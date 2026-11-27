



«Ssh, zio Liam, devi abbassare la voce, perché in questo momento sto facendo la spia a una persona molto cattiva.»





Il sussurro sommesso proveniva da dietro il water del mio bagno privato. Avevo appena varcato la pesante porta di legno, poco dopo mezzanotte. Rimasi immobile sulla soglia, con una mano appoggiata alla maniglia di ottone, cercando di capire che cosa stessi vedendo.

Avevo trascorso l’intera serata a risolvere una tesa disputa territoriale con un sindacato rivale, e tutto ciò che desideravo era una doccia calda, un po’ di pace e tranquillità e qualche ora di sonno senza interruzioni. L’ultima cosa al mondo che mi aspettavo di trovare nel bagno padronale della mia tenuta a Buckhead era una bambina di cinque anni nascosta dietro la cassetta di porcellana, con in testa un cappello da detective di plastica giallo acceso e una lente d’ingrandimento giocattolo appesa al collo.

«Daisy, che cosa ci fai nel mio bagno a quest’ora?» le chiesi, guardandola dall’alto in basso, incredulo.

I suoi grandi occhi marroni si spalancarono per la sorpresa mentre mi guardava dal pavimento piastrellato. «Aspetta un attimo, tu sai davvero come mi chiamo?»

Certo che lo sapevo: era la figlia di Hannah, una vedova di trent’anni che lavorava come governante convivente per me da quasi un anno intero. Mi accovacciai lentamente sul freddo pavimento di marmo, proprio davanti a lei, così da poter parlare guardandoci negli occhi.

«Chi stai cercando di spiare qui dentro, piccola detective?» le domandai con dolcezza, tenendo la voce bassa per non spaventarla.

Daisy lanciò un’occhiata nervosa verso la porta aperta della camera da letto, poi guardò il soffitto alto, comportandosi come se qualcuno nascosto nell’ombra potesse ascoltare la nostra conversazione. «Sto spiando la tua fidanzata, perché penso che stia facendo qualcosa di losco.»

Sentii una morsa fredda e pesante stringermi il petto, mentre le sue parole si facevano strada dentro di me. «Stai parlando di Camille?»

«Sì, intendo la signora molto bella che mette sempre un rossetto rosso acceso quando viene a trovarci», rispose Daisy, annuendo seria.

Mi sforzai di rivolgerle un sorriso caloroso, perché non si accorgesse della tensione improvvisa che mi aveva colto. «Ma dai, Camille ti porta sempre dei deliziosi tartufi al cioccolato quando viene a casa.»

«Io non mangio mai quei cioccolatini», disse Daisy con fermezza, incrociando le braccine sul petto.

«Perché non li mangi, se li porta apposta per te?» domandai, davvero incuriosito dalla sua improvvisa ostinazione.

«La mamma mi dice sempre che non dovrei mai accettare caramelle o regali da persone di cui non mi fido completamente», spiegò con la schiettezza disinvolta tipica dei bambini.

Quella semplice risposta, pronunciata con assoluta noncuranza, spazzò via all’istante ogni mio desiderio di sorridere. «Raccontami tutto quello che hai visto fare qui a Camille, Daisy.»

Daisy puntò un ditino verso il water bianco di porcellana alle sue spalle. Mi spiegò che, per diversi giorni di fila, aveva visto Camille intrufolarsi nel mio bagno privato ogni volta che io ero lontano dalla tenuta. A sentire la bambina, Camille portava sempre con sé una busta sottile di carta, a volte bianca e a volte marrone; entrava in bagno con la busta e ne usciva a mani completamente vuote.

«Dove mette esattamente quelle buste quando entra qui?» insistetti, chinandomi un po’ più vicino per sentire il suo sussurro.

Daisy raccolse la lente d’ingrandimento di plastica e la puntò dritta verso la fessura stretta dietro la cassetta del water. «Le infila proprio lì dietro, dove non guarda mai nessuno.»

Decisi di non fare altre domande davanti alla bambina, perché non volevo metterla in pericolo. Le presi delicatamente la manina e la condussi fuori dalla camera padronale, giù per le scale di servizio, per cercare Hannah. Sua madre per poco non fece cadere una pesante pentola di rame sul pavimento della cucina quando si voltò e ci vide entrare insieme.

