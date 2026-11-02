Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, le voci sulla presunta crisi e la replica social

Indiscrezioni sulla presunta distanza tra il cantautore e la compagna, tra impegni artistici a New York e smentite digitali





Indiscrezioni sulla presunta distanza tra il cantautore e la compagna, tra impegni artistici a New York e smentite digitali





La relazione sentimentale tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo è finita al centro di indiscrezioni riguardo a una possibile pausa o crisi. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia tramite la sua newsletter, la coppia sarebbe in una fase di distanza, con il cantante concentrato sulla composizione musicale a New York. Il lavoro, lo stress legato al tour del cantante e il presunto avvicinamento di Jacqueline a Matteo Paolillo sul set del film Io + Te sono Stati indicati dai rumor come cause scatenanti della presunta crisi.

Valutando con attenzione lo scenario mediatico attuale, si riscontra la totale assenza di riscontri istituzionali o messaggi ufficiali condivisi pubblicamente da Ultimo o da Jacqueline Luna Di Giacomo per fare chiarezza sulle recenti speculazioni circolate in merito a una presunta pausa nella loro relazione affettiva. Nessuno dei due diretti interessati ha ritenuto opportuno rilasciare dichiarazioni formali destinate a confermare i vari pettegolezzi diffusi dai rotocalchi sulla presunta crisi di coppia, preferendo non alimentare ulteriormente il clamore mediatico sorto attorno alla loro vita privata.

Questa precisa linea di condotta riflette chiaramente la precisa volontà di sottrarsi al vortice delle indiscrezioni giornalistiche non verificate, difendendo con forza la propria privacy e concentrandosi unicamente sulle cose veramente importanti della vita familiare lontana dai riflettori e dai circuiti televisivi.

Per tale motivo, rimane tuttora un enigma indecifrabile comprendere se il distacco fisico ed emotivo tra i due rappresenti semplicemente una momentanea e superabile difficoltà lungo il cammino oppure se segni una svolta irreversibile e definitiva nella storia d’amore che li vede protagonisti fin dal duemilaventuno, alimentando così le discussioni dei fan più affezionati e degli osservatori specializzati nelle cronache rosa nazionali ed internazionali.

Tale situazione di incertezza alimenta continuamente il dibattito mediatico mentre i fan e gli addetti ai lavori cercano di interpretare ogni singolo segnale proveniente dalla rete e dai canali social ufficiali dei diretti interessati. Le voci circolate con insistenza negli ultimi tempi non hanno trovato alcun riscontro verbale diretto da parte dei protagonisti che continuano a non proferire parola pubblicamente sulla questione preferendo la via del silenzio in attesa che le acque si calmino definitivamente attorno alla loro vita privata e sentimentale che resta comunque al centro dell’attenzione generale di tutti i media nazionali specializzati nel gossip.

Il cammino amoroso tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo scatta nel 2021. Voci di disaccordi emergono nel biennio tra il 2022 ed il 2023, sebbene i social le ridimensionino. Durante lo show allo stadio Olimpico capitolino nel mese di giugno 2024, il cantante comunica la paternità imminente. La carenza di foto di coppia nell’estate 2024 suscita ulteriori chiacchiere. La venuta al mondo del piccolo Enea costituisce un passaggio fondamentale, preceduto dalla confessione pubblica fatta dall’interprete durante uno spettacolo. A New York, il 30 novembre 2024, nasce Enea, il primo erede della coppia. Dopodiché giungono voci mediatiche su uno stop del legame, con l’autore stabile a New York per ragioni lavorative.

Di fronte al tam tam mediatico, Jacqueline Luna Di Giacomo ha smentito implicitamente le voci di crisi pubblicando una storia social in cui tagga Ultimo chiedendo un cavallo per San Valentino. Questo contenuto è stato interpretato come un segnale di smentita della crisi, offrendo una visione differente rispetto alle voci circolate nei giorni scorsi. Nel frattempo, Matteo Paolillo ha smentito il presunto coinvolgimento sentimentale con Jacqueline e le voci di un possibile tradimento. L’attore ha negato l’esistenza di una relazione con Jacqueline e l’ipotesi di un tradimento, chiudendo le speculazioni nate attorno al set cinematografico. La situazione resta dunque affidata ai dettagli emersi e ai segnali lanciati dai diretti interessati attraverso i canali digitali.



