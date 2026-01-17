Studente accoltellato davanti al liceo a Sora: ferito al collo, è caccia all’aggressore





Questa mattina, la quiete di Sora, in provincia di Frosinone, è stata interrotta da un episodio di violenza che ha coinvolto uno studente. Il ragazzo è rimasto ferito al collo a seguito di un’aggressione avvenuta davanti al Liceo Artistico Antonio Valente, situato in via Marcello Lucarelli. L’aggressore, un giovane non identificato, ha colpito la vittima con un coltello prima di fuggire rapidamente dal luogo del delitto.





Secondo le prime informazioni fornite dai carabinieri della Compagnia di Sora, l’incidente è scaturito da una discussione accesa tra i due ragazzi, avvenuta sotto gli occhi di altri studenti e di alcuni passanti. La lite, inizialmente verbale, è rapidamente degenerata in violenza. Dopo aver minacciato il liceale, l’aggressore lo ha ferito durante una colluttazione e si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I militari dell’Arma sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica degli eventi. Sono state raccolte le prime testimonianze da parte di testimoni oculari, mentre gli investigatori hanno iniziato a lavorare per identificare l’aggressore. La scena è stata isolata per facilitare le operazioni di raccolta delle prove.

Il giovane ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sora, dove i medici hanno diagnosticato un’escoriazione al collo. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e i medici hanno previsto un periodo di guarigione di circa dieci giorni. Questo aspetto ha alleviato le preoccupazioni iniziali riguardo alla gravità dell’incidente.

Attualmente, gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, sia pubbliche che private, per cercare di ottenere ulteriori informazioni sull’aggressore e ricostruire con precisione la dinamica dell’evento. L’obiettivo principale è identificare il responsabile dell’aggressione e comprendere le motivazioni che hanno portato a un episodio così violento, che ha scosso la comunità scolastica di Sora.

Il caso ha suscitato preoccupazione tra gli studenti e i genitori, che si interrogano sulla sicurezza all’interno e nei pressi delle scuole. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno già avviato discussioni su come migliorare la sicurezza nelle scuole per prevenire futuri episodi di violenza.



