Trova un corpo sul balcone di casa: disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte





Momenti di angoscia si sono verificati nella mattinata di oggi, sabato 24 gennaio, in via Apiro, nella zona di Colle Salario a Roma, dove una residente ha scoperto un uomo di circa quarant’anni privo di sensi. L’episodio ha avuto luogo nel quadrante nord della città e ha immediatamente sollevato preoccupazione tra i vicini.





La donna, dopo aver fatto la drammatica scoperta, ha prontamente contattato il Numero Unico delle Emergenze 112 per segnalare la situazione. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe deceduto e si ipotizza un suicidio. I carabinieri della Stazione di Roma Fidene sono arrivati sul posto in pochi minuti, intorno alle ore 7, per effettuare i necessari accertamenti.

Interrogata dai militari, la residente ha raccontato di aver guardato fuori dal balcone e di aver notato il corpo dell’uomo. Le prime indagini portano a ritenere che si possa trattare di un gesto volontario, con l’ipotesi che l’uomo si sia lanciato da un appartamento al nono piano, finendo sul balcone dell’appartamento al secondo piano, che è l’unico presente nella palazzina.

All’interno dell’abitazione dell’uomo, i carabinieri hanno trovato elementi che suggeriscono un suicidio. In particolare, vicino alla finestra è stata rinvenuta una sedia, insieme ad altri dettagli che fanno pensare a un gesto volontario di togliersi la vita. Nonostante l’arrivo tempestivo del personale sanitario con l’ambulanza, per il quarantenne non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Dopo aver completato le verifiche sul posto, la salma dell’uomo è stata trasferita in obitorio. Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri, che operano sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Roma. Quest’ultima ha disposto l’esame autoptico sulla salma, i cui risultati sono attesi nelle prossime ore.

La tragedia ha scosso la comunità locale e ha riacceso l’attenzione su temi delicati come la salute mentale e il supporto psicologico. In un contesto in cui il benessere psicologico è spesso trascurato, eventi come questo evidenziano l’importanza di prestare attenzione ai segnali di disagio che possono manifestarsi in persone vicine.

Inoltre, la scoperta del corpo ha suscitato interrogativi tra i residenti della zona, molti dei quali hanno espresso la loro incredulità riguardo a un simile evento in un contesto abitativo che, fino a quel momento, era considerato tranquillo. La presenza delle forze dell’ordine ha contribuito a calmare la situazione, mentre gli investigatori continuano a raccogliere informazioni e testimonianze.

Le autorità locali invitano chiunque possa avere informazioni utili a farsi avanti e collaborare con le indagini. È fondamentale, in momenti come questi, che la comunità si unisca per supportare le famiglie colpite da tragedie simili e per promuovere una maggiore consapevolezza sui problemi di salute mentale.

Il caso di oggi rappresenta un richiamo all’importanza di affrontare apertamente i temi del disagio psicologico e della solitudine. La società deve lavorare insieme per garantire che nessuno si senta isolato e che ci siano risorse disponibili per coloro che ne hanno bisogno.



