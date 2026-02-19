Stop al nuovo trapianto di cuore, la mamma del piccolo di Napoli: “Sono rassegnata”





La situazione di un bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli si fa sempre più critica dopo il fallimento di un trapianto di cuore. La madre, assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi, ha espresso la sua rassegnazione in seguito al consulto tra esperti delle principali strutture sanitarie italiane, convocati per valutare la possibilità di un nuovo intervento. Questo incontro si è tenuto presso l’Azienda ospedaliera dei Colli e ha visto la partecipazione di specialisti di alto profilo.





Tra i medici presenti, figuravano Carlo Pace Napoleone dell’ospedale Regina Margherita di Torino, Giuseppe Toscano dell’Azienda ospedaliera dell’Università di Padova, Amedeo Terzi dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Rachele Adorisio e Lorenzo Galletti dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, e Guido Oppido, il cardiochirurgo che ha eseguito il primo trapianto sul piccolo paziente. Dopo un’attenta valutazione, il parere unanime dei medici è stato negativo: non è possibile procedere con un nuovo trapianto.

Attualmente, il bambino rimane ricoverato in ospedale, collegato a un macchinario che lo sostiene in vita. Sono trascorsi quasi 60 giorni dall’operazione originale e, nel frattempo, gli altri organi del piccolo iniziano a mostrare segni di deterioramento. La situazione è ulteriormente complicata da indagini in corso da parte della magistratura, che stanno cercando di chiarire le cause e le responsabilità legate a questa vicenda, che ha suscitato grande commozione in tutta Italia. Attualmente, sei persone risultano indagate, ma il numero potrebbe aumentare man mano che le indagini proseguono.

Per la madre, questo è un momento di grande difficoltà e tristezza, accentuato dal parere negativo ricevuto dai medici. La speranza di un nuovo trapianto si è spenta, proprio quando ieri era emersa una possibilità con l’arrivo di un cuore compatibile, che però sarà destinato a un altro bambino in attesa. La madre ha vissuto un lungo percorso di speranza e angoscia, sperando fino all’ultimo in un esito positivo che potesse cambiare le sorti del suo bambino.

L’intera comunità è scossa dalla notizia e si stringe attorno alla famiglia, sperando in un miglioramento della situazione. Le indagini in corso potrebbero portare a chiarimenti importanti sulla gestione del caso e sulle eventuali responsabilità mediche. La vicenda ha acceso un dibattito sull’importanza dei trapianti di organi e sulla necessità di garantire che ogni intervento venga effettuato con la massima attenzione e competenza.

Il futuro del bambino rimane incerto, e la madre si trova a dover affrontare una realtà estremamente difficile. La sua rassegnazione, espressa attraverso le parole del suo legale, riflette un dolore profondo e una lotta continua per la salute del suo piccolo. La speranza di un nuovo trapianto si è trasformata in una dura realtà, e la famiglia si prepara ad affrontare le conseguenze di questa situazione drammatica.

In questo contesto, è fondamentale che le autorità sanitarie e legali lavorino insieme per garantire che vengano fatte chiarezza e giustizia in merito a quanto accaduto. La salute e il benessere dei bambini devono rimanere una priorità assoluta, e ogni caso deve essere gestito con la massima serietà e responsabilità. La vicenda del bambino di Napoli è un triste promemoria della fragilità della vita e dell’importanza di un sistema sanitario efficiente e umano.



