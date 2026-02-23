Svolta nel caso Epstein, arrestato l’ex ministro britannico Mandelson





Peter Mandelson, 72 anni, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti e figura di spicco del Partito Laburista, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard a Londra nell’ambito di un’indagine penale riguardante la condivisione di informazioni governative riservate con il defunto faccendiere americano Jeffrey Epstein. L’accusa nei suoi confronti è di abuso d’ufficio, un reato che solleva interrogativi significativi sulla sua carriera e sulle sue relazioni con figure di potere.





Mandelson è stato un personaggio influente nel panorama politico laburista, in particolare durante l’era del New Labour, guidato da Tony Blair. Dal 2025, era stato nominato ambasciatore a Washington dal premier britannico Keir Starmer e aveva anche ricoperto il ruolo di consigliere di Starmer durante le elezioni del 2024, che hanno visto la vittoria dei laburisti. Tuttavia, il suo legame con Epstein ha sollevato molte polemiche, specialmente dopo che il nome di Mandelson è emerso in numerosi documenti relativi ai rapporti tra Epstein e i potenti del mondo.

A causa di queste rivelazioni, nel settembre scorso Mandelson aveva perso il suo incarico di ambasciatore e poche settimane fa aveva abbandonato anche il suo seggio nella Camera dei Lord. Nonostante l’interesse pubblico suscitato dai legami personali e dagli scandali sessuali associati a Epstein, l’indagine che ha portato all’arresto di Mandelson non verte su questi aspetti. Infatti, si è scoperto che, mentre era ministro delle Imprese durante il governo di Gordon Brown, Mandelson avrebbe condiviso informazioni riservate, un fatto che ha dato origine all’attuale accusa di abuso d’ufficio.

Non è chiaro se l’arresto di Mandelson, ex ambasciatore, ministro e commissario europeo dal 2004 al 2008, chiuderà definitivamente lo scandalo politico che ha scosso il Regno Unito. Negli ultimi tempi, le critiche nei confronti di Mandelson si sono ampliate per includere anche attacchi a Starmer, accusato di averlo scelto per ruoli di prestigio nonostante i legami controversi con Epstein. La scorsa settimana, l’arresto dell’ex principe Andrea ha segnato un’altra svolta nella vicenda, con accuse simili di abuso d’ufficio per aver condiviso informazioni riservate con Epstein.

Con l’avanzare delle indagini, resta da vedere quale sarà l’impatto di questi eventi sulla politica britannica e se l’inchiesta si allargherà ulteriormente. La situazione attuale ha già sollevato interrogativi sull’integrità e sulla responsabilità dei leader politici, in particolare in relazione alle scelte di nomina e ai legami con figure controverse.

La questione di Mandelson e il suo arresto non solo mettono in discussione la sua carriera, ma anche il futuro di Keir Starmer come leader del Partito Laburista. La pressione politica potrebbe aumentare ulteriormente, man mano che emergono nuovi dettagli sull’indagine e sui legami di Mandelson con Epstein. La politica britannica si trova a un bivio, e le ripercussioni di questo scandalo potrebbero avere un effetto duraturo sulle dinamiche interne del partito e sull’opinione pubblica.



