Tredici Pietro debutta all’Ariston, Morandi pubblica una tenera foto di quando era piccolo





La prima serata del Festival di Sanremo 2026, trasmessa su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, si è chiusa alle 01:44 con l’annuncio della classifica provvisoria. La serata ha avuto un’apertura significativa, con un omaggio a Pippo Baudo e a Peppe Vessicchio, che hanno segnato la storia della manifestazione. Sul palco, insieme al conduttore Carlo Conti, è salita anche Gianna Pratesi, una delle prime donne a votare in Italia nel 1946, testimoniando l’importanza storica dell’evento.





La co-conduttrice per tutta la durata del festival, Laura Pausini, ha affiancato Conti, mentre il super ospite Tiziano Ferro ha ricevuto una standing ovation per celebrare i 25 anni di “Xdono”. La serata ha visto anche l’esibizione di Max Pezzali, che si è esibito dalla nave Costa Toscana, creando un’atmosfera festosa. Un momento particolarmente atteso è stato l’incontro tra Kabir Bedi, noto come Sandokan, e il protagonista della serata, Can Yaman.

La scaletta della prima serata è stata presentata in conferenza stampa, delineando l’ordine di uscita dei 30 artisti in gara. Gli orari e la scaletta completa sono stati resi disponibili in formato PDF, offrendo a tutti gli spettatori la possibilità di seguire il festival con facilità.

Un momento toccante si è verificato prima dell’esibizione di Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, quando il noto cantante ha condiviso su X una foto in bianco e nero che lo ritrae da giovane con il figlio piccolo sulle spalle. Le parole di Morandi sono state cariche di emozione: “Riguardo questa foto e mi sembra ieri: tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi. Stasera salirai sul palco di Sanremo. X tutti sei 13Pietro. x noi resti il nostro bambino. Comunque andrà, sarà un orgoglio vederti lì. Ti vogliamo bene. Mamma e Papà.”

Questa serata ha rappresentato un momento significativo per la famiglia Morandi, una delle più amate della musica italiana, che si ritrova ora sul palco del Festival per la seconda generazione. Gianni Morandi ha calcato l’Ariston innumerevoli volte, e ora è il turno di Pietro. Questa transizione simboleggia un cerchio che si chiude e, al contempo, un nuovo inizio per la famiglia.

La serata ha dimostrato ancora una volta come il Festival di Sanremo non sia solo un palcoscenico musicale, ma un evento che celebra la storia, le emozioni e i legami familiari. Con performance indimenticabili e momenti di nostalgia, il festival si conferma un punto di riferimento nella cultura italiana, capace di unire generazioni diverse attraverso la musica.

Con l’attenzione ora rivolta ai prossimi eventi e alle performance dei cantanti in gara, il festival promette di continuare a regalare emozioni e sorprese nei giorni a venire. La prima serata ha gettato le basi per un’edizione che si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti indimenticabili, mantenendo viva la tradizione di uno degli eventi più attesi dell’anno



