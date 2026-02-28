Tram deragliato a Milano, l’uscita della Salis: sfrutta la tragedia per propaganda Green





Un grave incidente si è verificato a Milano quando il tram numero 9 è deragliato tra Piazza Repubblica e Porta Venezia, provocando la morte di due persone e ferendo circa 50 passeggeri. Il tragico evento ha scosso non solo i cittadini ma anche la politica italiana, con commenti e manifestazioni di cordoglio da parte di figure pubbliche.





Le vittime sono state identificate in Ferdinando Favia, un commerciante di 59 anni di Vigevano, e Abdou Karim Toure, un 58enne originario del Senegal che si trovava a bordo del tram. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, attorno alle 16:00, quando il tram, in servizio da poche settimane e di nuova generazione, ha improvvisamente perso il controllo, finendo contro un palazzo lungo Viale Vittorio Veneto.

Testimonianze di passeggeri e persone presenti sul luogo hanno descritto scene di panico e confusione. Un passeggero ha raccontato al Corriere della Sera: “Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile”. Un altro testimone ha aggiunto: “Il tram ha virato, ha preso una certa velocità e ha colpito un edificio. Ero salita alla fermata prima, quella di Repubblica, ero in piedi vicino all’autista. Mi sono venuti tutti addosso”.

L’azienda di trasporti ATM ha espresso il suo profondo rammarico per l’incidente, dichiarando: “ATM è profondamente scossa per il gravissimo incidente di questo pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano. In questo momento di immenso dolore, il pensiero dell’Azienda va prima di tutto alla famiglia delle persone che hanno perso la vita e a tutti i feriti”. L’azienda ha anche confermato la sua disponibilità a collaborare con le autorità giudiziarie per chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.

Un’inchiesta è stata aperta per omicidio colposo e lesioni colpose, con le prime indagini che si concentrano sulla salute del conducente. Quest’ultimo ha dichiarato di essersi sentito male prima dell’incidente, il che ha portato a ipotizzare che un malore possa essere stato un fattore scatenante. Secondo le ricostruzioni, il tram, invece di proseguire dritto, ha svoltato a sinistra all’incrocio con Via Lazzaretto, deragliando a causa della velocità e colpendo un edificio.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la tragedia definendola “una tragedia”, aggiungendo che il tram era di recente introduzione e che il conducente era un professionista esperto, in servizio da solo un’ora. La città è ora in attesa di ulteriori chiarimenti sulle cause dell’incidente e sulle misure che saranno adottate per garantire la sicurezza dei mezzi pubblici.

L’europarlamentare Ilaria Salis ha anche espresso il suo cordoglio per le vittime attraverso i social media, scrivendo: “Un pensiero affettuoso per i cari delle due vittime e per tutti i feriti di questo terribile incidente”. Ha poi sottolineato l’importanza del trasporto pubblico, affermando che “è un’infrastruttura essenziale per Milano e per chi la vive ogni giorno”, chiedendo un potenziamento e un finanziamento adeguato del sistema di trasporto pubblico.



