Uccide il figlio di 11 mesi sparandogli al volto: non voleva affidarlo al padre biologico





Una tragica vicenda ha colpito gli Stati Uniti, coinvolgendo Madeline Daly, una donna di 35 anni originaria del Wyoming, che si è trovata al centro di una controversia legale sulla custodia del suo bambino di appena 11 mesi. Poco prima di Natale, la Daly avrebbe portato con sé il piccolo mentre fuggiva da un ordine del tribunale che le imponeva di restituire il bambino al padre biologico, Jake Stoner. Questa decisione ha innescato una vasta operazione di ricerca che si è conclusa in New Mexico.





Il 23 dicembre, dopo settimane di silenzio, le autorità sono riuscite a localizzare la donna in una zona rurale nei pressi di Silver City. Alla vista dei poliziotti, Daly si è rifugiata all’interno di un camper con il bambino, rifiutandosi di uscire. Mentre i negoziatori tentavano di convincerla a arrendersi, è stato udito uno sparo. Le forze dell’ordine, intervenute all’interno del veicolo, hanno trovato il piccolo con una ferita da arma da fuoco al volto. Nonostante i tentativi di soccorso, il bambino è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale. Daly è stata arrestata sul posto con l’accusa di omicidio di primo grado e portata al Grant County Detention Center.

Le indagini hanno rivelato che la disputa per la custodia tra Daly e Stoner era stata lunga e complessa. La madre, che condivideva la custodia del bambino, aveva disertato diverse udienze e ostacolato l’accesso del padre alla vita del figlio. Quando un giudice ha concesso a Stoner la custodia temporanea d’emergenza, Daly non si è presentata e ha lasciato il Wyoming con il bambino, portando il padre a presentare una denuncia per rapimento. Questo ha dato il via alle ricerche.

Dopo l’arresto, Daly ha dichiarato: “Gli ho sparato. Non so perché l’ho fatto”. Nella sua mente, ha cercato di giustificare il gesto, ritenendo che fosse l’unico modo per impedire che il bambino fosse affidato al padre. Ha anche ammesso di aver pensato di usare l’arma contro sé stessa prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

La vicenda è stata portata in tribunale a Silver City, dove, il 12 gennaio, un giudice del New Mexico ha stabilito che Daly rimarrà in custodia senza possibilità di cauzione fino alla conclusione del processo. Il magistrato ha sottolineato la gravità dell’accusa e il rischio che la donna possa tentare di fuggire nuovamente. Secondo il giudice, le circostanze dell’omicidio sono state definite “oltraggiose”: la donna ha scelto di uccidere il proprio figlio piuttosto che consegnarlo alle autorità.

La tragica morte del bambino ha suscitato un’ondata di indignazione e tristezza in tutto il paese, sollevando interrogativi sulla salute mentale di Daly e sulle dinamiche della custodia. La situazione ha messo in evidenza le difficoltà che molte famiglie affrontano durante le dispute legali, in particolare quando si tratta di bambini piccoli.

In seguito a questo evento drammatico, esperti e operatori sociali hanno avviato discussioni su come migliorare il supporto alle famiglie in crisi e prevenire situazioni simili in futuro. La comunità di Silver City e le autorità locali stanno ora riflettendo su come affrontare le conseguenze di questo tragico episodio, cercando di garantire che simili tragedie non si ripetano.



