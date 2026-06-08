Siamo childfree da 2 anni. Ora sono incinta e lui vuole tenerlo. Io voglio abortire. Come glielo dico?

La scelta che nessuna donna dovrebbe fare da sola

Mi chiamo Rachel e ho trent’anni. Il mio fidanzato, Michael, ne ha trentadue. Siamo insieme da due anni. Fidanzati da tre mesi. Siamo childfree. Abbiamo scelto di non avere figli. Ne abbiamo parlato. Ne abbiamo riso. Ne abbiamo fatto una bandiera. “Noi no”, dicevamo. “Noi siamo fatti per viaggiare, per dormire, per essere liberi”. E poi il test è risultato positivo. E tutto è crollato. Non perché io abbia cambiato idea. Perché lui sì. E ora sono incinta di un bambino che non voglio, fidanzata con un uomo che non riconosco più, e completamente sola di fronte a una decisione che nessuna donna dovrebbe prendere da sola.





La nostra storia era perfetta. O almeno così sembrava. Lavori stabili. Amici fantastici. Viaggi. Cene. Risate. Nessun litigio. Nessun dubbio. Nessun segreto. Poi il test. Quella linea rosa che non avrei mai voluto vedere. La chiamata al dottore. La conferma. Il panico. E poi lui. Michael. Che mi abbraccia. Che mi dice che andrà tutto bene. E io, stupida, credo che intenda l’aborto. Che verrà con me. Che mi sosterrà. Invece, intende la gravidanza. La nascita. La genitorialità. Tutto ciò che avevamo detto di non volere.

Il mio mondo si è capovolto. L’uomo che amavo, che rispettavo, che consideravo il mio partner, aveva cambiato idea. Non gradualmente. Non dopo lunghe discussioni. Nell’arco di una telefonata. In pochi minuti. Era come se un interruttore fosse scattato. Da childfree a papà entusiasta. Da “non voglio figli” a “saremo grandi genitori”. Da “sto con te” a “non ti lascerò mai”. E io, che ero la stessa di sempre, mi sono sentita tradita. Abbandonata. Sola. Perché se lui aveva cambiato idea, poteva cambiare idea anche su di me. Poteva lasciarmi. Poteva odiarmi. Poteva distruggermi.

I giorni successivi furono un incubo. Lui parlava di nomi. Di camerette. Di scuole. Di futuro. Io piangevo. In bagno. In macchina. Di notte, quando pensava che dormissi. Non riuscivo a dirglielo. Non riuscivo a spezzargli il cuore. Ma non riuscivo nemmeno a tenere un bambino che non volevo. Era un corpo estraneo. Un parassita. Una condanna. Ogni volta che sentivo la nausea, la odiavo. Ogni volta che mi guardavo allo specchio, non riconoscevo il mio corpo. Non era mio. Era suo. Era del bambino. Non era più mio.

Poi, una sera, ho avuto il coraggio. Mi sono seduta accanto a lui sul divano. Ho preso la sua mano. Ho guardato i suoi occhi. E ho detto la verità. “Non voglio questo bambino”. Lui ha scoppiato a piangere. E io ho continuato. “Non l’ho mai voluto. Non lo voglio adesso. Non lo vorrò mai. Se lo tengo, ti odierò. Lo odierò. Mi odierò. Non sarà una famiglia felice. Sarà un inferno”. Lui ha provato a parlare. A convincermi. A dirmi che sarebbe stato tutto ok. Che mi avrebbe aiutato. Che non sarei stata sola. Ma non capiva. Non voleva capire. Non era la sua paura. Era la mia.

Abbiamo litigato. Urlato. Piango. Lui ha detto che stavo uccidendo nostro figlio. Io ho detto che non era un figlio, era un feto. Lui ha detto che ero egoista. Io ho detto che era lui quello egoista, a volermi costringere a una vita che non volevo. Alla fine, si è addormentato sul divano. Io sono rimasta sveglia. Ho chiamato la clinica. Ho preso un appuntamento. Da sola. Il giorno dopo, gliel’ho detto. “Ho un appuntamento giovedì. Alle dieci. Vieni con me o non venire. Ma io ci vado”.

Lui non è venuto. Non ha chiamato. Non ha mandato messaggi. È sparito. Per due giorni, non l’ho visto. Non l’ho sentito. Ero sola. Completamente sola. Giovedì mattina, sono andata alla clinica. La sala d’aspetto era piena di donne. Alcune erano con i loro partner. Altre con amiche. Altre da sole. Come me. Nessuna sorrideva. Nessuna parlava. Erano tutte spaventate. Come me. La procedura è stata veloce. Fisicamente, meno dolorosa di quanto temessi. Emotivamente, molto peggio. Non perché avessi cambiato idea. Ma perché ero sola. Perché avrei voluto che lui fosse lì. Anche se non era d’accordo. Anche se non voleva. Avevo bisogno di lui. E lui non c’era.

Quando sono uscita, lui mi aspettava in macchina. Non so come avesse saputo. Non so da quanto tempo fosse lì. Aveva gli occhi rossi. Le mani che tremavano. “Mi dispiace”, ha detto. “Non dovevo lasciarti sola”. “No”, ho risposto. “Non dovevi”. Abbiamo guidato in silenzio. A casa, mi ha preparato un tè. Mi ha coperta con una coperta. Si è seduto accanto a me. Non abbiamo parlato. Non c’era bisogno. Le parole erano state dette. Le scelte erano state fatte. Ora dovevamo solo sopravvivere.

I mesi successivi non sono stati facili. Abbiamo litigato ancora. Ci siamo detti cose orribili. Abbiamo pianto. Abbiamo dormito separati. Abbiamo pensato di lasciarci. Ma alla fine, abbiamo scelto di restare. Non perché fosse facile. Perché l’amore non è solo quando sei d’accordo. È quando sai che l’altro ha fatto la cosa giusta per sé. Anche se non è la cosa giusta per te. Anche se fa male. Anche se non capisci.

Oggi, a distanza di un anno, siamo ancora insieme. Non parliamo di quello che è successo. Non ne abbiamo bisogno. Lo sappiamo. Lo ricordiamo. Lo portiamo con noi. È una cicatrice. Non guarirà mai del tutto. Ma non fa più male. Fa solo parte della nostra storia. Una storia che poteva finire. Invece, è andata avanti. Non come prima. Ma come poteva. Come doveva. Come abbiamo scelto.

Qualche volta, ripenso a quel giorno. Alla clinica. Alle altre donne. A quelle che avevano il loro partner accanto. A quelle che erano sole. Come me. Vorrei che nessuna donna dovesse mai prendere una decisione del genere da sola. Vorrei che i partner capissero che non è solo una questione di scelta. È una questione di supporto. Di rispetto. Di amore. Anche quando non sono d’accordo. Anche quando fa male. Anche quando vorresti scappare. Vorrei che Michael fosse stato lì con me. Non per cambiare idea. Per tenermi la mano. Per dirmi che sarei stata ok. Per amarmi, anche se non capiva. Non l’ha fatto. Ma mi ha aspettata. E per me, è stato quasi abbastanza.