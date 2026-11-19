Con 603 punti supera Roberta Morise e Andrea Perroni. La serata su Rai 1 ha alternato imitazioni, musica e momenti comici.





Con 603 punti supera Roberta Morise e Andrea Perroni. La serata su Rai 1 ha alternato imitazioni, musica e momenti comici.





Selma ha vinto la finale di Tale e Quale Show con 603 punti. Roberta Morise ha ottenuto il secondo posto con 588, mentre Andrea Perroni ha chiuso terzo a quota 582. Nell’ultima esibizione Selma ha interpretato Aretha Franklin cantando “Think”. Il risultato è arrivato nell’ultimo appuntamento della stagione, trasmesso su Rai 1, con Carlo Conti alla conduzione fino alla proclamazione conclusiva.

Il distacco tra la vincitrice e Morise è stato di 15 punti; Perroni ha terminato a 21 punti da Selma e a sei dalla seconda classificata. La gara si è decisa dopo una serata con prove vocali, trasformazioni e interventi comici. In giuria sedevano Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Ficarra e Picone hanno partecipato come ospiti speciali, contribuendo al clima d’intrattenimento della finale.

Annie Lennox è stata il riferimento scelto da Morise per “Sweet Dreams”, una prova arricchita da un’elaborata trasformazione scenica e fisica. Fra le esibizioni della serata, la sua è parsa particolarmente riuscita, benché Malgioglio non l’abbia apprezzata senza riserve. Perroni ha invece affrontato “Ricordati di me” di Antonello Venditti, puntando a restituire sia la voce sia l’intensità del brano. I loro risultati sono stati vicini, ma Selma ha conservato la leadership sino al verdetto.

La trasmissione ha preso avvio con Vladimir Randazzo, impegnato nel ruolo di Massimo Ranieri per “Vent’anni”. Dopo le critiche rivoltegli nelle puntate passate, Malgioglio ha notato i passi avanti, definendo gradevole la prova e ammettendo la propria sorpresa. Il concorrente ha totalizzato 411 punti, finendo settimo. Jasmine Carrisi, alle prese con Billie Eilish, è sembrata più sciolta e fiduciosa che in precedenza; ciò non le ha impedito di terminare decima, con 354 punti.

Anna Pettinelli ha imitato Malgioglio cantando “Mi sono innamorato di tuo marito”. Carlo Conti ha faticato a trattenere le risate e il pubblico in studio ha risposto con una standing ovation. Il giudice ha replicato con una battuta, sostenendo che l’imitazione gli avesse rovinato cinquant’anni di carriera. Pettinelli ha chiuso all’undicesimo posto, con 347 punti. Il suo numero è stato uno dei passaggi comici più evidenti della serata, accanto alle battute dei giudici.

Max Paiella ha interpretato Frank Sinatra, lavorando sulla voce e sulla presenza scenica, e ha conquistato il quarto posto con 484 punti. Stefano Meloccaro, quinto a quota 467, ha portato in scena Roberto Vecchioni con “Sogna ragazzo sogna”. La sua prova è stata descritta come intensa e credibile. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno invece scelto Alberto Sordi e Nino Manfredi, costruendo un numero di taglio teatrale. La coppia ha totalizzato 423 punti, terminando sesta.

Nel cimentarsi con Alice, Paola Perego ha mostrato qualche incertezza sulle note, ma anche progressi rispetto alle sue precedenti apparizioni. La classifica l’ha collocata nona con 358 punti. A Maddalena Corvaglia è toccato invece interpretare Miley Cyrus: la notevole differenza fra le loro voci ha complicato il compito, che lei ha cercato di sostenere con recitazione e presenza scenica. Il punteggio di 384 l’ha portata all’ottavo posto, davanti a Perego e Carrisi. Le due prove non hanno cambiato l’assetto dei primi posti.

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La graduatoria completa, dall’alto, vede Selma a 603 punti, Morise a 588 e Perroni a 582. Seguono Paiella con 484 e Meloccaro con 467. Insinna e Cirilli hanno ottenuto 423 punti; Randazzo 411; Corvaglia 384; Perego 358; Carrisi 354. Pettinelli ha chiuso con 347 punti. La classifica comprende quindi undici posizioni, contando la coppia di Insinna e Cirilli come concorrente. La vittoria è andata a Selma dopo le esibizioni e i giudizi della finale.

Per la serata Malgioglio ha sfoggiato un abito da regina dei ghiacci, richiamando lo stile di Charlize Theron. Siani ha aggiunto le sue battute al programma e Lamborghini ha partecipato con evidente trasporto. Sul palco si sono susseguite interpretazioni riuscite, altre meno efficaci e parentesi di comicità. Insinna e Cirilli hanno proposto un’esibizione che mescolava recitazione e imitazione di due figure del cinema italiano. Conti ha guidato la puntata fino a comunicare l’esito finale.

La proclamazione di Selma ha posto fine alla stagione. Dopo aver impersonato Aretha Franklin nell’ultima esibizione, la concorrente ha preceduto Morise e Perroni. Per stabilire gli altri piazzamenti, la finale ha proposto numeri dedicati a cantanti e personaggi conosciuti; la giuria ha espresso commenti sulle prove e preso parte allo spettacolo. Selma ha chiuso con 603 punti, mentre il secondo e il terzo posto sono andati rispettivamente a Morise, con 588, e Perroni, con 582.



