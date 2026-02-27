Ultim’ora, tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo





Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio, venerdì 27 febbraio, a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato in viale Vittorio Veneto, investendo diversi passanti. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16, mentre il mezzo di trasporto pubblico si dirigeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia. L’impatto ha avuto conseguenze devastanti, con alcune persone rimaste incastrate sotto il tram, che ha terminato la sua corsa contro l’edificio di un negozio.





Immediati sono stati i soccorsi, con i vigili del fuoco che hanno mobilitato cinque mezzi per gestire la situazione. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato dieci ambulanze in codice rosso per assistere i feriti. Tra le vittime, un uomo non ancora identificato ha perso la vita, mentre il numero totale di persone soccorse ammonta a 39. Sul luogo dell’incidente è giunto anche il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, il quale ha annunciato l’apertura di un fascicolo d’indagine per omicidio colposo e lesioni colpose, e il conducente del tram sarà ascoltato nelle prossime ore.

Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che il tram stesse viaggiando a velocità sostenuta, ma le cause del deragliamento non sono ancora chiare. Non si esclude che il conducente possa aver effettuato una manovra improvvisa per evitare un pedone che stava attraversando la strada in modo inatteso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura e i vigili del fuoco del Comando di via Messina e Beccaria.

Dai dati forniti, risulta che tra le 39 persone soccorse, una è stata classificata in codice rosso, sei in codice giallo e 32 in codice verde. Un passeggero è stato estratto dalle lamiere del tram, dove era rimasto intrappolato, mentre l’uomo deceduto è stato recuperato sotto il convoglio deragliato, suggerendo che si trattasse di un passante che camminava in viale Vittorio Veneto al momento dell’incidente.

Un testimone ha descritto l’accaduto all’agenzia di stampa Ansa, affermando: “Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile.” Il testimone ha aggiunto che, sebbene lui avesse riportato solo una lieve contusione al ginocchio, un uomo accanto a lui perdeva sangue dalla testa.

Il tram coinvolto nell’incidente è un modello Tramlink, prodotto da Stadler Valencia, già attivo su altre linee come la 7 e la 31. Si tratta del primo tram bidirezionale di Milano, progettato per consentire un’inversione di marcia in caso di necessità.

Le autorità competenti stanno ora indagando su quanto accaduto, cercando di chiarire le circostanze del deragliamento e il comportamento del conducente. La città di Milano è sotto shock per l’accaduto, e si attende un resoconto ufficiale che possa fare luce su questa tragica vicenda.