«Signor Gallagher, mi perdoni, ero convinta che dormisse già nella nostra stanza», balbettò Hannah, affrettandosi a prendere in braccio la figlia.

«Non fa niente, Hannah. La prego solo di tenerla vicina a sé domani, mentre sarò via», risposi con calma, senza aggiungere altro.

Per il resto della notte non chiusi occhio, mentre la mente passava in rassegna ogni possibile scenario. Camille era la mia fidanzata da tredici mesi ed era una restauratrice d’arte rinomata, sempre parsa elegante, intelligente e meravigliosamente discreta. Non mi faceva mai domande indiscrete sui miei affari, non mi chiedeva mai soldi e non aveva mai mostrato il minimo interesse per i miei contatti privati. Eppure, ora una bambina di cinque anni mi stava dicendo che la mia fidanzata nascondeva di nascosto delle buste dietro il mio water.

La mattina seguente annunciai a tutta la servitù che sarei partito per Nashville per un impegno urgente e che non sarei tornato prima di due giorni interi. Gavin Boyle, il mio capo della sicurezza e il mio migliore amico da quando avevamo entrambi dodici anni, non batté quasi ciglio quando venne a sapere dei miei piani di viaggio improvvisi.

«Preparo subito la borsa, così posso venire con te», disse Gavin, già intento a prendere il telefono per avvisare gli autisti.

«No, Gavin. Ho bisogno che tu resti qui e tenga d’occhio la tenuta: stavolta voglio viaggiare da solo», gli dissi con fermezza, badando a usare un tono che non lasciasse spazio a obiezioni.

Camille mi raggiunse nell’atrio d’ingresso e mi baciò dolcemente sulla guancia prima che uscissi. «Mi mancherai terribilmente, Liam.»

«Non starò via a lungo. Abbi cura di te finché non torno», risposi con un sorriso convincente, prima di varcare l’ingresso principale.

Salii sulla mia berlina e percorsi il vialetto tortuoso, ma in realtà non mi avvicinai nemmeno all’aeroporto, né tantomeno a Nashville. Invece incontrai Owen Harper, cugino di Caleb e il più discreto agente dei servizi segreti che conoscessi. Fu lui a portarmi in un rifugio sicuro che teneva completamente fuori dai registri ufficiali della mia azienda. Da quell’appartamento nascosto ci collegammo al flusso secondario privato delle telecamere installate nella mia residenza e restammo in silenzio a guardare i monitor.

Per diverse ore interminabili, sugli schermi non accadde nulla di insolito mentre il personale di servizio svolgeva le sue normali mansioni. Poi, alle tre e quarantasette precise del pomeriggio, Camille salì con calma lo scalone ed entrò nella mia suite padronale. Andò dritta nel mio bagno privato e rimase lì, a porta chiusa, per poco più di quattro minuti. Quando finalmente tornò in camera da letto, ingrandii l’immagine sul monitor e vidi che aveva le mani completamente vuote.

Aspettai il calare della notte prima di rientrare di nascosto nella mia tenuta, passando da un ingresso di servizio nascosto nei giardini. Una volta nella mia suite, controllai con attenzione ogni cassetto, ogni mobile di legno e ogni angolo buio del bagno. Infine, mi inginocchiai sul pavimento freddo di piastrelle, proprio accanto al gabinetto, e accesi la torcia del telefono. Sotto la cassetta di porcellana trovai una spessa busta marrone, fissata saldamente con del robusto nastro adesivo trasparente.

Staccai la busta dalla porcellana e la strappai per aprirla. Dentro c’erano una piccola chiavetta USB criptata e diverse fotografie di sorveglianza lucide. Nella primissima fotografia si vedeva la mia auto blindata privata mentre lasciava un magazzino segreto dopo un incontro, due settimane prima.

Mi si gelò il sangue mentre entravo nel mio studio e collegavo la chiavetta USB a un terminale isolato e scollegato dalla rete. Sullo schermo apparvero immediatamente centinaia di file contenenti nomi, indirizzi di casa, percorsi di pattuglia dei miei uomini, coordinate dei magazzini, prossimi incontri di lavoro, spedizioni di merce e codici di sicurezza interni che solo qualcuno della mia cerchia più ristretta poteva conoscere.

