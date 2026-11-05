Stefano De Martino e Gilda Ambrosio vicini a Milano alimentano i pettegolezzi

Il conduttore televisivo e la stilista si sono visti durante una festa esclusiva nel capoluogo lombardo, lasciando poi il locale in compagnia





Il conduttore televisivo e la stilista si sono visti durante una festa esclusiva nel capoluogo lombardo, lasciando poi il locale in compagnia





Nuovamente al centro del gossip appare il presentatore Stefano De Martino, stavolta per la sua presenza a un party esclusivo a Milano. Il brand fashion The Attico festeggiava i suoi primi dieci anni di attività in un negozio temporaneo nei pressi di via Montenapoleone, calamitando molti professionisti del settore e celebrità. Il reporter Alberto Dandolo, scrivendo sul magazine Oggi, ha descritto l’arrivo a evento avviato del conduttore televisivo, il quale avrebbe riservato gran parte delle proprie attenzioni a Gilda Ambrosio durante tutta la durata della permanenza nel locale meneghino.

Tra le mura del negozio, i due hanno evidenziato una forte intesa e un legame palese, pur mantenendo un profilo basso e scongiurando qualsiasi effusione o contatto romantico esplicito di fronte agli altri ospiti. Al fine di tutelare la riservatezza nel corso del party, sarebbe giunta una precisa preghiera rivolta ai presenti di non scattare fotografie alla coppia. Malgrado tale precauzione, la situazione non è sfuggita agli sguardi di testimoni e cronisti di cronaca rosa. Conclusi i festeggiamenti, la stilista e il presentatore hanno abbandonato insieme il negozio, incamminandosi verso la residenza milanese del conduttore.

Le vicende che riguardano i due protagonisti non si fermano tuttavia a questa singola apparizione pubblica. Le cronache recenti raccontano di un periodo particolarmente intenso vissuto dal conduttore, che avrebbe trascorso diverse giornate consecutive nella sua residenza milanese proprio in compagnia della stilista. Il legame che unisce i due personaggi da diversi anni continua a muoversi su confini difficilmente definibili e aperti a molteplici interpretazioni da parte degli osservatori. Da un lato vi è chi descrive un rapporto di amicizia profonda e costante nel tempo, dall’altro persistono le indiscrezioni circa le differenti aspettative personali sulla natura di questa frequentazione.

Fonti vicine ai due descrivono un quadro sentimentale intricato e connotato da equilibri delicati. La stilista vorrebbe dare contorni più netti al proprio ruolo, mentre il conduttore tenderebbe a mantenere le distanze da legami stabili, preferendo indirizzare le proprie energie sugli impegni lavorativi e sulla gestione del tempo da passare col figlio Santiago, nato dalla precedente unione con Belen Rodriguez. Anche la recente e breve liaison con Caroline Tronelli si è esaurita nel giro di poche settimane, testimoniando una fase in cui il celebre personaggio televisivo predilige salvaguardare la propria autonomia personale.

Non esistono attualmente dichiarazioni ufficiali o comunicati istituzionali in grado di attestare la presenza di un legame sentimentale stabile e duraturo che unisca Stefano De Martino insieme a Gilda Ambrosio, generando inevitabilmente molteplici congetture sulla reale natura del loro rapporto. Resta inoltre da capire se i famosi protagonisti decideranno a breve di abbandonare la via del silenzio pubblico per fornire spiegazioni dettagliate oppure se preferiranno continuare a custodire una rigorosa privacy sulla propria dimensione privata quotidiana. Tale contesto alimenta costantemente la grande attenzione generale e mediatica riservata alla vita sentimentale del noto conduttore televisivo, da sempre fortemente esposto sotto i riflettori nel panorama del gossip nazionale.



