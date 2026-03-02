Si distrae per un rumore allo scooter e si schianta contro un palo: a Chiari muore Nicolas Tomasoni, aveva 14 anni





Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Chiari, in provincia di Brescia, attorno alle ore 16. Un giovane di 14 anni, Nicolas Tomasoni, ha perso la vita dopo che il motorino che stava guidando è andato a collidere contro un palo dell’illuminazione situato sul marciapiede della pista ciclabile. L’impatto è stato fatale e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.





Nicolas, residente a Ludriano, frequentava il primo anno di liceo e stava viaggiando lungo una strada che sembrava familiare. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso di vista la strada dopo essersi girato improvvisamente per verificare un rumore anomalo proveniente dal retrotreno del suo motorino. Questo gesto, purtroppo, ha portato alla tragica collisione.

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono accorsi diversi amici di Nicolas, che hanno assistito impotenti alla scena. Anche i genitori del ragazzo sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, visibilmente provati e in preda alla disperazione. La famiglia, composta oltre a Nicolas anche da una sorellina, è ora nel dolore più profondo per la perdita di un giovane che aveva tutta la vita davanti.

Le autorità competenti sono intervenute per effettuare i rilievi e avviare le indagini necessarie a ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli agenti della polizia locale stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali telecamere di sorveglianza nella zona per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. L’attenzione è rivolta non solo alla sicurezza stradale, ma anche alle condizioni del mezzo e all’eventuale presenza di fattori esterni che potrebbero aver contribuito all’incidente.



