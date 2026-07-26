Sono andata a cena dai genitori della mia compagna e sono finita nel menu





Il rumore del metallo contro la ceramica risuonò come un colpo di cannone nel silenzio irreale della sala da pranzo, mentre Maya teneva il coltello premuto contro la pelle rugosa di Arthur. Suo padre non reagì con rabbia; nei suoi occhi vitrei passò un lampo di ammirazione distorta, come se la ribellione della figlia fosse l’ultima prova di vitalità che sperava di consumare. Eleanor rimase immobile, la siringa ancora stretta tra le dita artigliate, mentre il liquido ambrato colava lentamente sul tappeto persiano macchiato di secoli di segreti inconfessabili. “L’antidoto, mamma. Adesso. O lo faccio davvero”, ripeté Maya, e la sua voce era diventata un comando gelido che sembrava venire da un’altra dimensione.





Sotto la minaccia della figlia, Eleanor aprì un piccolo scomparto nascosto nel tavolo di mogano e tirò fuori una fiala di vetro blu zaffiro, contenente un siero denso e bioluminescente che sembrava pulsare di luce propria. Con mani tremanti, Maya mi costrinse a bere quel liquido amaro, che sapeva di terra bagnata e adrenalina pura, e sentii immediatamente la morsa della paralisi allentarsi, come se mille aghi di calore stessero riattivando i miei nervi. Il mio respiro tornò a farsi regolare, la nebbia nel mio cervello si diradò e la forza fluì di nuovo nelle mie braccia, permettendomi di scattare in piedi e allontanarmi da quella tavola maledetta. Ma Maya non lasciò cadere il coltello; mi afferrò per il polso, trascinandomi verso la porta della cucina che portava alle scale del seminterrato.

“Dobbiamo andare giù, Sienna. Devi vedere perché non possono smettere, devi capire che non sono solo loro i colpevoli”, sussurrò Maya mentre scendevamo i gradini di pietra umida, mentre dietro di noi sentivamo i passi lenti e pesanti dei suoi genitori che ci seguivano. Il seminterrato non era una cantina comune; era un laboratorio asettico, rivestito di piastrelle bianche illuminate da luci al neon ronzanti che facevano risaltare lo sporco negli angoli. Al centro della stanza c’erano quattro grandi vasche di vetro collegate a una serie di monitor e macchinari medici che emettevano un battito ritmico, un suono che ricordava quello di un cuore meccanico stanco di battere. All’interno delle vasche, immersi in un liquido traslucido, c’erano dei corpi umani, ma non erano cadaveri: erano giovani, quasi miei coetanei, con la pelle liscia e i volti sereni di chi è prigioniero di un sogno eterno.

Maya indicò la prima vasca a sinistra e sentii il mio cuore mancare un battito: la ragazza all’interno era Chloe, la mia migliore amica del liceo che era sparita nel nulla tre anni prima e che tutti credevano fosse scappata con un musicista. “Non li uccidono, Sienna. Li coltivano”, spiegò Maya con una voce che sembrava un lamento funebre. “I Vance non sono i proprietari di questa casa, sono i custodi. Questo posto appartiene a una corporazione segreta di Seattle che vende ‘giovinezza sintetica’ ai miliardari della Silicon Valley. I miei genitori hanno iniziato come cavie per pagare i debiti di gioco di Arthur, ma la procedura li ha trasformati in questo. Ora devono consumare energia altrui solo per non polverizzarsi in pochi giorni”.

La rivelazione mi colpì con la forza di un urto fisico: Eleanor e Arthur erano vittime diventate carnefici, ingranaggi di una macchina economica mostruosa che trattava la vita umana come una risorsa estraibile. I segni delle vene e gli aghi erano le cicatrici di un esperimento fallito che li costringeva a una caccia perenne, una dipendenza biologica che li aveva privati di ogni briciolo di anima. Arthur entrò nel laboratorio, non più aggressivo, ma con l’aria di un uomo che ha perso ogni speranza di redenzione. “Vedi, Sienna? Non siamo mostri per scelta, siamo il prodotto del mondo che hai tanto amato. Noi siamo il costo della perfezione che gli altri comprano ogni giorno”, esclamò allargando le braccia venose come a voler abbracciare tutto quell’orrore.

Mentre parlava, i monitor iniziarono a emettere un segnale acustico acuto e rosso: il livello di vitalità nelle vasche stava scendendo pericolosamente, un segnale che il sistema aveva bisogno di un nuovo afflusso immediato per non collassare. Eleanor si avvicinò a una console di controllo, i suoi occhi ocra fissi su di me con una supplica che mi fece orrore. “Maya è debole, non può più sostenerci, e gli altri ospiti sono quasi esauriti. Se non prendiamo te stasera, moriremo tutti, compresa tua amica Chloe”, disse con una logica spietata che mi fece gelare il sangue. Maya si interpose tra me e sua madre, stringendo ancora il coltello, ma Eleanor premette un tasto sulla console e una scarica elettrica attraversò il pavimento metallico, facendoci crollare entrambe in ginocchio.

Il dolore fu accecante, una vibrazione che sembrava voler strappare la pelle dalle ossa, mentre i macchinari iniziavano ad aspirare l’aria dalla stanza per accelerare il processo di estrazione. Ero intrappolata in un laboratorio sotterraneo, circondata da vampiri tecnologici e amici dimenticati, mentre la mia compagna di classe cercava disperatamente di salvarmi da un destino peggiore della morte. Ma proprio quando Eleanor si avvicinò con un nuovo set di elettrodi, pronta a collegarmi al sistema centrale, Maya fece l’estremo sacrificio. Si recise le vene dei polsi sopra la vasca di Chloe, lasciando che il suo sangue contaminato dal siero dell’antidoto entrasse nel circuito principale, mandando in cortocircuito l’intero apparato bio-elettronico.

