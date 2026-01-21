Signorini teme nuove rivelazioni e chiede al Tribunale di bloccare la prossima puntata del podcast di Corona





I legali del conduttore Alfonso Signorini hanno richiesto un provvedimento cautelare d’urgenza di “inibitoria” al Tribunale civile di Milano. L’istanza, presentata dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, mira a bloccare la messa in onda sul web della prossima puntata del format “Falsissimo”, condotto da Fabrizio Corona, prevista per il 26 gennaio, nonché la ripubblicazione di contenuti già diffusi. I legali sostengono che nelle precedenti puntate Corona abbia formulato accuse gravissime nei confronti di Signorini, ipotizzando l’esistenza di un presunto “sistema di ricatti e favori sessuali”, affermazioni che Signorini ha già respinto.





Signorini è stato ascoltato il 7 gennaio dai magistrati della Procura di Milano, su sua stessa richiesta, nell’ambito dell’indagine avviata a seguito della denuncia per violenza sessuale ed estorsione presentata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno. Medugno ha confermato nei giorni scorsi il contenuto della sua querela davanti ai magistrati. Corona, d’altro canto, risulta indagato in un altro filone dell’inchiesta per revenge porn ed è già stato interrogato a fine dicembre.

Nel ricorso presentato al giudice civile, i legali di Signorini richiedono l’intervento urgente dell’Autorità Giudiziaria non solo per la rimozione dei contenuti già diffusi, ma anche per impedire la pubblicazione e la diffusione di ulteriori contenuti, al fine di tutelare i diritti e la sfera privata del conduttore.

Secondo l’istanza, l’ex agente fotografico avrebbe proseguito nella pubblicazione di “contenuti illeciti” anche dopo l’avvio dell’indagine penale e in seguito a un sequestro disposto a suo carico, annunciando inoltre una nuova puntata del “contenuto di irreparabile gravità”. La diffusione di ulteriori materiali, si sottolinea, comporterebbe “un irreversibile aggravamento del danno”, in quanto i contenuti sarebbero facilmente “scaricabili, condivisibili e replicabili”, con una circolazione incontrollabile e senza possibilità di rimozione. Nel ricorso si fa riferimento ad effetti “devastanti” sulla vita personale e professionale di Signorini, che nelle scorse settimane si è autosospeso dai suoi impegni con Mediaset, nonché sulla sua “integrità psicofisica”.

Corona ha commentato pubblicamente la richiesta di inibitoria, dichiarando sui social: “Sembra che gli avvocati di Signorini non abbiano compreso appieno la situazione. Ci vediamo giovedì in udienza, attendo con interesse”. Ha inoltre annunciato la prossima puntata di Falsissimo, intitolata “Il prezzo del successo – parte finale”, promettendo nuovi contenuti contro il conduttore. Ora la decisione spetta ai giudici civili di Milano: l’udienza per deliberare in merito allo stop è fissata per il 22 gennaio.



