«Svuota le tasche, vecchia ladra»: poi mia madre aprì la mano





Il vicedirettore si chiamava Derek-Grant Tavernier. Avanzava a grandi falcate, ignorando completamente i telefoni dei curiosi ancora puntati sul pavimento dell’ortofrutta. «Alzati, Vandamme, finiscila di fare scene pietose davanti ai clienti!» ha ringhiato Tavernier, afferrando Serge per il colletto della divisa per costringerlo a rimettersi in piedi. «Questa donna è stata vista aggirarsi vicino alla porta antincendio prima di entrare tra i banchi.





Abbiamo un ammanco di oltre diecimila euro in liquori di pregio dal deposito centrale e la signora aveva la borsa troppo gonfia per una semplice spesa di quartiere.» «Mia madre non si è mai avvicinata a quella porta!» sono scattata io, piazzandomi fisicamente tra Tavernier ed Eléonore, che respirava a fatica ma teneva ancora stretta nel pugno la piastrina militare.

«È entrata con me dall’ingresso principale dieci minuti fa. Ci sono i tornelli, ci sono i biglietti orari, ci sono decine di persone che ci hanno visto camminare a passo di lumaca verso le mele! Come osa inventarsi un’accusa del genere per coprire le vostre porcherie?» Tavernier non mi ha nemmeno guardata negli occhi. Ha aperto la cartellina rigida, sventolando un foglio stampato con il registro delle presenze e una serie di codici a barre spuntati con penna

rossa. «I fatti parlano chiaro. C’è stata una segnalazione anonima. La signora ha approfittato della sua presunta invalidità per fare da palo mentre qualcuno forzava il portellone merci dall’esterno. E tu, Serge, avevi l’ordine tassativo di bloccare chiunque avesse quella medaglia o si trovasse vicino a quel settore. Sei licenziato per insubordinazione, e voi due finite dritte in caserma.»

Serge tremava ancora, ma qualcosa nella sua postura è mutato. Guardava la medaglia nella mano di Eléonore, poi ha guardato Tavernier. Il vicedirettore teneva la cartellina stretta contro il petto con un nervosismo evidente, tamburellando le dita ad anello sul cartone pressato. «Non sono state loro, signor Tavernier» ha mormorato la guardia, con un filo di voce che ha zittito la corsia.

«Lei sa benissimo che quella donna non c’entra nulla. Quella piastrina era nel cassetto del suo ufficio. Me l’ha sfilata dall’armadietto personale tre settimane fa, quando mi ha beccato a rifiutare di firmare le bolle di carico false per i furgoni del martedì.» Tavernier ha serrato la mascella, il collo gli è diventato bordeaux sopra il colletto inamidato della camicia.

«Chiudi quella fogna, Vandamme! Sei un reduce fallito con debiti di gioco che cerca di scaricare la colpa sui suoi superiori. Non hai nessuna credibilità!» Tavernier ha allungato una mano violenta per strappare l’oggetto dalle dita di Eléonore, ma prima che potesse toccarla, mia madre ha fatto scattare in avanti l’estremità d’alluminio del suo deambulatore, bloccandogli lo stinco con un colpo secco e preciso.

«Non osare toccarmi un’altra volta, Derek-Grant» ha scandito mia madre. Il tono non era più quello di una vittima spaventata, ma la voce ferma e inequivocabile della donna che quarant’anni prima teneva a bada aule piene di adolescenti ribelli. Tavernier è sbiancato di colpo, fermando la mano a mezz’aria come se avesse appena toccato un cavo elettrico scoperto.

I suoi occhi si sono posati per la prima volta con attenzione sul viso rugoso di mia madre, studiando la cicatrice sottile sul suo sopracciglio sinistro e il modo inflessibile in cui inclinava la testa. «Signora Eléonore…?» ha balbettato il vicedirettore, la voce improvvisamente priva di ogni arroganza burocratica. «Ma lei… cosa ci fa qui?»

La platea di clienti era ammutolita. Io stessa guardavo mia madre senza capire che legame potesse esserci tra lei, un vicedirettore corrotto e una guardia giurata ridotta in lacrime. Eléonore non ha battuto ciglio. Ha raddrizzato la schiena dolorante, appoggiando entrambe le mani sulle manopole di gomma del suo sostegno. «Ti ricordi di me, Tavernier?

Ti ricordi quando venivi nel mio ufficio alla scuola di Waterloo perché rubavi le quote delle gite dagli zaini dei tuoi compagni e incolpavi i figli degli operai della vetreria?» ha detto mia madre, ogni parola pesante come un sasso scagliato contro una vetrina. «Avevi dodici anni e la stessa identica abitudine di oggi: mettere le tue colpe nelle tasche di chi non aveva la forza di difendersi.

Pensavi davvero che dopo quarant’anni non avrei riconosciuto il tuo modo di fare, o che non avrei notato cosa stavi tramando con questo ragazzo?» Tavernier ha deglutito a vuoto, indietreggiando di mezzo metro mentre il brusio tra i clienti cresceva d’intensità. «Non ha prove di quello che dice. È solo una vecchia che delira. Questa è un’azienda privata, non la sua aula scolastica.

Chiamo la polizia adesso!» Ha tirato fuori il cellulare aziendale dalla tasca della giacca, ma Serge, con un movimento rapido dettato dalla disperazione, gli ha afferrato il polso, bloccandogli la mano prima che potesse comporre il numero. «No, chiamiamola davvero la polizia, signor Tavernier» ha detto Serge, la cui voce adesso vibrava di una rabbia fredda e trattenuta troppo a lungo.

