Sparatore del 25 aprile fermato a Roma, Bonelli riesce a farsi ridere dietro anche stavolta





La vicenda degli spari avvenuti durante le celebrazioni del 25 aprile a Roma si sta allargando ben oltre la cronaca, trasformandosi in un caso politico molto acceso. Dopo il fermo di Eithan Bondì, il 21enne accusato di aver sparato con una pistola ad aria compressa contro due manifestanti, il dibattito si è spostato subito su un terreno più ampio: quello delle responsabilità politiche, del clima di tensione e delle parole usate in pubblico.





Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe colpito due persone che partecipavano alla manifestazione e che indossavano il fazzoletto dell’Anpi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato rapidamente al fermo del presunto responsabile, e questo è stato il primo punto sottolineato anche dal leader di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, che ha ringraziato la polizia per la rapidità dell’azione.

Ma la parte più discussa arriva dopo. Bonelli, infatti, ha collegato questo episodio anche al clima internazionale e alle tensioni legate al conflitto in Medio Oriente, sostenendo che il mancato riconoscimento o la mancata condanna di alcuni crimini attribuiti al governo israeliano contribuirebbe ad alimentare odio e comportamenti irresponsabili. Parole che hanno inevitabilmente acceso il confronto politico, perché spostano la vicenda da un fatto di cronaca a un discorso molto più ampio e delicato.

Anche l’Anpi Roma è intervenuta con toni duri, annunciando un presidio di protesta proprio nel luogo del ferimento. L’associazione ha parlato di un clima intimidatorio più generale e ha chiesto alla magistratura di andare fino in fondo, verificando non solo eventuali mandanti dell’aggressione, ma anche l’ipotesi dell’esistenza di presunti gruppi organizzati o paramilitari. Inoltre, ha chiesto una presa di posizione chiara sia alle istituzioni sia alla comunità ebraica romana.

Per capire bene il contesto, bisogna ricordare che il 25 aprile in Italia non è una ricorrenza qualunque: è la Festa della Liberazione, una data fortemente simbolica, che richiama i valori dell’antifascismo e della democrazia. Proprio per questo, un’aggressione avvenuta durante quella giornata ha un peso ancora più forte e inevitabilmente finisce per diventare anche un caso politico, oltre che giudiziario.

A mio parere, il punto più importante è evitare confusione tra i livelli della vicenda: da una parte c’è l’indagine su un gesto gravissimo che va chiarito in tutti i suoi aspetti; dall’altra c’è la battaglia politica, che rischia però di rendere ancora più teso un clima già molto delicato. In momenti come questi, precisione e responsabilità nelle parole contano quasi quanto i fatti.

Un dettaglio interessante è che spesso episodi simili diventano ancora più esplosivi quando avvengono in giornate altamente simboliche, perché non vengono letti solo come fatti isolati, ma come segnali di un clima generale. Ed è proprio questo che sta succedendo ora a Roma.

Insomma, il fermo del 21enne non ha chiuso la vicenda: al contrario, sembra aver aperto una fase ancora più delicata, tra accertamenti giudiziari e polemiche politiche destinate a far discutere ancora a lungo.

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