Sorelle separate da bambine dopo il femminicidio della madre si ritrovano sui social 50 anni dopo





Nel dicembre del 1973, Theresa Fazzani e la sorellina Janet, rispettivamente di 8 e 5 anni, si trovarono coinvolte in un dramma familiare che avrebbe segnato per sempre le loro vite: l’omicidio della madre da parte del padre. Questo tragico evento non solo portò alla perdita della loro madre, ma anche alla separazione traumatica dalle loro due sorelle più piccole, di 3 e 2 anni. Per oltre cinquant’anni, le sorelle rimasero divise, affidate a famiglie diverse, fino a quando Theresa, oggi 59enne, decise di utilizzare i social media nel luglio scorso per cercare di ricomporre la loro famiglia.





“Ho pensato tante volte di contattare le mie sorelle ma avevo paura del rifiuto. Alla fine ho deciso di contattarle perché ho pensato: ‘Presto compirò 60 anni e non voglio avere rimpianti’,” ha raccontato Theresa ai tabloid britannici, ricordando il terribile giorno in cui assistette all’assassinio della madre nella loro casa a Newport, nel Galles. Dopo la tragedia, il padre fu arrestato e le piccole furono separate. Theresa scoprì che l’uomo non era il suo vero padre e venne affidata al genitore biologico e alla matrigna, mentre le altre sorelle furono date in adozione a un’altra famiglia.

Da quel momento, per più di cinque decenni, Theresa e Janet non ebbero alcun contatto. La situazione cambiò nell’estate scorsa, quando Theresa decise di contattare un gruppo Facebook dedicato a persone scomparse e alla ricomposizione di famiglie divise. Questa decisione si rivelò decisiva: nel giro di 48 ore, il gruppo riuscì a rintracciare Janet e le altre sorelle.

“La prima volta che ci siamo incontrate è stata un’esperienza travolgente, è stato come se avessi ritrovato una parte mancante di me. Sono andata a trovarle tutte e tre e io e Janet ora ci sentiamo tutti i giorni al telefono. Non passa giorno che non chiacchieriamo,” ha dichiarato Theresa. Le due sorelle stanno cercando di ricostruire un legame interrotto in modo traumatico durante l’infanzia.

Entrambe hanno vissuto un’infanzia difficile. “Il mio vero padre non era particolarmente gentile, mi picchiava, era orribile e non mi permetteva di contattare le mie sorelle, o anche solo di parlare di loro, era brutale. Crescere senza le mie sorelle è stato molto difficile perché non ho potuto condividere momenti speciali con loro,” ha spiegato Theresa.

Janet, ora 57enne, ha condiviso il suo punto di vista: “Quando ci siamo separate, è stato come se una parte di me mi fosse stata strappata via. Ho perso le due donne più importanti della mia vita prima di compiere sei anni. La famiglia in cui io e le mie altre due sorelle siamo state adottate era molto disfunzionale e all’improvviso mi sono ritrovata a essere la sorella maggiore, che cercava di destreggiarsi in un ambiente ostile senza Theresa a proteggermi.”

Nel corso degli anni, entrambe hanno riflettuto su come ritrovarsi, ma si sono sempre fermate per vari motivi. Janet ha confessato che uno dei principali motivi per cui non ha mai provato a contattare Theresa è stato il senso di colpa, poiché era stato suo padre a uccidere la madre di Theresa.

“Quando mi ha chiamata ero completamente scioccata. Non potevo crederci, ero sopraffatta e sollevata allo stesso tempo, ma è stato sconvolgente scoprire quanto fosse stata trattata male anche lei,” ha aggiunto Janet. Insieme, le sorelle sono riuscite a rintracciare la tomba della madre, che hanno potuto visitare per la prima volta, chiudendo così un cerchio interrotto oltre mezzo secolo fa.