Non si trattava di semplice spionaggio, dettato dalla curiosità o dalla gelosia. Qualcuno stava tramando attivamente un tradimento mortale ai miei danni, e la mia stessa ragazza stava consegnando loro il piano per distruggermi la vita. Quello che non capii in quel momento buio era che la piccola Daisy aveva assistito a qualcosa di molto peggiore.

La mattina seguente scesi presto e trovai Daisy seduta in silenzio sul gradino più basso dello scalone, intenta a mangiare una fetta di pane tostato imburrato. Mi avvicinai e mi sedetti accanto a lei sul gradino di legno, facendo attenzione a non rovesciarle il bicchiere di latte.

«Buongiorno, detective Daisy. Devo farti un’altra domanda molto importante sul nostro caso segreto», sussurrai, chinandomi perché potesse sentirmi solo lei.

Posò subito il toast a metà sulla tovaglietta e mi rivolse tutta la sua attenzione. «Questa domanda riguarda la persona cattiva con il rossetto rosso?»

«In realtà riguarda quelle buste di carta che lascia dietro il gabinetto. Devo sapere se hai mai visto qualcun altro raccoglierle», spiegai a bassa voce.

Daisy arricciò il nasino e fissò il soffitto, riflettendo attentamente sulla mia domanda. «Sì, una volta ho visto qualcuno prendere la busta, mentre mi nascondevo dietro il cesto della biancheria in corridoio.»

Le sue parole mi assestarono un colpo pesante e soffocante proprio al centro del petto. «Com’era quella persona, quando l’hai vista, Daisy?»

«Era davvero grosso, molto più grosso di te, e aveva delle spalle enormi che sembravano così», disse, allargando le braccine il più possibile.

«Hai notato qualcos’altro, per esempio il suo viso o i suoi vestiti?» insistetti, cercando di mantenere la voce ferma nonostante l’adrenalina mi scorresse nelle vene.

Daisy fissò intensamente la lente d’ingrandimento di plastica che teneva in grembo, mentre rievocava il ricordo. «Aveva al polso un orologio enorme, d’argento lucido, che aveva catturato la luce del corridoio.»

Mi si mozzò il fiato e la stanza parve gelarsi all’improvviso. «Su quale polso aveva quel grande orologio d’argento, tesoro?»

Senza esitare un istante, Daisy allungò la mano e si toccò il polso sinistro. Conoscevo quell’orologio meglio del mio stesso riflesso, perché Gavin portava ogni giorno da ventitré anni quel pesante cronografo d’argento al polso sinistro. Era appartenuto al suo defunto padre e lui non se lo toglieva mai, per nessun motivo.

Chiamai subito Owen e gli chiesi di recuperare le registrazioni delle telecamere nascoste nel corridoio e nel passaggio di servizio della sera precedente. Alle sei e un minuto precise, sullo schermo apparve un uomo alto e dalle spalle larghe, con indosso un cappotto di lana scuro, che entrava silenziosamente in casa dalla porta di servizio sul retro. Camminò con assoluta sicurezza, salì direttamente le scale sul retro ed entrò nel mio bagno privato.

Due minuti dopo, quando ne uscì nel corridoio, infilò con cura la busta marrone nella tasca del cappotto. Mentre allungava la mano per chiudersi alle spalle la pesante porta, la luce del corridoio si rifletté direttamente sul suo polso sinistro e quell’inconfondibile orologio d’argento brillò sul monitor per meno di un secondo.

Era Gavin, il mio migliore amico al mondo. L’uomo che, quando avevamo entrambi ventiquattro anni, si era messo tra me e un proiettile per salvarmi la vita. L’uomo che mi aveva tirato fuori, privo di sensi, da un’auto in fiamme dopo un’imboscata in autostrada. L’unico uomo sulla faccia della terra al quale avrei affidato la mia vita senza fare una sola domanda.

La furia gelida mi spinse lungo il corridoio mentre marciavo dritto verso l’ala degli ospiti, dove alloggiava Camille. La trovai nella biblioteca privata, chiusi a chiave alle mie spalle le pesanti porte di quercia e gettai sulla scrivania di mogano le fotografie di sorveglianza, la chiavetta USB e un fotogramma stampato delle riprese di sicurezza in cui lei era inginocchiata dietro il mio gabinetto. Mi fermai davanti a lei, aspettandomi una raffica concitata di bugie, lacrime o scuse disperate, ma non arrivò nulla di tutto questo. Camille abbassò lo sguardo sulle prove sparse sulla scrivania, impallidì del tutto e si lasciò cadere, debole, sulla poltrona di pelle alle sue spalle.

