato: “Non dovrebbe rappresentare un problema per lui, in quanto il suo consulente commerciale è lo stesso che mi sta monitorando da due anni”.





Si registrano tensioni tra i conduttori di programmi in onda la domenica sera su Rai Tre. La prima serata del terzo canale della televisione pubblica è tradizionalmente dedicata a Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci, che va in onda dalle 20:30 circa alle 23:15 circa. Immediatamente dopo Report, segue il late show “Allegro ma non troppo”, condotto da Luca Barbareschi. Durante il passaggio di consegne tra Ranucci e Barbareschi, quest’ultimo ha lamentato la mancanza di cortesia del collega, che avrebbe semplicemente dichiarato: “e l’offerta di Rai Tre continua…”, omettendo la consueta presentazione del programma successivo, considerata una regola di galateo televisivo. (VIDEO)

Che squallore #Barbareschi, senza il traino di #Report sarebbe a pettinare le meduse col culo. Solidarietà a Ranucci, non mollate. pic.twitter.com/iJSc4Iqtuk — Gimmoriso’ 🇵🇸 (@fawollo13) January 12, 2026

“ Vorrei ringraziare il grande conduttore di Report e ricordargli che mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo. Gli costerebbe poco dir che dopo il suo programma c’è il nostro ma gli fa fatica. E allora voglio ricordargli che non dovrebbe fargli fatica perché il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l’ho letto sui giornali, per questo verrà querelato. Io non spio voi ma almeno ricordatevi il nome. Watch out baby, watch out. Stai attento “, sono state le parole di Barbareschi. La vicenda a cui fa riferimento Barbareschi è quella nota di Gian Gaetano Bellavia e delle lista lista con una sfilza di nomi che è stata resa nota da il Giornale. A Barbareschi ha replicato a stretto giro proprio Ranucci, che ha utilizzato i suoi sociali per l’attacco al collega conduttore.



