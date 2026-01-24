Si tolgono la vita i genitori di Claudio Carlomagno: i motivi in una lettera al secondo figlio





Tragedia ad Anguillara Sabazia, dove sono stati scoperti morti impiccati in casa Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, attualmente detenuto per il femminicidio della moglie Federica Torzullo. La donna, 41enne, era stata uccisa con 23 coltellate, un crimine che ha scosso l’intera comunità. I corpi di Pasquale e Maria sono stati rinvenuti nel giardino dell’appartamento, mentre all’interno della casa i carabinieri hanno trovato un biglietto indirizzato al loro altro figlio, il che ha portato a considerare l’ipotesi di un suicidio.





L’allerta è scattata grazie alla zia di Claudio Carlomagno, sorella della madre, che ha contattato le forze dell’ordine intorno alle 18:30, preoccupata per il mancato contatto con i coniugi. La donna, abituata a sentire i due almeno due volte al giorno, ha avvertito i carabinieri dopo aver provato invano a mettersi in contatto con loro. Pasquale, imprenditore nella stessa azienda del figlio Claudio, e Maria, ex poliziotta di Roma e assessora al Comune di Anguillara Sabazia (da cui si era dimessa il 20 gennaio), sono stati trovati senza vita al loro domicilio.

L’avvocato di Claudio Carlomagno, Andrea Miroli, ha espresso il suo sgomento per la situazione: “Sono sconvolto – ha detto all’agenzia stampa Agi – non ho davvero parole per definire questo momento. Sono fuori e, davvero, non so cosa aggiungere in questo momento”. Le indagini sono in corso, e la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha già disposto l’autopsia sui corpi dei due genitori.

Claudio Carlomagno, 44 anni, si trova in carcere dal giorno della morte della moglie, avvenuta ad Anguillara Sabazia. È accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. La scoperta dei corpi dei genitori ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla già tragica vicenda familiare. Al momento, non sembrano esserci dubbi sull’ipotesi di suicidio, anche se le indagini proseguono per chiarire ulteriormente le circostanze della morte di Pasquale e Maria.

La comunità di Anguillara è in stato di shock per quanto accaduto. La morte di Federica Torzullo aveva già suscitato grande indignazione e tristezza, e ora la scoperta dei corpi dei genitori di Claudio ha amplificato il dolore e la confusione. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio per cercare di ricostruire gli eventi che hanno portato a questa serie di tragedie.

La situazione familiare di Carlomagno è diventata oggetto di attenzione mediatica e pubblica, con molte persone che si interrogano sulle dinamiche interne a questa famiglia e sulle possibili motivazioni che hanno portato a tali gesti estremi. La presenza di un biglietto indirizzato all’altro figlio lascia aperti interrogativi su cosa possa aver spinto i genitori a compiere un gesto così drammatico.