«Parla subito e dimmi perché l’hai fatto», ordinai con voce pericolosamente bassa.

Sollevò lentamente gli occhi pieni di lacrime e incrociò il mio sguardo. «Gavin ha rapito la mia sorellina, Liam, e la tiene in ostaggio.»

Tutto nella mia mente cambiò all’istante, mentre i pezzi del puzzle si incastravano con una chiarezza nauseante. Camille mi spiegò che sua sorella minore, Tessa, aveva ventidue anni ed era tornata da Firenze sei mesi prima, dopo aver studiato arte, ma era svanita nel nulla subito dopo essere atterrata all’aeroporto di Atlanta. Tre giorni dopo la scomparsa di Tessa, Camille aveva ricevuto un telefono usa e getta anonimo con una foto che ritraeva sua sorella legata e imbavagliata in una stanza buia. Gavin si era presentato alla galleria d’arte privata di Camille tre settimane dopo, sostenendo di aver usato i suoi contatti nella malavita per liberare Tessa dalla cosca rivale dei Callahan, ma di tenerla nascosta in un luogo sicuro.

«Mi ha detto che il prezzo da pagare perché mia sorella restasse viva era molto semplice: voleva soltanto informazioni sui tuoi spostamenti quotidiani», sussurrò Camille, con le mani tremanti sui braccioli. «Ha giurato che, se avessi smesso anche solo una volta di lasciare quelle buste dietro il tuo water, avrebbe riconsegnato Tessa alla famiglia Callahan perché la giustiziassero.»

«Perché non sei venuta da me a dirmi la verità il primo giorno che ti ha minacciata?» pretesi, battendo il palmo sul tavolo di mogano.

Camille si lasciò sfuggire una risata amara e spezzata, asciugandosi una lacrima dalla guancia. «Perché mi ha fatto ascoltare una registrazione privata di una telefonata in cui ridevi e gli dicevi che era l’unica persona al mondo di cui ti fidassi! Sapeva dove ti trovavi a ogni ora del giorno, quindi a chi avrei potuto chiedere aiuto, se l’uomo che teneva una pistola puntata alla testa di mia sorella era proprio il tuo capo della sicurezza?»

Tacque per un momento, poi frugò nella sua borsa di pelle e ne tirò fuori un piccolo registratore digitale. «Pensava che fossi completamente indifesa, Liam, così si è distratto e ha commesso un errore enorme.»

Camille mi spiegò di aver registrato di nascosto le loro telefonate e di aver copiato ogni documento che lui l’aveva costretta a fotografare. Premette il tasto di riproduzione e la voce profonda e familiare di Gavin riempì subito la biblioteca silenziosa: stava trattando direttamente con il capo della cosca dei Callahan. Nella registrazione, Gavin discuteva con calma i dettagli esatti del mio imminente assassinio e il modo in cui si sarebbero spartiti i miei territori e le mie attività una volta che fossi morto. L’agguato era previsto di lì a soli quattro giorni.

Quando la spaventosa registrazione si interruppe, Camille alzò gli occhi verso di me, stanchi per la spossatezza. «Adesso sai tutta la verità.»

Scossi lentamente la testa, fissando il registratore digitale sulla scrivania. «No, Camille, non so ancora tutto, perché devo scoprire dove tiene nascosta Tessa.»

Proprio in quel momento, un bussare frenetico e concitato riecheggiò dietro le porte chiuse a chiave della biblioteca. Aprii la porta e mi trovai davanti Hannah, in corridoio, completamente pallida e col petto che le si sollevava e abbassava come se avesse appena salito di corsa tre rampe di scale.

«Signor Gallagher, mi perdoni per l’interruzione, ma Daisy mi ha appena detto che stamattina ha visto un uomo mai visto prima aggirarsi fuori dalle finestre della nostra camera da letto», ansimò Hannah, terrorizzata.

Un’ondata di gelo mi percorse la schiena, mentre capivo cosa significasse. Qualcuno dall’esterno era riuscito a superare il perimetro della mia tenuta: non stavano più tenendo d’occhio soltanto me e Camille. Avevano cominciato a sorvegliare anche la bambina.

