Suicidio dei genitori di Carlomagno ad Anguillara: il viaggio da Roma per morire e la lettera al figlio





Maria Messenio, ex poliziotta ed ex assessore alla Sicurezza di Anguillara Sabazia, e suo marito Pasquale Carlomagno, imprenditore titolare di una ditta di scavi, sono stati trovati morti impiccati nella loro villetta in via Tevere 25. La coppia ha compiuto il gesto estremo dopo un viaggio in auto da Roma, consapevole della drammatica situazione che li circondava. Prima di togliersi la vita, hanno lasciato un biglietto indirizzato al loro figlio minore, nel quale spiegavano le ragioni della loro scelta.





La villetta in cui si sono suicidati è situata vicino alla casa del figlio Claudio e della moglie Federica Torzullo, uccisa il 9 gennaio scorso con 23 coltellate. La scoperta del corpo di Federica ha trasformato la casa della coppia in un teatro dell’orrore, e i genitori di Claudio hanno inviato un messaggio di scuse ai consuoceri Roberta e Stefano Torzullo dopo il ritrovamento del corpo della figlia.

I genitori di Claudio, attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia e sorvegliato a vista per timori di un possibile suicidio, hanno deciso di rimanere insieme fino alla fine. Hanno scritto il loro addio e, dopo aver guidato fino a Anguillara, si sono impiccati a una trave del portico del giardino, un luogo che avevano curato con attenzione fino all’arresto del figlio. Secondo le prime ricostruzioni, si sono forse dati coraggio a vicenda.

Nella lettera lasciata, ci sarebbero riferimenti alla gogna mediatica che hanno subito negli ultimi giorni. Non è chiaro se il messaggio contenga anche accenni ai sospetti che gravano sul padre di Claudio, accusato di aver aiutato il figlio a disfarsi del corpo di Federica. Le indagini attuali potrebbero portare all’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Civitavecchia per istigazione al suicidio, per comprendere se i coniugi abbiano subito pressioni legate alla situazione del figlio e alla sua relazione con Federica, giunta a un punto critico tanto da portare alla decisione di avviare una separazione consensuale.

Le ragioni che hanno spinto Pasquale e Maria a compiere un gesto così estremo rimangono ancora poco chiare. Chi li conosce sostiene che non fossero persone inclini a tali atti, eppure la disperazione e la vergogna accumulate nel tempo hanno avuto la meglio. La coppia, che si era ritirata in casa per un periodo, aveva vissuto una serie di eventi traumatici e stressanti, culminati con la morte di Federica e l’arresto di Claudio.

La scoperta dei corpi ha lasciato la comunità di Anguillara Sabazia in uno stato di shock. La tragedia ha colpito non solo la famiglia Carlomagno, ma anche tutti coloro che conoscevano la coppia e che ora si interrogano su come sia potuta accadere una simile catastrofe. Gli investigatori continuano a lavorare per chiarire le circostanze che hanno portato a questo dramma familiare e per stabilire eventuali responsabilità.

Il caso ha suscitato un ampio interesse mediatico e ha sollevato interrogativi sulle pressioni che possono gravare su una famiglia in difficoltà. La Procura sta esaminando attentamente le circostanze, e la comunità si stringe attorno alla famiglia, cercando di trovare un senso in una tragedia che ha colpito profondamente tutti.



