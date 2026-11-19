



Meteo Giuliacci prevede piogge, temperature in calo e neve sulle Alpi. Sul versante tirrenico i terreni risultano già saturi dopo circa 15 giorni di precipitazioni.





Meteo Giuliacci prospetta il transito di quattro sistemi perturbati sull’Italia entro venerdì 27 novembre. Il peggioramento di giovedì 19 lascerebbe spazio, il giorno successivo, a un quadro più favorevole in varie zone. Sabato 21 dovrebbe risultare nel complesso tranquillo, pur alternando nubi e schiarite; Campania e Calabria potrebbero ricevere piogge deboli. La parentesi dovrebbe concludersi presto: per domenica 22 è attesa una perturbazione proveniente dall’Atlantico. Si tratta di previsioni per i giorni a venire, non di eventi già verificatisi.

Domenica i primi rovesci dovrebbero interessare le regioni settentrionali, la Sardegna e la Toscana; nel pomeriggio il maltempo potrebbe coinvolgere anche il resto del Centro e la Campania. Sulle Alpi la neve è attesa tra 1.200 e 1.400 metri di quota. Il transito del sistema riporterebbe i valori termici verso le medie consuete per la fine di novembre. Aree coinvolte e intensità delle precipitazioni dipenderanno dall’evoluzione atmosferica e potranno essere definite meglio con i prossimi aggiornamenti.

Le indicazioni per le giornate dal 22 al 25 novembre delineano due separate incursioni fredde. La diminuzione termica sarebbe più sensibile nelle regioni del Nord, nell’ordine di 4-5 gradi, e sulle aree adriatiche, dove il calo potrebbe toccare gli 8 gradi rispetto a prima. Nel Centro-Nord i valori massimi si collocherebbero attorno ai 10 gradi. Il Mezzogiorno conserverebbe invece un clima più mite, con massime oltre quota 15 gradi. Sono proiezioni, non dati misurati.

Le nevicate più abbondanti dovrebbero concentrarsi sulle Alpi prossime al confine, in special modo fra Valle d’Aosta e Val d’Ossola. Sull’Appennino, al contrario, non si prevedono apporti nevosi rilevanti. Giuliacci spiega il contrasto richiamando i venti: il maestrale soffierebbe da un quadrante poco adatto allo stau appenninico e renderebbe quindi difficile la formazione di neve sui monti del Centro-Sud. Per domenica, sulle Alpi, i fiocchi sono attesi fra 1.200 e 1.400 metri. Anche le quantità previste sono stime, non accumuli già osservati.

Per illustrare perché i sistemi di maltempo si susseguano, Giuliacci cita le onde di Rossby. Queste oscillazioni dell’atmosfera incidono sugli scambi termici tra le zone polari e quelle equatoriali e aiutano a indirizzare verso l’Europa i fronti provenienti dall’Atlantico. Stando alle sue indicazioni, nell’emisfero nord ve ne sono attualmente sei. Il loro rapido avanzamento potrebbe favorire il transito ravvicinato di più perturbazioni. Entro venerdì 27 novembre, nell’arco dei prossimi dieci giorni, quattro onde potrebbero passare sull’Italia, accompagnate da altrettanti sistemi piovosi in arrivo dal Mediterraneo occidentale. La successione ridurrebbe le occasioni di tempo completamente asciutto.

Il vento di libeccio potrebbe convogliare nubi e masse d’aria umide verso il litorale occidentale italiano. Le precipitazioni dovrebbero colpire dapprima le regioni affacciate sul Tirreno, più esposte a fenomeni duraturi, per poi poter interessare altre parti del Paese. Secondo la fonte, in quelle zone piove da circa 15 giorni e il suolo presenta già un elevato grado di saturazione. In queste condizioni, nuove piogge intense rischierebbero di essere assorbite meno efficacemente, con possibili allagamenti e criticità idrogeologiche nei luoghi più vulnerabili. Il testo non riferisce di danni o situazioni di emergenza già presenti.

L’eventualità da tenere presente è che nuove precipitazioni raggiungano aree in cui il terreno è già impregnato d’acqua. Le proiezioni non danno per certi allagamenti né dissesti, ma richiamano l’attenzione su possibili problemi nei luoghi più vulnerabili. Solo i prossimi aggiornamenti permetteranno di precisare l’intensità delle piogge e le località maggiormente esposte. Il quadro previsto comprende anche un abbassamento termico e nevicate alpine; al Sud, invece, le massime resterebbero superiori a quelle del Centro-Nord. La fonte raccomanda di controllare gli aggiornamenti e le eventuali comunicazioni della Protezione civile: non segnala allerte già diramate.

Giuliacci collega la sequenza prevista alla circolazione atmosferica: quattro sistemi potrebbero attraversare l’Italia entro venerdì 27 novembre, ma l’evoluzione richiede conferme successive meteorologiche.



