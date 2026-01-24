Tre mesi dopo la morte di mio figlio, sua moglie ha fatto qualcosa che non avrei mai immaginato

Mio figlio, di 32 anni, è venuto a mancare solo tre mesi fa. A volte mi sveglio ancora aspettandomi di sentire la sua voce, solo per essere sopraffatta, subito dopo, dalla dolorosa consapevolezza della sua assenza. Pensavo che perdere un figlio sarebbe stato il dolore più grande che avrei mai potuto affrontare.





Mi sbagliavo.

Sua moglie da otto anni—mia nuora—ha voltato pagina con una rapidità sconvolgente. Prima ancora che riuscissi a riprendermi, ha annunciato di avere un nuovo compagno e di essere in procinto di trasferirsi a New York con lui. Come se non bastasse, ha preteso i 90.000 dollari dell’eredità di mio figlio.

«Mi spettano», ha dichiarato. «Ero sua moglie.»

L’ho guardata dritta negli occhi e le ho risposto: «Non ti spetta nemmeno un centesimo. Questi soldi sono sotto la mia tutela, e mio nipote li riceverà al compimento dei diciotto anni.»

Lei ha solo sorriso—lenta, fredda, con aria trionfante. Poi si è avvicinata e mi ha sussurrato: «Non ti piacerà come andrà a finire.»

Quelle parole mi hanno gelato più dell’aria d’inverno.

Il giorno seguente, mio nipote di otto anni si è presentato alla mia porta, in lacrime. La sua vocina tremava mentre diceva: «Nonna… la mamma si trasferisce a New York senza di me.»

Mi è mancato il fiato.

L’ho chiamata subito per chiederle spiegazioni. Sembrava annoiata, persino infastidita.

«Beh,» ha detto, «visto che hai deciso di non darmi nemmeno un soldo, ora tocca a te crescere tuo nipote fino ai suoi diciotto anni. Verrò a riprenderlo quando sarà grande.»

Così. Come se fosse un bagaglio da depositare e ritirare a piacimento.

Ho 65 anni. Amo quel bambino con ogni fibra del mio essere, ma non sono né fisicamente né economicamente preparata per crescerlo da sola. I miei progetti per la pensione sono svaniti in un attimo. Le mie giornate ora sono piene di corse a scuola, pasti, compiti e del dolore di un bambino abbandonato dalla propria madre.

Eppure, dentro di me, una cosa arde ancora con forza: non consegnerò l’eredità di mio figlio a una donna che ha trattato la sua memoria come un ricordo già sbiadito. Mi rifiuto di vederla sperperare l’ultima cosa che mio figlio ci ha lasciato.

Ma ora mi sento divisa, sopraffatta e impaurita per ciò che ci aspetta.

Cosa dovrei fare?