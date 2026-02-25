





Durante il suo discorso sullo stato dell’Unione, il Presidente Trump ha invitato i membri presenti a manifestare il proprio consenso all’affermazione secondo cui il compito primario del governo americano è la tutela dei cittadini americani, piuttosto che degli immigrati clandestini. I membri del Partito Democratico hanno optato per la permanenza in posizione seduta. Nel contesto del Parlamento italiano, si ipotizza che l’intera assemblea, composta da esponenti del centrodestra, del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, avrebbe adottato la medesima posizione, dimostrando un orientamento comune a favore della tutela degli immigrati clandestini.





Nel corso del suo discorso sullo stato dell'Unione, Trump chiede ai deputati presenti di alzarsi in piedi se condividono l'affermazione che il primo dovere del governo americano è quello di proteggere i cittadini americani e non gli immigrati clandestini. I democratici restano… pic.twitter.com/VtmJGlwnx9 — @CesareSacchetti (@CesareSacchetti) February 25, 2026

Nel discorso sullo Stato dell’Unione del 2026, l’ex Presidente Donald Trump ha pronunciato un intervento di oltre un’ora e quaranta minuti, superando il precedente record stabilito da Bill Clinton nel 2000. L’intervento, caratterizzato da toni accesi, ha provocato l’abbandono dell’aula da parte di numerosi membri dell’opposizione prima della sua conclusione.

Durante il discorso, il Presidente Trump ha illustrato la sua strategia di “Pace attraverso la Forza”, evidenziando il ruolo degli Stati Uniti nella risoluzione di conflitti internazionali. Ha citato l’accordo di Washington del dicembre 2025 tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda, nonché la situazione nel Nagorno-Karabakh, presentando gli Stati Uniti non più come “poliziotto del mondo”, bensì come mediatore supremo in grado di porre fine a guerre decennali attraverso accordi commerciali e pressione diplomatica.

Inoltre, il Presidente Trump ha ribadito la sua posizione sulla trasparenza elettorale, proponendo l’approvazione di una legge che renda obbligatoria la presentazione di un documento d’identità per ogni elettore. Ha affermato che i brogli elettorali sono dilaganti nelle elezioni statunitensi, sottolineando l’urgenza di un intervento legislativo.

Nel contesto di un discorso incentrato sull’unità nazionale e sulla condanna del radicalismo, Donald Trump ha reso omaggio a Charlie Kirk, descrivendolo come un patriota «che si batteva con fervore per le proprie convinzioni» e la cui voce è stata tragicamente silenziata da un atto di violenza efferata. Kirk ha perso la vita lo scorso anno durante un dibattito pubblico presso la Utah Valley University, un evento che ha profondamente scosso il movimento conservatore statunitense.









