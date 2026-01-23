Travolge due cani sulle strisce e scappa: il Labrador muore, il Dogo lotta per la vita





Un grave incidente si è verificato ieri mattina in via De Renzi, nel centro di Avellino, dove un automobilista ha travolto due cani, un Labrador e un Dogo Argentino, mentre stavano attraversando la strada insieme ai loro proprietari sulle strisce pedonali. Nonostante le urla disperate dei proprietari, il conducente dell’auto non si è fermato e ha proseguito la sua fuga, lasciando dietro di sé una scena di profonda sofferenza.





Secondo le prime ricostruzioni, i due cani erano legati al guinzaglio e stavano attraversando la carreggiata quando l’auto pirata li ha colpiti in pieno. L’impatto è stato così violento che il Labrador è morto sul colpo, mentre il Dogo Argentino ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in una clinica veterinaria, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno facendo del loro meglio per salvarlo.

La situazione ha scosso profondamente la comunità avellinese, e in molti si sono radunati per offrire supporto ai proprietari dei cani, visibilmente sotto shock. Testimoni presenti al momento dell’incidente hanno descritto scene drammatiche, con i due animali esanimi sulle strisce pedonali. Le urla dei proprietari hanno attirato l’attenzione di passanti e residenti, che si sono precipitati in strada per cercare di comprendere quanto fosse accaduto e per prestare soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato immediatamente le indagini. Hanno raccolto diverse testimonianze da parte dei presenti, che potrebbero rivelarsi utili per identificare il pirata della strada. Inoltre, i poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, inclusi i sistemi installati nelle attività commerciali circostanti, per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire al conducente.

L’auto pirata sarebbe provenuta da via Circumvallazione e avrebbe imboccato via De Renzi al momento dell’impatto, proseguendo poi verso piazza Garibaldi. Gli agenti della Questura di Avellino stanno ora intensificando le ricerche per rintracciare il responsabile, che rischia di essere denunciato per omissione di soccorso.

Questo episodio ha suscitato una forte reazione sui social network, dove molti cittadini hanno espresso la loro indignazione e preoccupazione. I residenti della zona hanno commentato la pericolosità della strada, sottolineando che la situazione avrebbe potuto coinvolgere chiunque, inclusi bambini e anziani. “Non si capisce nulla. C’è gente che corre in città e lo vediamo ogni giorno, anche in presenza di due attraversamenti pedonali”, ha dichiarato Pasquale. Un altro residente, Gianfredo, ha aggiunto: “Corrono come i pazzi e molti non sanno guidare”. Antonella, un’altra testimone, ha espresso la sua frustrazione: “È uno schifo. Non si fermano neppure quando si attraversa sulle strisce con i bambini”.

Il pensiero di tutti va ora ai due cani e ai loro proprietari, che stanno affrontando un momento di grande dolore. La comunità di Avellino si è unita nel condannare il comportamento irresponsabile del conducente, auspicando che venga presto rintracciato e che si faccia giustizia per il Labrador e per il Dogo Argentino, entrambi vittime di un atto di incoscienza.



