Selma Ezzine chi è: età, figli, marito e compagno, dove vive e carriera





Dalla gavetta come artista di strada al successo televisivo: la storia di una giovane cantante italo-marocchina





Selma Ezzine chi è: ecco le informazioni disponibili sulla sua biografia, la vita privata e il percorso professionale.

Selma Ezzine chi è: biografia e vita privata

Selma Ezzine è una cantante italo-marocchina che ha saputo emergere nella scena musicale italiana grazie alla sua voce potente, alla versatilità interpretativa e a una straordinaria capacità di emozionare il pubblico. Nata nel 2004 a San Giorgio del Sannio, un piccolo paese in provincia di Benevento, Selma cresce in una famiglia di origini marocchine, dove la musica ha da sempre rappresentato un pilastro fondamentale. Il padre, musicista, le trasmette fin dai primi anni di vita l’amore per l’arte e il canto, segnando profondamente il suo percorso personale e professionale.

Origini e formazione

Fin dalla prima infanzia, Selma mostra un talento naturale per il canto e un innato senso del ritmo. A soli tre anni partecipa ai suoi primi concerti scolastici, distinguendosi per la sicurezza con cui si muove sul palco e per la vocalità sorprendente per l’età. Cresciuta in un contesto familiare molto unito e attento ai valori della cultura marocchina, inizia a familiarizzare con diverse sonorità, lingue e stili musicali, che in seguito contribuiranno a definire la sua cifra artistica.

La giovane artista frequenta la scuola Rita Levi Montalcini, dove si confronta per la prima volta in modo strutturato con il mondo della musica e dell’arte. Successivamente, decide di indirizzare la propria formazione al Liceo Musicale Guacci di Benevento. In questo ambiente accademico stimolante, ha modo di affinare le proprie doti tecniche, di confrontarsi con altri musicisti e di partecipare a numerosi eventi e spettacoli locali. Queste esperienze si rivelano fondamentali per la crescita artistica di Selma, permettendole di esplorare diversi generi, dal pop al soul, dal jazz alla tradizione araba, e di consolidare una solida preparazione sul piano vocale e interpretativo.

Carriera musicale

Conclusi gli studi liceali, Selma si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza; tuttavia, la passione per la musica si dimostra più forte e la spinge a compiere una scelta radicale: abbandonare gli studi universitari per dedicarsi interamente al canto. Inizia così il suo percorso da busker, esibendosi nelle piazze, nei matrimoni e nei locali della sua regione, accumulando esperienza e sviluppando una notevole capacità di connessione con il pubblico.

In questo periodo, Selma collabora assiduamente con il musicista Marco Zollo, incrementando il proprio repertorio e sperimentando differenti forme di espressione musicale. Un elemento distintivo delle sue performance è la padronanza di ben quattro lingue: italiano, inglese, francese e arabo. Questa poliedricità la rende capace di affrontare un repertorio vasto, attraversando generi e culture diverse e conquistando un pubblico sempre più ampio e variegato.

Un momento cruciale della sua carriera arriva nel 2025, quando Selma partecipa alla quarta edizione del popolare programma di Rai 1 Dalla strada al palco. Nel corso della trasmissione, la giovane artista si distingue per la presenza scenica, per la sua voce potente e per la capacità di emozionare, arrivando a vincere l’edizione con uno straordinario punteggio di 841 punti nella finale. In quest’ultimo appuntamento sfida la concorrente Denisa Cartasu, superandola grazie a un’interpretazione particolarmente apprezzata dalla giuria e dal pubblico. La sua esibizione più celebre della finale è il duetto con BigMama sulle note di “Lady Marmalade”, performance che le vale elogi unanimi per grinta, intensità e originalità.

Il successo televisivo le apre nuove porte. Nel periodo successivo alla vittoria, Selma viene invitata come vocalist a Sarabanda Celebrity, dove offre ulteriori prove delle sue capacità vocali e interpretative, sapendo muoversi agilmente tra diversi registri e atmosfere musicali. Riceve inoltre l’invito di Gigi Marzullo per partecipare alla trasmissione Sottovoce, occasione nella quale racconta le tappe principali della sua storia, il valore della famiglia e il coraggio della scelta artistica.

Nel 2026, la sua carriera conosce un’ulteriore consacrazione nazionale quando entra a far parte del cast di Tale e Quale Show, uno degli show più seguiti di Rai 1, dedicato alle imitazioni musicali e alle trasformazioni sul palco. Anche in questa occasione, Selma conferma la sua straordinaria versatilità e si distingue come una delle voci emergenti più promettenti del panorama italiano. Le sue interpretazioni sono caratterizzate da un’attenzione particolare per il dettaglio tecnico ed emotivo, aspetti che la rendono apprezzata sia dai giudici sia dal pubblico.

Vita privata

Pur avendo raggiunto una certa notorietà mediatica, Selma Ezzine mantiene un profilo molto riservato in merito alla propria sfera personale. Le informazioni disponibili indicano un rapporto fortissimo con la famiglia, in particolare con il padre, che ha sempre sostenuto la sua scelta di abbandonare la strada sicura degli studi in Giurisprudenza per inseguire il sogno musicale. Dal punto di vista sentimentale, non sono noti dettagli pubblici circa relazioni, figli o stato civile, testimoniando la volontà della giovane cantante di mantenere separata la dimensione privata da quella professionale, e di lasciare che sia la musica a parlare per lei.

Curiosità

Selma parla e canta fluentemente in italiano, inglese, francese e arabo. Nel 2025 pubblica un singolo intitolato “C’était déjà écrit”, interpretato in francese, a conferma della sua padronanza linguistica e della capacità di muoversi tra diverse tradizioni musicali.

Nel 2025 pubblica un singolo intitolato “C’était déjà écrit”, interpretato in francese, a conferma della sua padronanza linguistica e della capacità di muoversi tra diverse tradizioni musicali. Durante le prime esperienze come artista di strada, Selma era solita cantare a occhi chiusi , sia per vincere la timidezza che per concentrarsi esclusivamente sulla musica, allontanando le distrazioni del pubblico e delle situazioni esterne.

, sia per vincere la timidezza che per concentrarsi esclusivamente sulla musica, allontanando le distrazioni del pubblico e delle situazioni esterne. La collaborazione artistica con Marco Zollo rappresenta uno snodo importante della sua evoluzione musicale, consentendole di sperimentare vari stili e modalità interpretative.

Domande frequenti

Quante lingue parla Selma Ezzine?

Selma parla e canta in quattro lingue: italiano, inglese, francese e arabo.

Quando ha vinto “Dalla strada al palco”?

Selma ha vinto la quarta edizione del programma di Rai 1 nel 2025, totalizzando 841 punti nella finale.

Perché Selma cantava spesso a occhi chiusi durante le prime esibizioni in strada?

All’inizio della sua esperienza come busker, Selma era molto timida e temeva il giudizio delle persone che si fermavano ad ascoltarla. Cantare a occhi chiusi le permetteva di concentrarsi sulla voce e sulla musica, fino a trasformare gradualmente la piazza nel suo palcoscenico.

Per comprendere Selma Ezzine chi è, è utile ricostruire le tappe principali del suo percorso professionale e personale, distinguendo i fatti confermati dalle notizie non documentate.

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