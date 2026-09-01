Tragico ritrovamento a Roma: padre, madre e figlia di 5 anni trovati morti in casa, con lettere indirizzate ai familiari contenenti le ultime volontà.





Un drammatico episodio ha scosso il quartiere di Pietralata a Roma, dove i carabinieri hanno rinvenuto i corpi di un’intera famiglia composta da padre, madre e una bambina di 5 anni. I tre sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione, e le prime indagini hanno rivelato la presenza di numerose lettere scritte dai genitori, indirizzate a familiari specifici, contenenti le loro ultime volontà.





La tragedia è emersa nella giornata di lunedì 31 agosto 2026, dopo che un parente ha lanciato l’allerta per la scomparsa della famiglia. Luca Abbasciano, 42 anni, e sua moglie Valentina Pambianco, 41 anni, erano stati dati per dispersi dal sabato precedente, quando avevano smesso di dare notizie dopo aver affrontato una difficile situazione familiare. La loro figlia, Bianca, era nata prematura e presentava una grave disabilità, un fattore che aveva pesantemente influenzato la dinamica familiare.

Luca lavorava come tecnico informatico in smart working, mentre Valentina si dedicava completamente alla cura della figlia. Chi conosceva la famiglia ha raccontato che Valentina aveva fatto di tutto per migliorare le condizioni di salute della bambina. Tuttavia, nessuno avrebbe potuto prevedere l’epilogo tragico che si è consumato.

I corpi sono stati rinvenuti nella camera da letto, sul letto matrimoniale. Inoltre, anche il cane di famiglia, Teo, è stato trovato privo di vita nella stessa stanza. Le indagini preliminari hanno rivelato che tutti e tre i cadaveri presentavano ferite da arma da fuoco. È stata rinvenuta una pistola Glock, regolarmente registrata e intestata a Luca, il quale possedeva un porto d’armi.

La presenza delle lettere ha portato gli investigatori a considerare seriamente l’ipotesi di un omicidio-suicidio. Non sono emersi segni di conflitto tra i coniugi, e le missive trovate all’interno dell’abitazione contenevano indicazioni specifiche per ciascun familiare, suggerendo una pianificazione consapevole delle azioni da intraprendere dopo il ritrovamento dei loro corpi. Questo ha indirizzato le indagini verso la possibilità che uno dei genitori abbia sparato agli altri prima di togliersi la vita.

Il presidente del IV municipio di Roma, Massimiliano Umberti, ha commentato la situazione, evidenziando il supporto fornito dai servizi sociali alla famiglia. “La famiglia era seguita dai nostri servizi sociali, la figlia era disabile grave. Persone per bene, che lottavano da anni. La mamma non si era mai rassegnata,” ha dichiarato. Ha inoltre sottolineato che, nonostante l’assistenza ricevuta, non è stato sufficiente a prevenire una tragedia di tali proporzioni.

Il caso ha sollevato interrogativi sulla complessità della vita dei caregiver e sul peso che spesso ricade sui familiari più stretti, che si trovano a fronteggiare situazioni di grande difficoltà e isolamento. La comunità di Pietralata è rimasta profondamente colpita dalla tragedia, e molte persone si sono unite nel cordoglio per la perdita di una famiglia che, nonostante le sfide, era considerata unita e affettuosa.

Le indagini continuano, con i carabinieri che lavorano a stretto contatto con la procura di Roma per chiarire la dinamica esatta dei fatti. Gli inquirenti hanno avviato un’analisi approfondita della scena del crimine e delle lettere trovate, nella speranza di ottenere ulteriori informazioni su quanto possa essere accaduto in quella casa.

La tragedia di Pietralata richiama l’attenzione sulla necessità di un supporto adeguato per le famiglie che affrontano situazioni di disabilità e sulle risorse disponibili per prevenire simili episodi in futuro. La comunità e le istituzioni sono chiamate a riflettere su come offrire un sostegno più efficace a coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità, affinché eventi così drammatici possano essere evitati in futuro.

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