Quella stessa notte, mi assicurai che Hannah e Daisy venissero portate al sicuro fuori dalla tenuta, prima che chiunque altro potesse avvicinarsi a loro. Owen guidò una berlina nera senza targa fino a un’uscita di servizio nascosta dietro la serra, mentre io aiutavo a caricare le loro cose. Hannah mise in fretta una piccola valigia di tela nel bagagliaio, mentre Daisy comparve sul vialetto di pietra, stringendo al petto il suo cappello da detective di plastica gialla.

Aprii la portiera posteriore per farla salire, ma Daisy piantò saldamente le scarpe da ginnastica sulla ghiaia e si rifiutò di entrare in macchina. «Non posso andarmene adesso: il mio caso segreto non è ancora risolto, zio Liam.»

Mi accovacciai sul vialetto di ghiaia davanti a lei, per guardarla dritto nei suoi occhi determinati. «È proprio per questo che devi partire stanotte, tesoro.»

«I veri detective non abbandonano un caso quando sono nel bel mezzo delle indagini», ribatté Daisy, sollevando il mento con aria ostinata.

«Questo vale per i detective comuni, ma il capo dei detective si ritira sempre dal campo quando comincia la parte più pericolosa della missione», le spiegai con dolcezza.

Aggrottò la fronte e inclinò la testa di lato, riflettendo sulle mie parole. «Questa regola non compare di sicuro in nessuno dei cartoni sui detective che guardo in televisione.»

«Perché è una regola speciale, riservata ai casi del mondo reale come il nostro», risposi serissimo.

Allungai una mano e le sfilai delicatamente dal collo il cordino con la lente d’ingrandimento di plastica. Le tremò il labbro inferiore mentre mi guardava tenere in mano il suo oggetto più prezioso.

«Mi togli il distintivo ufficiale da detective perché mi sono cacciata nei guai?» chiese piano, facendo di tutto per non piangere.

«No, te lo prendo solo in prestito per qualche giorno, così mi aiuterà a finire il lavoro. E appena sarà tutto finito, verrò di persona a cercarti, ti restituirò il distintivo e ti racconterò tutto quello che mi hai aiutato a scoprire», le promisi con fermezza.

Daisy rifletté sulla mia promessa per qualche secondo in silenzio, poi sollevò entrambe le mani e mi posò in testa il suo cappello da detective di plastica gialla, ben dritto. «Se mi prendi il distintivo, allora devi metterti il mio cappello, così tutti sapranno che sei tu a comandare.»

Hannah lasciò uscire un suono sommesso, a metà tra una risata e un singhiozzo, mentre ci guardava accanto alla portiera aperta. Mantenni un’espressione serissima, infilai la lente d’ingrandimento di plastica al sicuro nella tasca del cappotto e aspettai che Daisy salisse sul sedile posteriore, poi guardai la berlina senza targa sparire nella notte.

Una volta messa in sicurezza la casa, preparai subito una trappola per Gavin. Camille seguì alla lettera le mie istruzioni e fissò con del nastro adesivo una busta marrone nuova di zecca dietro il mio water; stavolta, però, la chiavetta USB al suo interno conteneva informazioni inventate su una spedizione di grande valore che, a quanto sostenevo, stavo gestendo in un magazzino abbandonato sul lungofiume. Gavin entrò nel mio bagno alla solita ora e raccolse la busta senza accorgersi minimamente che Owen e io stavamo osservando ogni sua mossa attraverso le telecamere nascoste.

Quattro ore più tardi, dodici uomini armati fino ai denti del sindacato Callahan fecero irruzione in quel magazzino sul lungofiume, convinti di tendermi un’imboscata, ma finirono dritti in un perimetro di uomini scelti della squadra tattica di Owen, pronti ad aspettarli. Quella notte non mi avvicinai nemmeno al lungofiume: ero solo nella cantina a volta in pietra, in profondità sotto la mia villa.

Gavin scese i gradini di pietra ed entrò in cantina poco prima delle quattro del mattino, con l’aria leggermente irritata per la convocazione a quell’ora. «Perché mi hai chiamato qui, in cantina, alle quattro del mattino, Liam?»

