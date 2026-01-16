Trova il marito morto, non riesce a dare l’allarme e muore anche lei: i corpi di una coppia di anziani ritrovati dopo giorni a Pordenone





Un drammatico rinvenimento ha scosso la comunità di Pordenone nelle ultime ore, dove i corpi di una coppia di anziani coniugi sono stati trovati senza vita nel loro appartamento. L’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per forzare l’ingresso dell’abitazione, dove i due coniugi giacevano a terra. Le prime indagini indicano che i decessi risalirebbero a un intervallo di 36-48 ore fa, ma le cause rimangono ancora da chiarire.





Secondo le informazioni preliminari, il primo a perdere la vita sarebbe stato il marito, un uomo di 91 anni, probabilmente a causa di un attacco cardiaco. La moglie, di 95 anni e affetta da una grave patologia degenerativa, non sarebbe stata in grado di chiedere aiuto e sarebbe morta accanto al marito. La situazione è emersa grazie a un nipote della coppia, che, dopo aver tentato invano di contattare gli zii e non avendo ricevuto risposta né al citofono né al campanello, ha deciso di allertare i vigili del fuoco chiamando il numero di emergenza 112.

Un’unità di vigili del fuoco, insieme al personale sanitario, è giunta sul posto per fornire assistenza. Purtroppo, una volta entrati nell’appartamento situato al terzo piano, hanno constatato la tragica realtà: i due corpi erano distesi sul pavimento di una stanza. I soccorsi medici, giunti poco dopo, non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Le forze dell’ordine e il medico legale sono intervenuti per effettuare un primo esame esterno dei corpi. Dalle prime analisi, non sono emersi segni evidenti di violenza, e la casa appariva in ordine, senza segni di effrazione. Questo ha portato gli investigatori a escludere al momento il coinvolgimento di terzi. Inoltre, le attrezzature utilizzate dai vigili del fuoco hanno escluso la presenza di monossido di carbonio, e si prevede che venga eseguita un’autopsia per determinare con precisione la causa dei decessi.

La coppia, che non aveva figli, viveva da sola e non era stata vista per diversi giorni. La mancanza di comunicazione e il silenzio prolungato hanno allarmato il nipote, che ha avviato le procedure per richiedere assistenza. La scoperta dei corpi ha suscitato grande tristezza nella comunità, che ora attende ulteriori chiarimenti dalle autorità competenti.

Il caso ha messo in evidenza non solo la vulnerabilità degli anziani, ma anche l’importanza di mantenere i legami familiari e di controllare regolarmente il benessere dei propri cari, specialmente in situazioni di isolamento. La comunità di Pordenone si unisce nel cordoglio per la perdita di questa coppia, che ha vissuto insieme per tanti anni.

Le indagini sono ancora in fase preliminare e gli inquirenti stanno raccogliendo informazioni e testimonianze per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragica situazione. Si spera che, attraverso l’autopsia e ulteriori accertamenti, si possano chiarire le circostanze esatte dei decessi e garantire che simili tragedie possano essere evitate in futuro.