Le luci al neon esplosero in una pioggia di scintille, il liquido nelle vasche iniziò a bollire e un allarme assordante riempì il seminterrato, mentre Arthur ed Eleanor urlavano di dolore vedendo la loro unica fonte di vita corrompersi. Maya cadde a terra, pallida come i suoi genitori, ma con un sorriso di pace infinita sulle labbra. “Corri, Sienna! Prendi Chloe e scappa! Il sistema si autodistruggerà in tre minuti!”, gridò con le ultime forze che le restavano. Non so dove trovai la forza, ma riuscii a rompere il vetro della vasca di Chloe con un estintore preso dalla parete, afferrando il suo corpo inerte e caricandomelo sulle spalle mentre il seminterrato iniziava a riempirsi di fumo chimico acre.

Trascini Chloe su per le scale, superando i Vance che ora stavano letteralmente cadendo a pezzi, la loro pelle che si sgretolava come carta bruciata sotto l’effetto del sovraccarico energetico. Raggiunsi la mia auto proprio mentre un’esplosione sorda scuoteva le fondamenta della villa, facendo crollare il tetto in un ammasso di polvere e fiamme che illuminarono la notte di Seattle. Guidai come una forsennata verso il più vicino ospedale, con le lacrime che mi offuscavano la vista e il corpo che ancora tremava per la scarica elettrica subita. Chloe fu portata in terapia intensiva, dove i medici rimasero sbalorditi dalle sue condizioni fisiche, ma grazie all’antidoto che Maya mi aveva dato e che era rimasto nel mio sistema, riuscirono a creare un protocollo di recupero miracoloso.

Le settimane successive furono un turbine di interrogatori della polizia, agenti dell’FBI e ispettori del dipartimento della salute che cercavano di dare un senso a ciò che avevo raccontato. La villa dei Vance era un cumulo di cenere e non vennero mai ritrovati resti umani, come se Eleanor, Arthur e Maya fossero semplicemente evaporati nel nulla insieme ai loro segreti. La corporazione di cui Maya aveva parlato risultò inesistente, un fantasma digitale protetto da decine di società fittizie sparse per il mondo, lasciandomi con la sensazione di aver solo scalfito la superficie di un male molto più grande. Chloe si svegliò un mese dopo, ricordando solo di aver accettato un passaggio da Maya tre anni prima, ma portava con sé lo stesso tatuaggio venoso sulle braccia che ora vedevo riflesso nel mio specchio ogni mattina.

Oggi, un anno dopo quella cena maledetta, la mia vita è apparentemente tornata alla normalità, ma so che nulla sarà più come prima. Frequento ancora l’università, ma non riesco a stare in una stanza con troppa gente, e l’odore della lavanda mi provoca attacchi di panico improvvisi che mi tolgono il respiro. Chloe vive con me, cerchiamo di ricostruire i frammenti delle nostre esistenze, ma a volte la notte la sento parlare nel sonno in quella lingua sconosciuta che Arthur intonava durante il rito. Le nostre vene sono ancora troppo visibili, un segno indelebile di ciò che abbiamo subito, e sento costantemente il bisogno di stare al sole, come se cercassi di ricaricare una batteria interiore che non è mai abbastanza piena.

Ho scoperto che la “zuppa” di quella sera non era fatta di carne umana, ma di una coltura di cellule staminali modificate che dovevano preparare il mio corpo a diventare un “generatore biologico” a lungo termine. I Vance volevano che io diventassi una delle figure nelle vasche, una riserva di giovinezza infinita per persone che hanno più soldi che moralità. Ma il sacrificio di Maya ha invertito il processo, lasciandomi con una vitalità amplificata che però mi fa sentire come se stessi bruciando più velocemente del normale. Passo le mie giornate a fare ricerche su queste cliniche segrete, decisa a trovare chi ha trasformato i Vance in mostri e Maya in un martire, usando il mio dolore come carburante per una vendetta che non conosce confini.

Qualche giorno fa, ho ricevuto una busta anonima nella cassetta delle lettere, senza francobollo o indirizzo del mittente. All’interno c’era solo un piccolo ciondolo a forma di cuore, perfettamente pulito, e un biglietto scritto con la calligrafia elegante di Maya: “Sienna, la verità è un piatto difficile da digerire, ma ora che conosci il sapore del sangue, non potrai più tornare a mangiare con i ciechi. Proteggi Chloe. Il menu non è ancora finito”. Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto una berlina nera parcheggiata in fondo alla strada, con i vetri oscurati che riflettevano la luce grigia di Seattle. Ho capito che la cena dai Vance era stata solo l’antipasto di una guerra che mi vedrà protagonista per il resto dei miei giorni.

Il mio consiglio per chiunque riceva un invito inaspettato da una persona che non conosce bene? Guardate le mani. Guardate le vene. Se la pelle è troppo sottile e lo sguardo troppo affamato, non entrate in quella casa. L’ospitalità è spesso la maschera più economica per l’avidità, e in un mondo che adora l’eterna giovinezza, voi potreste essere l’unica portata principale disponibile. Sienna è sopravvissuta, ma la Sienna che è uscita da quella villa non ha più paura del buio, perché ora sa di essere lei la luce più pericolosa della stanza. 2000 parole per raccontare come ho smesso di essere una preda e sono diventata una cacciatrice, in un mondo dove i genitori della tua compagna di classe potrebbero essere i tuoi peggiori incubi. La verità viene sempre a tavola, prima o poi. E io sono pronta per il secondo round.

Visualizzazioni: 122



