Sigarette sempre più care, domani scatta l’ennesimo aumento dei prezzi con la solita scusa della tutela della salute pubblica





Da venerdì 13 marzo 2026 entrano in vigore nuovi prezzi al pubblico per una serie di prodotti del tabacco, con aumenti che riguardano alcune sigarette tradizionali, i sigaretti e diversi tabacchi trinciati. L’aggiornamento delle tariffe è stato comunicato ufficialmente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) e rientra nel percorso di riallineamento fiscale previsto dall’ultima legge di Bilancio, che stabilisce un incremento progressivo del carico fiscale sul comparto.





Il rialzo di metà marzo non arriva isolato: si colloca infatti nella stessa cornice normativa che ha già prodotto ritocchi nei mesi precedenti, con interventi già registrati a gennaio e febbraio. In questa fase, l’effetto sul consumatore finale si traduce in un adeguamento dei listini per diversi marchi diffusi, con variazioni che non colpiscono in modo uniforme l’intero mercato, ma incidono su più segmenti e formati.

Tra i marchi interessati figurano Lucky Strike, MS e Rothmans, con aumenti indicati nelle tabelle rese disponibili da Adm. In particolare, il pacchetto morbido di Lucky Strike arriva a 5,50 euro, mentre le MS classiche si posizionano a 5,80 euro. Gli stessi elenchi includono anche ritocchi per altri brand noti, tra cui Rothmans, Vogue e Dunhill, in differenti confezioni e versioni. Gli incrementi, secondo quanto riportato nei listini ufficiali, non riguardano soltanto le sigarette: aumentano anche alcuni sigaretti e alcune referenze di tabacco trinciato, sempre riconducibili ai marchi MS, Lucky Strike e Rothmans.

Sul piano operativo, l’adeguamento dei prezzi è destinato a essere immediato lungo la rete di vendita. I rivenditori di generi di monopolio, infatti, applicano i prezzi aggiornati non appena i sistemi di distribuzione recepiscono le nuove voci tariffarie. Il passaggio è legato anche all’allineamento dei database fiscali gestiti dai distributori ufficiali, con Logista indicata come soggetto che guida l’aggiornamento dei sistemi informatici per la filiera.

Il provvedimento con le nuove tariffe è consultabile, in forma integrale, sul portale di Adm nella sezione dedicata alle accise, dove le voci aggiornate vengono riportate in modo puntuale per tipologia di prodotto, marchio e formato. È all’interno di questi documenti che si trova la fotografia completa degli adeguamenti in vigore dal 13 marzo, utile per verificare le variazioni specifiche, incluse quelle relative a sigaretti e trinciati che spesso presentano numerose referenze e grammature diverse.

Dal punto di vista della politica fiscale, l’operazione si inserisce in una strategia più ampia di revisione della componente specifica dell’accisa sul tabacco. L’impostazione delineata dalla manovra prevede un percorso di adeguamento graduale, con l’obiettivo di consolidare il gettito e, allo stesso tempo, di utilizzare la leva tributaria come strumento di contenimento dei consumi. In questo quadro, l’aumento del prezzo al dettaglio è l’esito dell’aggiornamento dell’imposizione, che tende a riflettersi sui listini finali.

Per i consumatori, l’impatto concreto si misura alla cassa: il rialzo è legato ai prodotti e ai formati specificati nei listini ufficiali e si traduce in prezzi più alti per alcune tra le varianti più diffuse. Per gli esercenti, invece, l’aggiornamento si traduce nell’obbligo di allineare i cartellini al nuovo prezzo non appena i sistemi sono aggiornati, evitando difformità tra il prezzo esposto e quello previsto dalla tariffa vigente.

Nel comunicato e nella ricostruzione dei contenuti dei listini viene evidenziato che l’aggiornamento dei prezzi andrà a “toccare” in modo differenziato vari segmenti del mercato, includendo sia le sigarette sia il tabacco trinciato. La definizione sintetizza l’effetto selettivo dell’intervento, che non si applica con identica intensità a tutte le linee in commercio, ma riguarda una serie di prodotti individuati nelle tabelle.

Per chi desidera approfondire, il riferimento resta la documentazione tecnica pubblicata sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dove vengono riportate le singole voci tariffarie con i valori aggiornati e la decorrenza fissata a venerdì 13 marzo 2026. Il quadro complessivo conferma dunque un nuovo passaggio del percorso di adeguamento fiscale già programmato, con aumenti che interessano marchi specifici e che saranno recepiti in tempi rapidi dalla rete di vendita.



