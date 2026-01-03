Sono terminale e ho scoperto, una settimana prima di Natale, che mio marito mi tradiva





Ho problemi di salute da quando avevo circa vent’anni. Nell’ultimo anno di università ho conosciuto mio marito, che è diventato davvero la mia roccia. È un uomo buono. Ha sopportato tantissimo, e a volte credo di averlo messo alla prova anch’io più di quanto chiunque dovrebbe: visite mediche infinite, trattamenti — costosi non solo economicamente, ma anche emotivamente — infertilità. Non c’è nulla che non abbiamo affrontato insieme.





A metà del 2024 ho ricevuto la mia diagnosi definitiva. Non dirò da quanto tempo né di cosa si tratti, ma non manca molto. Ho sempre pensato che, a quel punto, mio marito se ne sarebbe andato. Non l’ha mai fatto. Mi ha sostenuta in ogni modo possibile. Nel 2022 ha persino venduto la proprietà dei suoi genitori per coprire gran parte delle mie spese. Lo amo. Voglio che sia felice.

All’inizio di questa fine, avevo iniziato a pensare che avesse una relazione, senza un vero motivo concreto, se non l’idea che sia “così che va”. Gli uomini tradiscono le mogli che stanno svanendo. È una storia già scritta. Ma mio marito non si è mai allontanato da me per più di un’ora o due alla volta. Ha sempre risposto al telefono. Lo ha sempre lasciato acceso, sbloccato. Conosco ogni password, ogni segreto tra noi.

Una settimana prima di Natale l’ho scoperta davvero. Lei esiste. Lui ha un’amante. Non è molto più giovane di noi, credo. E lui sembra felice. Non mi sono mai sentita fuori posto o devastata dalle sue azioni — e per quanto cerchi di dirmi che va bene, che ho già un piede nella fossa, la verità è che fa male.

Avrei solo voluto che aspettasse. Capisci? Voglio dire… non ci vorrà molto, ahah. Scusa, cerco di essere coraggiosa.

Non ho nessuno con cui parlarne. Non voglio macchiare la sua reputazione. In fondo, anche lui mi ama, e mi ha amata attraverso tutto quello che abbiamo attraversato insieme.

Spero davvero che sia felice.



