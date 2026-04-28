Un medico scopre un segno rivelatore nelle unghie che potrebbe prevedere la tua aspettativa di vita





Secondo il dottor David Sinclair, le unghie possono dire molto sullo stato della tua salute.





Secondo il dottor David Sinclair, le unghie delle mani possono rivelare molto sullo stato di salute di una persona. In realtà, sostiene che esista un segno che compare sulle unghie e che potrebbe dare indicazioni sulla tua aspettativa di vita. Ma di quale segno si tratta e cosa dovresti fare se lo noti? Scopriamolo meglio qui sotto, insieme al legame tra questo segno e la longevità.

La tua aspettativa di vita secondo le unghie

Il dottor Sinclair afferma di osservare regolarmente le proprie unghie per capire quanto rapidamente sta invecchiando. Per la maggior parte delle persone, questa è probabilmente l’ultima parte del corpo a cui si pensa quando si vuole valutare la propria salute. Di solito prestiamo più attenzione all’alimentazione, ai polmoni, al cuore e alla salute generale piuttosto che alle unghie. Eppure, secondo il medico, lo stato delle unghie rivela la velocità con cui il corpo produce nuove cellule sane. Più rapidamente vengono prodotte nuove cellule, maggiore è la protezione dell’organismo contro il declino legato all’invecchiamento.

Segni dell’invecchiamento biologico

L’età anagrafica spesso può essere diversa dall’età biologica. Quest’ultima dipende da quanto bene funzionano i tessuti e le cellule del corpo. Questo può essere osservato chiaramente nella velocità di crescita delle unghie. Il medico ha spiegato che presta particolare attenzione al fatto che la crescita delle unghie rallenti o meno e a quanto tempo è passato dall’ultima volta che le ha tagliate. Ha citato uno studio del 1979 in cui gli scienziati hanno osservato il tasso di crescita delle unghie in centinaia di persone. I risultati hanno mostrato che, a partire dai 30 anni, la crescita delle unghie rallenta dello 0,5% all’anno. Ciò suggerisce che, se le tue unghie crescono più velocemente di quanto previsto, potresti invecchiare più lentamente della media.

Altri segnali di salute visibili dalle unghie

Le unghie possono rivelare molto più dell’età biologica. Esistono diverse condizioni di salute che ne modificano l’aspetto. Ad esempio, una striscia scura su un’unghia potrebbe indicare lo sviluppo di un melanoma. Unghie con molte piccole fossette possono segnalare psoriasi o dermatite atopica. Unghie ingiallite possono essere un segno di artrite reumatoide o malattie polmonari. Unghie incurvate o a “bacchetta di tamburo” possono indicare problemi legati a cuore, polmoni, fegato o stomaco. Unghie bianche possono essere associate a diabete o malattie epatiche, mentre unghie pallide possono indicare anemia. Se le unghie appaiono bluastre, potrebbe significare che il sangue non riceve abbastanza ossigeno.

A volte è semplicemente un problema delle unghie

Sebbene lo stato delle unghie possa fornire molte informazioni sulla salute generale, a volte il problema riguarda solo le unghie stesse. Unghie fragili possono derivare da frequenti cicli di bagnato e asciutto. Possono anche essere un segnale di carenza di ferro o ipotiroidismo. Alcune creme, come quelle contenenti lanolina o alfa-idrossiacidi, possono aiutare a migliorarne la condizione. Le unghie possono anche sfaldarsi a causa della rimozione dello smalto o di un’eccessiva esposizione all’acqua. Tuttavia, potrebbe trattarsi anche di cause interne. Se non sei sicuro dell’origine del problema, controlla se anche le unghie dei piedi si sfaldano. Se il problema è interno, puoi provare ad aumentare l’assunzione di ferro attraverso l’alimentazione o integratori.

Conclusione su unghie e aspettativa di vita

Le unghie possono fornire informazioni sorprendenti sul processo di invecchiamento e su eventuali malattie sottostanti. Secondo il dottor Sinclair, monitorare la crescita delle unghie può aiutare a capire quanto bene il corpo si rigenera e invecchia. Cambiamenti nel colore, nella consistenza o nella forma delle unghie possono anche indicare problemi di salute che richiedono attenzione medica. Anche se non tutte le anomalie sono motivo di preoccupazione, essere consapevoli di questi segnali può aiutarti a intervenire in tempo e migliorare la tua salute. Se noti cambiamenti significativi, è consigliabile consultare un medico per escludere eventuali problemi sottostanti.

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