Senza dire una parola, posai un piccolo altoparlante Bluetooth portatile sul tavolo di quercia per le degustazioni, tra noi. «Ti ho chiamato qui perché possiamo parlare con franchezza di ventitré anni di amicizia.»

Gavin mi fissò con aria confusa, finché non allungai la mano e premetti il pulsante di riproduzione dell’altoparlante. La sua stessa voce riecheggiò subito sulle fredde pareti di pietra della cantina, limpida e inconfutabile. La registrazione lo ritraeva mentre discuteva con disinvoltura dell’assassinio che stava organizzando ai miei danni con il capo dei Callahan, si vantava di quanto fosse stato facile manipolare Camille e trattava la sua parte dell’impero che avevo costruito, una volta che fossi morto.

Per diversi lunghi, interminabili secondi, Gavin rimase completamente immobile e non disse una parola. Poi serrò la mascella e la mano destra scattò dentro la giacca di lana, verso la fondina ascellare.

«Non mettere mano a quell’arma, Gavin», lo avvertii a bassa voce dall’altro lato del tavolo.

Ignorò il mio avvertimento ed estrasse comunque la pistola; la cantina si trasformò in un vortice di movimenti violenti. Mi lanciai oltre il tavolo prima che potesse puntarmi contro la canna, e finimmo con un tonfo contro i pilastri di pietra, mentre la pistola scivolava sul pavimento di lastre. Gavin mi assestò un brutale destro in piena mascella; io reagii piantandogli una spalla nelle costole e scaraventandolo all’indietro contro una rastrelliera di botti di quercia. Proprio mentre riusciva ad avvolgermi le sue mani enormi intorno alla gola e a bloccarmi contro la parete di pietra, la pesante porta della cantina si spalancò e Owen entrò.

Il secco clic metallico del fucile tattico di Owen, mentre camerava un colpo, bastò a immobilizzare tutti. Gavin allentò lentamente la presa sul mio collo, fece un passo indietro e si lasciò cadere pesantemente in ginocchio sul freddo pavimento di pietra. Mi pulii con il dorso della mano una striscia di sangue caldo all’angolo della bocca e guardai dall’alto l’uomo che un tempo avevo chiamato fratello.

«Perché l’hai fatto, Gavin?» domandai piano, perché avevo davvero bisogno di sentire la ragione dalle sue stesse labbra.

Si lasciò sfuggire una breve risata amara, fissando il pavimento tra le ginocchia. «Davvero pensi di poterti mettere lì a chiedermi perché, dopo tutti questi anni?»

«Sì, te lo sto chiedendo proprio adesso perché voglio saperlo», risposi con fermezza.

«Ventitré anni, Liam: per ventitré lunghi anni ti ho seguito a un passo di distanza in ogni stanza in cui siamo entrati!» gridò Gavin, con la voce incrinata da decenni di rancore tenuto nascosto. «Ho preso proiettili al posto tuo, ho sanguinato sull’asfalto per te e ti ho tirato fuori da relitti in fiamme; eppure, per te c’era sempre un trono enorme e per me una sedia più piccola alla tua destra!»

«Non sei mai venuto da me a chiedere una quota maggiore o un ruolo diverso», osservai con calma.

«Te l’ho chiesto in tutti i modi possibili per un uomo, senza arrivare a implorarti ad alta voce!» mi ringhiò.

Scossi lentamente la testa e lo guardai dall’alto, steso sul pavimento. «Questo non significa chiedere ciò che vuoi, Gavin. Significa restare al buio e aspettarsi che qualcun altro ti legga magicamente nel pensiero e ti liberi del tuo rancore.»

Gavin alzò verso di me gli occhi iniettati di sangue. «Be’, Callahan mi ascoltava quando parlavo e mi ha offerto un territorio tutto mio, una squadra tutta mia e un posto mio a capotavola.»

«E la sorella di Camille, Tessa?» chiesi, avvicinandomi a lui mentre Owen continuava a tenergli il fucile puntato al petto.

Sul volto livido di Gavin guizzò qualcosa di freddo e calcolatore: aveva capito di avere ancora un’ultima carta da giocare. Mi avvicinai finché non mi ritrovai proprio sopra di lui.

«Dove la tieni prigioniera?» pretesi di sapere, lasciando che ogni traccia di autocontrollo sparisse dalla mia voce.