«Facciamoci mandare qui la pattuglia di Waterloo. Spieghiamo agli agenti perché la medaglia al valore di mio padre, che lei mi ha confiscato come ricatto per farmi tacere sulle sparizioni dei pallet di champagne, era finita nel bidone della spazzatura dell’uscita merci proprio stamattina. Voleva farmi passare per ladro dopo aver svuotato il magazzino da solo durante il mio turno di ronda, vero?»

«Stai mentendo!» ha urlato Tavernier cercando di divincolarsi dalla presa della guardia, ma Serge era il doppio di lui e non ha ceduto di un millimetro. Dalla tasca posteriore della divisa, Serge ha tirato fuori un piccolo taccuino nero con la copertina logora e lo ha aperto davanti alla telecamera dello smartphone che la cliente continuava a puntare su di loro.

«Qui dentro ci sono tutte le targhe dei furgoni bianchi che Tavernier faceva entrare alle cinque del mattino, a telecamere spente, mentre io ero costretto a fare la ronda all’esterno sotto minaccia di denuncia. Mi diceva che se avessi parlato, avrebbe detto a tutti che ero stato io a rubare le casse per pagare le mie cure.»

Eléonore ha fatto un passo avanti con il deambulatore, fermandosi a pochi centimetri dal viso stravolto di Tavernier. «L’ho vista io, Derek-Grant. Mentre mia figlia andava a prendere il latte, ho visto te spingere quel carrello verso l’uscita antincendio. E ho visto che, per liberarti della roba compromettente che tenevi addosso, hai buttato quella busta nel cesto dei rifiuti senza accorgerti che la medaglia e la piastrina erano rimaste incastrate nel bordo metallico.

L’ho raccolta da terra perché ho riconosciuto il nome di Vandamme inciso sopra. Suo padre è stato il mio primo allievo ad andare sotto le armi. Non avrei mai permesso a uno come te di calpestare il suo nome.» Il vicedirettore ha guardato la folla intorno a sé. Nessuno parlava, ma decine di sguardi carichi di disgusto e scherno lo inchiodavano al centro della corsia.

La donna col cappotto rosso ha alzato il telefono ancora più in alto, dicendo a voce chiara: «È tutto in diretta streaming, direttore. Vada avanti a minacciare questa signora, vediamo cosa ne pensa la direzione centrale a Bruxelles.» Tavernier ha abbassato la testa, le braccia gli sono cadute lungo i fianchi in una resa totale e penosa.

Non ha più aperto bocca. In meno di cinque minuti due agenti della polizia locale di Waterloo, allertati dal personale delle casse per il trambusto, sono entrati a passo svelto nella corsia. Non hanno avuto bisogno di molte spiegazioni: il video registrato dai clienti mostrava l’aggressione verbale a mia madre, mentre Serge ha consegnato immediatamente il taccuino con le annotazioni delle targhe e le chiavi del magazzino merci.

Mentre uno dei poliziotti scortava Tavernier verso gli uffici amministrativi per procedere all’apertura dei filmati interni e all’ispezione della banchina merci, il secondo agente ha raccolto la testimonianza di mia madre. Serge è rimasto in disparte, con gli occhi arrossati e il fiato corto, mentre si toglieva lentamente il distintivo dalla camicia per posarlo su una cassetta di mele.

Eléonore si è avvicinata a lui con passo lento, aiutandosi con il deambulatore ormai raddrizzato. Ha aperto la mano e gli ha riconsegnato la piastrina d’ottone e la medaglia con il nastro blu e giallo. Serge ha preso quegli oggetti sacri tra le dita tremanti, guardando mia madre con un misto di devozione e profonda vergogna.

«Mi perdoni, signora Eléonore. Ho perso la testa… ero terrorizzato che quel bastardo mi rovinasse la vita e mi facesse finire in prigione.» «La paura rende ciechi, Serge» ha detto Eléonore con voce morbida ma ferma, posandogli una mano rugosa sull’avambraccio, proprio dove pochi minuti prima lui aveva stretto con violenza il suo polso. «Ma l’onestà non si baratta con la tranquillità.

Tuo padre non ha mai abbassato la testa davanti a nessuno, e nemmeno tu dovresti farlo. Ora vai a dire tutta la verità a quegli agenti. Te lo devi da solo.» Serge ha annuito in silenzio, asciugandosi le ultime lacrime con la manica della camicia prima di seguire i poliziotti verso il corridoio degli uffici.

La corsia dell’ortofrutta ha ripreso lentamente a svuotarsi; i clienti hanno rimesso in moto i carrelli, scambiandosi commenti a bassa voce mentre il personale delle pulizie passava lo straccio sulle tracce d’acqua lasciate dalle scarpe. Io sono rimasta lì, ferma accanto a mia madre, sentendo il tremito dell’adrenalina che finalmente abbandonava i miei muscoli. Il suo polso mostrava già un alone rossastro che si sarebbe trasformato in un livido entro sera, ma il suo sguardo era sereno, limpido,

identico a quello dei giorni migliori della mia infanzia. «Andiamo a prendere quel latte prima che si scaldi?» mi ha chiesto con un piccolo sorriso ironico, indicando la corsia dei latticini. Ho stretto la sua mano ossuta, sentendo tutta la forza invisibile che quella donna minuscola continuava a custodire dentro di sé. «Andiamo a casa, mamma.

La spesa la finiamo domani.» Lei ha scosso la testa, rimettendosi a spingere il suo carrellino con ostinata lentezza verso il banco frigo. «Nemmeno per sogno. Ho promesso a me stessa che avrei scelto le mie mele, e non sarà certo Derek-Grant Tavernier a rovinarmi la torta della domenica.»

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