Tre donne accoltellate in pieno centro senza motivo: terrore nei pressi di Parigi. Fermata l’ennesima risorsa con problemi mentali. Vi rendete conto che sti disagiati li spediscono tutti in Europa?

Donne accoltellate in un attacco a Parigi, una è incinta: agente fuori servizio arresta un uomo che cita Allah

Tre persone tra cui una donna incinta sono state accoltellate in strada a Parigi da un uomo che avrebbe problemi psichiatrici e avrebbe citato Allah dopo essere arrestato





Un uomo ha ferito gravemente tre persone con un coltello nelle strade di Porte de Clichy, nella zona nord-ovest di Parigi. Le vittime avrebbero 19, 24 e 36 anni e una di loro sarebbe una donna incinta. Sono ricoverate in ospedale in condizioni critiche, ma nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita. Il responsabile è stato arrestato dalla polizia. Mentre veniva fermato, avrebbe detto a bassa voce “Allah me lo ha comandato“, ma avrebbe anche continuato a proferire frasi sconnesse. Diverse fonti riportano che si tratterebbe di una persona con problemi psichiatrici. (VIDEO)

Attorno alle 11:30 della mattina del 27 luglio un uomo ha accoltellato tre persone in strada a Porte de Clichy, una zona a nord-ovest di Parigi.

Le vittime avrebbero 19, 24 e 36 anni e, stando a quanto riportano diversi quotidiani francesi, una di loro sarebbe una donna incinta.

L’aggressore è stato fermato da un gruppo di passanti, tra cui un poliziotto fuori servizio. La polizia è intervenuta subito arrestando in flagrante l’accoltellatore. Si tratterebbe di un uomo di 31 anni.

Tutte le vittime dell’accoltellamento sono state rapidamente soccorse prima dai passanti e poi dalle ambulanze arrivate nella zona dell’attacco.

Sono state tutte ricoverate in ospedale. Due di loro sarebbero in condizioni critiche, mentre la terza sarebbe stabile. Nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita.

L’identità dell’attentatore non è nota. L’uomo, 31 anni, avrebbe dato alla polizia un’identità falsa e sarebbe in stato confusionale.

Alcuni testimoni hanno dichiarato che, durante l’arresto, avrebbe ripetuto a bassa voce ai poliziotti “Allah me lo ha comandato“, insieme a molte altre frasi sconnesse.