Gavin sputò una boccata di sangue sul pavimento di pietra, alla sua sinistra, prima di rispondere. «Rapirla è stata una mia idea fin dall’inizio, Liam.»

Vidi le mani di Owen stringersi di colpo attorno al fucile, mentre Gavin continuava a parlare con un contorto senso di orgoglio. «Gli uomini di Callahan l’hanno presa all’aeroporto, così li ho pagati perché la consegnassero a me, e l’ho nascosta io stesso. Non l’ho fatto perché mi importasse salvarle la vita; l’ho fatto perché avevo bisogno di tenere Camille al guinzaglio, così avrebbe fatto tutto quello che le dicevo.»

Dovetti ricorrere a tutto il mio autocontrollo per non ucciderlo lì, sul pavimento della cantina. «Dimmi l’indirizzo esatto del posto in cui si trova adesso.»

«È rinchiusa in una fattoria di mattoni alla periferia di Macon», borbottò Gavin, rendendosi finalmente conto di non avere più nulla con cui trattare.

Ci fornì le coordinate esatte e i codici del cancello di sicurezza; subito mandai Owen e sei dei miei uomini più fidati a sud. Fecero irruzione nella fattoria poco prima dell’alba e trovarono Tessa rinchiusa in una piccola camera da letto al piano superiore. Aveva perso parecchio peso e indossava abiti troppo larghi che chiaramente non le appartenevano, ma era viva e non aveva subito danni. Quando Owen entrò nella stanza e le disse che sua sorella Camille li aveva mandati a riportarla a casa, Tessa si sedette sul bordo del materasso e pianse in silenzio, il viso nascosto tra le mani.

Camille era rimasta sveglia tutta la notte nel salotto della mia tenuta, rifiutandosi di dormire finché non avesse ricevuto conferma. Alle nove e quattordici precise del mattino, un SUV nero attraversò senza fretta i cancelli di ferro e si fermò davanti all’ingresso principale.

Non appena Tessa scese dall’auto e salì i gradini di pietra, Camille spalancò le porte d’ingresso e le corse incontro, stringendola tra le braccia. Non ci furono discorsi drammatici né lunghe spiegazioni: in quel momento non servivano.

Camille tenne stretta al petto la sorellina e le sfiorò delicatamente il viso, i capelli e le spalle, come se avesse bisogno di accertarsi con le proprie mani che ogni singola parte di sua sorella fosse davvero tornata da lei.

Rimasi in silenzio sul pianerottolo del secondo piano a guardarle ricongiungersi, poi tornai nel mio studio. Un’ora dopo, Camille bussò piano alla porta ed entrò per parlare con me in privato.

«Se vuoi, puoi restare qui con me: sarai sempre al sicuro», le dissi con sincerità, mentre stavamo accanto alle alte finestre.

«So che con te sarei al sicuro, Liam, e ti sono grata per tutto quello che hai fatto per salvarla», rispose piano.

«Oppure, se preferisci ricominciare da un’altra parte, ti procurerò passaporti nuovi, una somma considerevole e una residenza privata dove nessuno disturberà mai più nessuna delle due», le offrii senza esitare.

Camille rivolse lo sguardo ai roseti illuminati dal sole, fuori dalla finestra. «Credo che per un po’ vorrei tornare a Firenze con Tessa: le manca ancora da finire la laurea lì, e anch’io ho lasciato in sospeso parecchi lavori di restauro.»

Annuii lentamente, comprendendo e rispettando pienamente la sua decisione. Attraversò il tappeto e si fermò proprio davanti a me, poi sollevò una mano per sfiorarmi il bavero.

«Liam, voglio solo che tu sappia…» cominciò, lasciando la frase in sospeso.

Aspettai pazientemente che concludesse il pensiero.

«Volevo dirti che ti ho amato davvero», sussurrò con un sorriso triste e dolce.

«Volevi dirmelo?» chiesi piano.

«Ti ho amato profondamente in tutti quei mesi in cui mi era davvero permesso essere me stessa con te», ammise sottovoce.

Cercai nella mente qualcosa di arguto o profondo da dire, ma niente mi sembrava all’altezza di quel momento. «Lo so, Camille.»

