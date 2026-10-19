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Solidarietà ai delinquenti e condanna alle forze dell’ordine: Milano devastata? Ecco a voi le deliranti accuse dell’assessore del PD

Emanuela B.
19/10/2026
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Alessandro Pacini, “pestaggi e repressione”: l’assessore Pd, delirio e vergogna. Solidarietà ai delinquenti e condanna alle forze dell’ordine.
Si avete sentito bene.È l’assessore a Milano del PD Lorenzo Pacini, il futuro “Mamdani di Milano”, degno erede del piddino Sala.



Sentite le deliranti dichiarazioni di Lorenzo Pacini, assessore Pd al municipio 1 e candidato alle primarie della sinistra a Milano. Solidarietà ai violenti, attacchi indecenti alla Polizia. Ma che vergogna! Si dimetta subito. Schlein non ha nulla da dire? Dopo il video trovi la presentazione di un saggio che DEVI leggere assolutamente (VIDEO)

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