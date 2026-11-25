



Francesca Bugamelli ha ricevuto documenti per denunce di diffamazione durante la sua ospitata a Ore 14. Roberta Bruzzone è intervenuta sul procedimento giudiziario.





Francesca Bugamelli, conosciuta online come Bugalalla, si trovava negli studi Rai di Ore 14 come ospite di Salvo Sottile quando sono arrivati gli agenti. Non l’hanno arrestata e non l’hanno portata in questura: le hanno consegnato notifiche giudiziarie legate a querele per diffamazione, hanno precisato lei e il presentatore. In rete erano intanto circolate versioni che parlavano di fermo e arresto; Sottile le ha smentite in un filmato social girato con la creator. Bugamelli ha raccontato di aver sottoscritto le carte a ritirare gli atti, senza rivelare i nomi di chi ha sporto denuncia. Sottile ha aggiunto che situazioni simili erano capitate anche a lui e ha confermato che Francesca sarà a Ore 14 giovedì in prima serata.

Anche Selvaggia Lucarelli aveva diffuso la ricostruzione che voleva la youtuber accompagnata in questura. Nel filmato, Salvo Sottile ha negato l’arresto, mentre Francesca Bugamelli ha spiegato che gli agenti le avevano notificato atti con una formalità consueta. Il presentatore ha inoltre annunciato il suo rientro a Ore 14 l’indomani e la presenza nella trasmissione serale del giovedì. Non essendo indicata la data del video, i riferimenti al calendario sono quelli forniti da Sottile. Bugamelli risiede abitualmente e svolge la propria attività a Miami, negli Stati Uniti; era però in Italia anche per presentare il libro Garlasco. Tutta la storia, uscito per Sperling & Kupfer, editore del Gruppo Mondadori.

La creator gestisce canali YouTube e Twitch dedicati soprattutto alla cronaca nera, con contenuti seguiti sul delitto di Garlasco e sulla condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. Un procedimento per diffamazione, avviato dopo le querele di Roberta Bruzzone e Serena Gasperini, cita anche Davide Parenti, Roberta Rei e Rti nel relativo fascicolo giudiziario.

Nel suo intervento, Bruzzone ha criticato Albina Perri, direttrice di Giallo, per aver ripreso il video di Sottile usando il termine “latitante”. Ha scritto di avere atteso a lungo il momento delle notifiche e ha ringraziato chi le è stato vicino. Secondo quanto riportato nel decreto, a Bruzzone e Gasperini sarebbero state rivolte accuse di corruzione di pubblici ministeri, raggiri, molestie, gestione di una presunta associazione per delinquere finalizzata a revenge porn e stalking e possesso di materiale pedopornografico. A Parenti, Rei e Rti sarebbero state contestate affermazioni su informazioni false, accordi illeciti con pubblici ministeri di Napoli nel caso di Tiziana Cantone e sottrazione di documenti legali. Sono contestazioni, non fatti accertati: la decisione spetterà al processo.