Lei accennò un sorriso, mi diede un colpetto gentile alla tasca anteriore della giacca, dove tenevo la lente d’ingrandimento di plastica di Daisy, e uscì in silenzio dallo studio. Più tardi, quel pomeriggio, Gavin fu affidato alla custodia privata, mentre io finivo di smantellare ogni singolo legame corrotto che aveva creato all’interno della mia organizzazione e promuovevo ufficialmente Owen a nuovo capo della sicurezza.

Anche con la minaccia del sindacato neutralizzata, mi restava ancora un’ultima, fondamentale faccenda da sbrigare prima che finisse la giornata. Nel tardo pomeriggio guidai la mia auto fino alla tranquilla casa sicura in periferia dove alloggiavano Hannah e Daisy, tenendo con cura in mano il cappellino giallo da detective. Quando suonai il campanello, Daisy spalancò la pesante porta di legno prima ancora che il secondo squillo avesse finito di riecheggiare per la casa.

«Zio Liam, sei finalmente tornato!» gridò felice, saltellando sulle punte delle scarpe da ginnastica.

Alzai un sopracciglio e finsi di offendermi un po’ per il suo saluto. «Scusami, credo che tu volessi dire: detective Daisy.»

I suoi occhi marroni si fecero enormi e lei spalancò la bocca, emozionata. «Hai davvero risolto tutto il caso segreto?»

«Ogni singolo dettaglio», confermai con un cenno solenne.

«La bella signora con il rossetto rosso era davvero una cattiva cattivissima?» chiese Daisy con entusiasmo, sporgendosi sulla soglia.

«Non proprio, tesoro: cercava solo di proteggere la sorellina perché non le succedesse niente», le spiegai con dolcezza.

«E il gigante con il luccicante orologio d’argento al polso?» insistette, socchiudendo gli occhi come una detective esperta.

«Si è rivelato il vero cattivo dietro a tutta la faccenda», ammisi con sincerità.

Daisy spalancò la bocca, trionfante. «Lo sapevo che quell’orologio d’argento era un indizio importantissimo!»

«Si è rivelato l’indizio più importante di tutta l’indagine», confermai con convinzione.

Infilai una mano nella tasca del cappotto, tirai fuori la sua lente d’ingrandimento di plastica e la sollevai alla luce del sole pomeridiano. «Le buste segrete dietro al mio water sono sparite del tutto, sua sorella è tornata sana e salva a casa, l’uomo con l’orologio d’argento non potrà più fare del male a nessuno e il mio bagno è finalmente tornato a essere un bagno normale.»

Daisy scoppiò in una risata squillante e gioiosa mentre mi chinavo per rimetterle al collo il cordino della lente d’ingrandimento. «In virtù dell’autorità ufficiale che non mi ha conferito assolutamente nessuno, ti nomino capo dei detective.»

«Capo di che?» chiese, inclinando la testa con un gran sorriso.

«Capo di tutto», dichiarai solennemente.

«Vuol dire che comando anche su di te, zio Liam?» domandò in tono giocoso.

Abbassai lo sguardo sul cappellino di plastica giallo acceso che tenevo ancora in mano e sorrisi. «Soprattutto su di me.»

Daisy prese con entusiasmo il cappellino, se lo mise storto sui riccioli e accostò la lente d’ingrandimento di plastica a un occhio. Poi puntò un ditino serio contro il mio petto. «Adesso che sono io il capo, stabilisco una nuova regola da detective.»

«Ti ascolto attentamente, capo», risposi, incrociando le braccia sul petto.

«Quando un bambino ti dice di aver visto qualcosa di davvero strano, devi promettere di credergli subito», affermò Daisy con fermezza.

Rimasi in silenzio sul portico a guardarla dall’alto per un lungo momento. Per decenni avevo speso milioni di dollari per comprare lealtà, sistemi di sorveglianza all’avanguardia e squadre di sicurezza armate, così da proteggere le mie porte, i miei conti e la mia vita. Eppure il tradimento più pericoloso che avessi mai dovuto affrontare era stato smascherato interamente da una bambina di cinque anni, nascosta dietro un water con una lente d’ingrandimento di plastica.

Le sorrisi con affetto. «Affare fatto: è la regola più intelligente che abbia mai sentito.»

Daisy sollevò con orgoglio la lente d’ingrandimento verso il cielo, come se avesse appena risolto il mistero più grande del mondo, e mentre restavo lì, su quel portico silenzioso, capii che probabilmente era proprio così.



