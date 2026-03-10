Stop ai voli Lufthansa per la guerra nel Golfo, caos negli aeroporti e passeggeri bloccati





Il Gruppo Lufthansa ha recentemente annunciato un significativo ampliamento del piano di sospensione dei propri voli verso diverse destinazioni strategiche situate nel Medio Oriente.





Tale decisione strategica non riguarda esclusivamente la compagnia di bandiera tedesca, ma si estende all’intero network operativo del gruppo, che comprende vettori di rilievo quali Eurowings, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines e Brussels Airlines.

La scelta di sospendere le operazioni in queste specifiche aree geografiche è motivata dalla necessità di garantire la massima sicurezza per gli equipaggi e i passeggeri, in considerazione di un contesto geopolitico altamente instabile e complesso che caratterizza attualmente l’intera regione mediorientale.

In particolare, tra le tratte recentemente incluse nell’elenco delle restrizioni, si evidenzia la decisione di Lufthansa di annullare tutti i voli programmati da e per Dubai e Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Tale misura, che interessa uno dei principali hub per il business e il turismo internazionale, rappresenta un’interruzione temporanea con i principali aeroporti del Golfo Persico. Parallelamente alla chiusura dei cieli emiratini, il gruppo ha disposto la sospensione dei collegamenti anche per Dammam, in Arabia Saudita. In tutti questi casi, la durata dell’interruzione è attualmente fissata fino al 15 marzo. Questa decisione impone una riorganizzazione immediata per migliaia di viaggiatori che avevano pianificato spostamenti verso queste aree cruciali per l’economia globale.

Un capitolo a parte, di durata temporale significativamente più estesa, concerne la gestione dei servizi aerei diretti verso Tel Aviv. In tale contesto, il Gruppo Lufthansa ha ritenuto necessario adottare una proroga della sospensione di portata ben più ampia, stabilendo che i voli non riprenderanno prima del 2 aprile. Tale decisione di estendere il blocco delle rotte israeliane testimonia una cautela particolarmente marcata, dovuta alle condizioni di sicurezza che permangono tuttora incerte. Questa scelta strategica incide in maniera considerevole sulla connettività del paese con l’Europa, in quanto le diverse compagnie aeree appartenenti al gruppo rappresentano una quota di mercato di rilevanza fondamentale per i transiti internazionali da e verso lo scalo di Ben Gurion. Il monitoraggio della situazione è costante e approfondito, ma la soglia temporale fissata per aprile suggerisce una pianificazione basata su una visione di medio periodo, finalizzata a garantire la sicurezza e la continuità operativa.

Le restrizioni comunicate nelle ultime ore si aggiungono a un quadro di sospensioni già precedentemente deliberato dai vertici del gruppo. Infatti, la scorsa settimana era stata già confermata la decisione di prolungare lo stop per i voli destinati ad Amman, in Giordania, e ad Erbil, nella regione del Kurdistan iracheno. Per entrambi questi scali, il termine della sospensione coincide con quello di Dubai e Dammam, fissato dunque per il 15 marzo. La persistenza di questi provvedimenti dimostra come l’area di instabilità percepita si sia estesa, coinvolgendo nazioni che fungono da cuscinetto o da punti di snodo logistico di primaria importanza. Il gruppo aereo sta lavorando con impegno per minimizzare i disagi arrecati ai passeggeri, offrendo soluzioni di rimborso o riprotezione, ma la chiusura coordinata di così tanti scali vicini complica notevolmente la gestione dei flussi di traffico aereo e la pianificazione operativa.



